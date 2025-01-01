MICHAEL MONROE перенес операцию

MICHAEL MONROE не сможет поехать в тур с BUCKCHERRY:
«К сожалению, Michael Monroe не сможет присоединиться к BUCKCHERRY в туре в следующем месяце, как планировалось.
Он восстанавливается после разрыва мениска, и по совету врачей ему было рекомендовано воздержаться от гастролей в течение следующих трех месяцев, чтобы обеспечить надлежащее заживление и избежать долговременных повреждений.
Мы прекрасно провели время в нашем апрельском туре по Америке, и мы искренне разочарованы тем, что не сможем вернуться, как планировали.
Всем, кто приобрел VIP-туры, деньги будут возвращены.
Мы с нетерпением ждем возвращения в США в 2026 году!»
