*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 28
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Adema

27 авг 2025 : 		 ADEMA заканчивают работу над альбомом

21 мар 2025 : 		 ADEMA планирует альбом на этот год

30 июн 2024 : 		 Новый альбом ADEMA выйдет в 2025

20 май 2024 : 		 ADEMA готовят альбом

3 мар 2024 : 		 ADEMA расстались с вокалистом

11 янв 2023 : 		 Вокалист ADEMA: «Мы возвращаемся к истокам»

22 авг 2022 : 		 Вокалист ADEMA — о возможности возвращения MARKY CHAVEZ'a

28 июн 2022 : 		 Новое видео ADEMA

23 авг 2021 : 		 Новая песня ADEMA

19 июл 2020 : 		 У басиста ADEMA COVID-19

6 май 2020 : 		 Вокалист JULIEN-K и ADEMA из клиники

24 дек 2019 : 		 ADEMA могут выпустить что-то новое к турне

26 май 2017 : 		 Видео с выступления ADEMA

10 май 2017 : 		 ADEMA возвращаются в оригинальном составе

8 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома ADEMA

25 янв 2013 : 		 ADEMA на PAVEMENT ENTERTAINMENT

24 янв 2011 : 		 MARKY CHAVEZ вновь ушел из ADEMA

11 ноя 2009 : 		 Первое выступление оригинального состава ADEMA за 5 лет
ADEMA заканчивают работу над альбомом



zoom
Tim Fluckey в недавнем интервью подтвердил, что ADEMA активно работают над новым материалом:

«Сейчас мы пытаемся закончить работу над нашим альбомом. Все песни уже написаны. Мы записали барабаны, бас-гитару и несколько гитар, так что завтра я запишу еще несколько партий гитар, а затем займусь вокалом, и тогда мы, вероятно, все закончим когда вернемся из [турне] по Австралии [в сентябре]».

Он также рассказал немного и о новой музыке: «Новый материал звучит как ADEMA. Как оригинальная группа, где задействованы все участники коллектива. И вот, я уверен, в процессе своего рода osmosis появятся партии, в которых я буду звучать как Marky, наш первый вокалист, и тогда у меня тоже будет что-то свое. Но сейчас это звучит как ADEMA. И я в восторге от этого. Песни классные, и, как я уже сказал, у меня, вероятно, появилось немного больше уверенности в том, как я звучу и каким певцом я хочу быть».

Выход альбома намечен на новом для группе лейбле, Cleopatra Records.




просмотров: 65

