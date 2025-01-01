сегодня



PAUL STANLEY о самой известной песне KISS



PAUL STANLEY опубликовал в Х следующее сообщение:



«САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПЕСНЯ KISS ВСЕХ ВРЕМЕН — ЭТО… "I Was Made for Lovin' You", которую на Spotify прослушали 1,3 миллиарда раз по состоянию на конец августа и около 850 ТЫСЯЧ стримов ежедневно!! Потрясающе, и СПАСИБО ВАМ!»











