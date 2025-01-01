Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 28
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Новости
Michael Monroe

27 авг 2025 : 		 MICHAEL MONROE перенес операцию

22 апр 2025 : 		 SLASH присоединился на сцене к MICHAEL MONROE

6 дек 2024 : 		 MICHAEL MONROE сломал ребра на концерте

15 июн 2023 : 		 MICHAEL MONROE встретился с MÖTLEY CRUE

26 янв 2023 : 		 SLASH в новом видео MICHAEL MONROE

31 окт 2022 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

8 сен 2022 : 		 HANOI ROCKS соберутся на юбилей MICHAEL MONROE

27 июн 2022 : 		 MICHAEL MONROE получил патрон от Лемми

9 июн 2022 : 		 Новая песня MICHAEL MONROE

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления MICHAEL MONROE

28 апр 2022 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

22 мар 2022 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

5 янв 2022 : 		 Трейлер документального фильма о MICHAEL MONROE

20 окт 2021 : 		 Новый альбом MICHAEL MONROE выйдет весной

16 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE: «Мне не интересно смотреть фильм о MÖTLEY CRÜE»

15 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE: «SLASH и DUFF MCKAGAN с годами становятся только лучше»

16 апр 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о документальном фильме

27 дек 2020 : 		 Документальный фильм о MICHAEL MONROE выйдет в 2022 году

27 ноя 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Многие глэмеры из 80-х вели себя как идиоты и подпортили репутацию рокерам»

9 окт 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Никогда не просил денег за участие на альбомах GUNS N'ROSES»

24 сен 2019 : 		 MICHAEL MONROE: «Ездить по США не по стадионам не имеет смысла»

6 сен 2019 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

31 июл 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL MONROE

8 май 2019 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новую работу осенью

13 ноя 2018 : 		 MICHAEL MONROE выпустит новый альбом весной

17 июл 2017 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE
MICHAEL MONROE перенес операцию



MICHAEL MONROE не сможет поехать в тур с BUCKCHERRY:

«К сожалению, Michael Monroe не сможет присоединиться к BUCKCHERRY в туре в следующем месяце, как планировалось.

Он восстанавливается после разрыва мениска, и по совету врачей ему было рекомендовано воздержаться от гастролей в течение следующих трех месяцев, чтобы обеспечить надлежащее заживление и избежать долговременных повреждений.

Мы прекрасно провели время в нашем апрельском туре по Америке, и мы искренне разочарованы тем, что не сможем вернуться, как планировали.

Всем, кто приобрел VIP-туры, деньги будут возвращены.

Мы с нетерпением ждем возвращения в США в 2026 году!»




просмотров: 102

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
