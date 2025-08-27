сегодня



CRADLE OF FILTH уволили гитариста



CRADLE OF FILTH уволили гитариста Marek "Ashok" Šmerda через пару часов после того, как тот заявил об уходе из группы по окончанию латиноамериканского тура.



Dani Filth: «С тяжестью на душе CRADLE OF FILTH официально объявляют об увольнении гитариста Marek 'Ashok' Smerda из группы, которое вступает в силу немедленно.



Несмотря на все попытки незаконно опорочить и пустить под откос группу, CRADLE OF FILTH НЕ отменит ни одно из наших выступлений в Южной Америке, хотя фанатам придется смириться с тем, что мы являемся группой с одним гитаристом вживую, и это будет до тех пор, пока временная замена не приедет на подмену через несколько дней.



Спасибо вам за ваше понимание в этом ужасном положении дел, мы все находимся в состоянии шока из-за судебного разбирательства и в свое время поделимся своей точкой зрения на эти прискорбные события. Пожалуйста, уважайте наше решение расстаться с Marek 'Ashok' Smerda именно сейчас, а не в конце тура, и избегайте спекуляций, поскольку ситуация прояснится позже.



Остальные участники группы держатся молодцом, даже если и застигнуты врасплох, а обвинения в адрес менеджмента, который очень тесно сотрудничает со мной и группой, совершенно несправедливы и необоснованны.



Терпение — это добродетель, а правда всегда выйдет наружу.



Еще раз благодарим вас, Filthlings, и с нетерпением ждем продолжения тура "The Screaming Of The Americas" здесь, в Уругвае, и дальше по расписанию.



Ваш друг, Dani»



Ранее Šmerda написал:



«Дорогие поклонники и друзья, я прошу вас, пожалуйста, уважать мою жену и меня в этот переходный период.



Я действительно покидаю CRADLE OF FILTH по окончании нынешнего тура, и причина этого — выводы, к которым мы с женой пришли задолго до этой недели. Мы считаем, что CRADLE не может обеспечить наше будущее, а фактически препятствует этому. Среди других причин — большой объем работы за относительно низкую оплату, довольно высокий уровень стресса, и мы уже давно не чувствовали, что группа на самом деле уделяет приоритетное внимание своим участникам и заботится о них. К нашему решению привели годы непрофессионального поведения людей, стоящих над нами.



Я также попросил убрать все мои композиции из будущих релизов, включая сотрудничество с Эдом Шираном. В любом случае, на данный момент эта песня кажется мне глупой шутовской выходкой — сначала это был благотворительный сингл для детей, затем коммерческий, затем для следующего альбома, а теперь, кто знает, я просто больше не хочу в этом участвовать, при всем уважении к Эду Ширану.



А тем временем столько "блестящих" интернет-умов пытаются спекулировать на личных отношениях между мной и Zoe — просто прекратите это, пожалуйста. Мы пытаемся начать новую главу.



И я собираюсь закончить этот тур сильным! Ради фэнов и моих друзей из этой группы и нашего технического персонала! Это моя последняя поездка с CRADLE, и я горжусь тем, что выложился по полной.



Мне грустно, что в последнее время я не могу находиться на сцене со своей женой, но я уважаю ее уход и рад, что нашей подруге Kelsey Peters была предоставлена возможность.



Это все, что я могу сказать на данный момент. Оставьте мою жену в покое. НИКОГДА не оскорбляйте ее или ее выбор в моем присутствии... иначе»





