ADEMA заканчивают работу над альбомом



Tim Fluckey в недавнем интервью подтвердил, что ADEMA активно работают над новым материалом:



«Сейчас мы пытаемся закончить работу над нашим альбомом. Все песни уже написаны. Мы записали барабаны, бас-гитару и несколько гитар, так что завтра я запишу еще несколько партий гитар, а затем займусь вокалом, и тогда мы, вероятно, все закончим когда вернемся из [турне] по Австралии [в сентябре]».



Он также рассказал немного и о новой музыке: «Новый материал звучит как ADEMA. Как оригинальная группа, где задействованы все участники коллектива. И вот, я уверен, в процессе своего рода osmosis появятся партии, в которых я буду звучать как Marky, наш первый вокалист, и тогда у меня тоже будет что-то свое. Но сейчас это звучит как ADEMA. И я в восторге от этого. Песни классные, и, как я уже сказал, у меня, вероятно, появилось немного больше уверенности в том, как я звучу и каким певцом я хочу быть».



Выход альбома намечен на новом для группе лейбле, Cleopatra Records.







