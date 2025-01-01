сегодня



Видео полного выступления BRUCE DICKINSON



Видео полного выступления BRUCE DICKINSON, которое состоялось 25 августа в Marquee Theatre, Tempe, Arizona, доступно для просмотра ниже:



01. Accident Of Birth

02. Abduction

03. Laughing In The Hiding Bush

04. Shadow Of The Gods

05. Chemical Wedding

06. Flash Of The Blade (IRON MAIDEN song)

07. Resurrection Men

08. Rain On The Graves

09. Drum Solo

10. Frankenstein (THE EDGAR WINTER GROUP cover)

11. The Alchemist

12. Book Of Thel

13. Road To Hell



Encore:



14. Tears Of The Dragon

15. Gods Of War

16. The Tower







