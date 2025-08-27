Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Cradle of Filth

*



27 авг 2025 : 		 CRADLE OF FILTH уволили гитариста

26 авг 2025 : 		 ZOË M. FEDEROFF ушла из CRADLE OF FILTH в середине тура

17 июн 2025 : 		 Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене

3 июн 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

24 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Бабло меня поддерживает!»

23 мар 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Да мне с прибором на религию!»

11 мар 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

6 мар 2025 : 		 Почему у CRADLE OF FILTH так часто меняется состав?

21 фев 2025 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

19 фев 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH об упадке музыкальной индустрии

22 янв 2025 : 		 Новая песня CRADLE OF FILTH

12 янв 2025 : 		 Свадьба в CRADLE OF FILTH

9 янв 2025 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

8 янв 2025 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Даже моя мама не слышала песню с Эдом Шираном»

2 дек 2024 : 		 Почему затянулась пауза между альбомами CRADLE OF FILTH?

30 ноя 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH: «Искусственный интеллект опасен!»

25 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления CRADLE OF FILTH

3 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CRADLE OF FILTH

29 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о новом клипе

23 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH

12 окт 2024 : 		 Новое видео CRADLE OF FILTH выйдет осенью

8 окт 2024 : 		 Лидер CRADLE OF FILTH о сингле с Эдом Шираном

5 июл 2024 : 		 CRADLE OF FILTH закончили работу над альбомом

3 май 2024 : 		 Новый альбом CRADLE OF FILTH выйдет весной

17 мар 2024 : 		 Фронтмен CRADLE OF FILTH о песне с Эдом Шираном: «Люди будут удивлены»

19 янв 2024 : 		 CRADLE OF FILTH выпустят альбом к концу года
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CRADLE OF FILTH уволили гитариста



zoom
CRADLE OF FILTH уволили гитариста Marek "Ashok" Šmerda через пару часов после того, как тот заявил об уходе из группы по окончанию латиноамериканского тура.

Dani Filth: «С тяжестью на душе CRADLE OF FILTH официально объявляют об увольнении гитариста Marek 'Ashok' Smerda из группы, которое вступает в силу немедленно.

Несмотря на все попытки незаконно опорочить и пустить под откос группу, CRADLE OF FILTH НЕ отменит ни одно из наших выступлений в Южной Америке, хотя фанатам придется смириться с тем, что мы являемся группой с одним гитаристом вживую, и это будет до тех пор, пока временная замена не приедет на подмену через несколько дней.

Спасибо вам за ваше понимание в этом ужасном положении дел, мы все находимся в состоянии шока из-за судебного разбирательства и в свое время поделимся своей точкой зрения на эти прискорбные события. Пожалуйста, уважайте наше решение расстаться с Marek 'Ashok' Smerda именно сейчас, а не в конце тура, и избегайте спекуляций, поскольку ситуация прояснится позже.

Остальные участники группы держатся молодцом, даже если и застигнуты врасплох, а обвинения в адрес менеджмента, который очень тесно сотрудничает со мной и группой, совершенно несправедливы и необоснованны.

Терпение — это добродетель, а правда всегда выйдет наружу.

Еще раз благодарим вас, Filthlings, и с нетерпением ждем продолжения тура "The Screaming Of The Americas" здесь, в Уругвае, и дальше по расписанию.

Ваш друг, Dani»

Ранее Šmerda написал:

«Дорогие поклонники и друзья, я прошу вас, пожалуйста, уважать мою жену и меня в этот переходный период.

Я действительно покидаю CRADLE OF FILTH по окончании нынешнего тура, и причина этого — выводы, к которым мы с женой пришли задолго до этой недели. Мы считаем, что CRADLE не может обеспечить наше будущее, а фактически препятствует этому. Среди других причин — большой объем работы за относительно низкую оплату, довольно высокий уровень стресса, и мы уже давно не чувствовали, что группа на самом деле уделяет приоритетное внимание своим участникам и заботится о них. К нашему решению привели годы непрофессионального поведения людей, стоящих над нами.

Я также попросил убрать все мои композиции из будущих релизов, включая сотрудничество с Эдом Шираном. В любом случае, на данный момент эта песня кажется мне глупой шутовской выходкой — сначала это был благотворительный сингл для детей, затем коммерческий, затем для следующего альбома, а теперь, кто знает, я просто больше не хочу в этом участвовать, при всем уважении к Эду Ширану.

А тем временем столько "блестящих" интернет-умов пытаются спекулировать на личных отношениях между мной и Zoe — просто прекратите это, пожалуйста. Мы пытаемся начать новую главу.

И я собираюсь закончить этот тур сильным! Ради фэнов и моих друзей из этой группы и нашего технического персонала! Это моя последняя поездка с CRADLE, и я горжусь тем, что выложился по полной.

Мне грустно, что в последнее время я не могу находиться на сцене со своей женой, но я уважаю ее уход и рад, что нашей подруге Kelsey Peters была предоставлена возможность.

Это все, что я могу сказать на данный момент. Оставьте мою жену в покое. НИКОГДА не оскорбляйте ее или ее выбор в моем присутствии... иначе»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 авг 2025
ElectricRetard
>НИКОГДА не оскорбляйте ее или ее выбор в моем присутствии... иначе
Я очень люблю Дени, но из его уст подобные угрозы звучат особенно забавно. Видимо "иначе" он закаркает до смерти.
просмотров: 132

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом