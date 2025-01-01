сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»



ROB HALFORD в интервью Bloodstock Open Air ответил на вопрос о том, как группа подбирает сет-лист для выступлений:



«Это очень сложно. Мой голос может выдержать примерно полтора часа выступления, если повезёт. И это радость — иметь возможность петь с этой прекрасной группой. Но когда смотришь на песни, сотни песен и все эти альбомы, голова идёт кругом, как у Линды Блэр в "Изгоняющем дьявола". И я просто думаю: "С чего начать?"»



Упомянув тот факт, что в «Turbo» JUDAS PRIEST впервые использовали синтезаторы, Rob продолжил:



«Сейчас на концертах PRIEST 30 000 металл-фанатов поют "I'm your turbo lover", но когда этот альбом вышел, все хотели выбросить его в мусорку. "Что это? Это не металл".



Как и многие группы, мы проходим через разные настроения, разные текстуры, разные чувства по мере развития. И что мне нравится в PRIEST, так это то, что мы можем исполнять "Painkiller", "Turbo Lover", "Invincible Shield". Так что тот факт, что JUDAS PRIEST способны создавать всю эту музыку, но при этом по-прежнему навешивать на неё ярлык тяжёлого металла, очень важен.



Но я рад, что "Turbo" приняли. Я послушал его впервые за много лет всего несколько дней назад и смотрел видео, которые мы сняли, и у всех нас были волосы. Мои волосы отправились на юг, они переместились в область Гэндальфа. Но это хороший альбом. Он был хорошо сделан. Ваш покорный слуга переживал трудные моменты в жизни, но я всё ещё жив, по милости Божьей. Но это хороший альбом. Так что посмотрим, что из этого альбома мы можем привезти на Bloodstock, кроме "Turbo Lover". Посмотрим, может быть, мы сможем добавить ещё пару треков. А потом есть и все остальные, из которых можно будет выбрать. Так что этот Bloodstock будет особенным во многих отношениях».







