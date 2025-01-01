Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 32
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
27 авг 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»

24 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Песен с Ripper'ом на стримах нет...»

22 авг 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Мы выпустим War Pigs с вокалом Оззи»

28 июл 2025 : 		 GLENN TIPTON присоединился на сцене к JUDAS PRIEST

25 июл 2025 : 		 JUDAS PRIEST почтили память Оззи

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления JUDAS PRIEST

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления JUDAS PRIEST

4 июл 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

2 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от JUDAS PRIEST

13 июн 2025 : 		 JUDAS PRIEST открыли тур по "Painkiller"

22 май 2025 : 		 В работе документальный фильм о JUDAS PRIEST

18 май 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «У меня был инсульт»

3 май 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Мне нравится сочинять»

26 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST назвал своих любимых музыкантов

24 апр 2025 : 		 Видео полного выступления JUDAS PRIEST

21 апр 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!»

20 апр 2025 : 		 Барабанщик JUDAS PRIEST: «Надеюсь, в следующем году запишем новый альбом»

18 апр 2025 : 		 Почему JUDAS PRIEST не исполняют песни Ripper'a?

16 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST о Glenn'e Tipton'e

15 апр 2025 : 		 Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST

13 апр 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Большую часть концертов мы записываем»

3 апр 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «Мы уже думаем над новым материалом»

22 мар 2025 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST: «K. K. заменить невозможно!»

4 фев 2025 : 		 Вокалист JUDAS PRIEST об эволюции

19 янв 2025 : 		 Басист JUDAS PRIEST: «Мы все друзья!»

8 янв 2025 : 		 RICHIE FAULKNER именно та причина, почему JUDAS PRIEST все еще продолжают
Вокалист JUDAS PRIEST: «Когда Turbo вышел, все хотели его выкинуть, а сейчас подпевают этим песням»



ROB HALFORD в интервью Bloodstock Open Air ответил на вопрос о том, как группа подбирает сет-лист для выступлений:

«Это очень сложно. Мой голос может выдержать примерно полтора часа выступления, если повезёт. И это радость — иметь возможность петь с этой прекрасной группой. Но когда смотришь на песни, сотни песен и все эти альбомы, голова идёт кругом, как у Линды Блэр в "Изгоняющем дьявола". И я просто думаю: "С чего начать?"»

Упомянув тот факт, что в «Turbo» JUDAS PRIEST впервые использовали синтезаторы, Rob продолжил:

«Сейчас на концертах PRIEST 30 000 металл-фанатов поют "I'm your turbo lover", но когда этот альбом вышел, все хотели выбросить его в мусорку. "Что это? Это не металл".

Как и многие группы, мы проходим через разные настроения, разные текстуры, разные чувства по мере развития. И что мне нравится в PRIEST, так это то, что мы можем исполнять "Painkiller", "Turbo Lover", "Invincible Shield". Так что тот факт, что JUDAS PRIEST способны создавать всю эту музыку, но при этом по-прежнему навешивать на неё ярлык тяжёлого металла, очень важен.

Но я рад, что "Turbo" приняли. Я послушал его впервые за много лет всего несколько дней назад и смотрел видео, которые мы сняли, и у всех нас были волосы. Мои волосы отправились на юг, они переместились в область Гэндальфа. Но это хороший альбом. Он был хорошо сделан. Ваш покорный слуга переживал трудные моменты в жизни, но я всё ещё жив, по милости Божьей. Но это хороший альбом. Так что посмотрим, что из этого альбома мы можем привезти на Bloodstock, кроме "Turbo Lover". Посмотрим, может быть, мы сможем добавить ещё пару треков. А потом есть и все остальные, из которых можно будет выбрать. Так что этот Bloodstock будет особенным во многих отношениях».




просмотров: 43

