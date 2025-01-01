сегодня



MICHAEL MONROE перенес операцию



MICHAEL MONROE не сможет поехать в тур с BUCKCHERRY:



«К сожалению, Michael Monroe не сможет присоединиться к BUCKCHERRY в туре в следующем месяце, как планировалось.



Он восстанавливается после разрыва мениска, и по совету врачей ему было рекомендовано воздержаться от гастролей в течение следующих трех месяцев, чтобы обеспечить надлежащее заживление и избежать долговременных повреждений.



Мы прекрасно провели время в нашем апрельском туре по Америке, и мы искренне разочарованы тем, что не сможем вернуться, как планировали.



Всем, кто приобрел VIP-туры, деньги будут возвращены.



Мы с нетерпением ждем возвращения в США в 2026 году!»





