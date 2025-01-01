Arts
Новости
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 25
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
27 авг 2025 : 		 Лидер FILTER: «Сейчас музыканты редко поднимают серьезные темы»

31 июл 2025 : 		 Лидер FILTER вспоминает Оззи

11 июл 2025 : 		 Новый релиз FILTER выйдет летом

27 июн 2025 : 		 Лидер FILTER: «Да не писал я про Курта!»

17 май 2025 : 		 Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии»

19 апр 2025 : 		 У нового альбома FILTER есть имя!

15 апр 2025 : 		 Новая песня вокалиста FILTER

4 сен 2024 : 		 Новое видео FILTER

6 июн 2024 : 		 Лидер FILTER: «Рок уже не торт»

26 янв 2024 : 		 RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»

6 янв 2024 : 		 Лидер FILTER: «Ты становишься знаменитым, а потом внезапно происходит всякая хрень»

20 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Последний альбом я записал за 20 000$»

5 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Для меня успех это просто быть счастливым»

7 сен 2023 : 		 Фронтмен FILTER: «Я же был хронический алкаш»

1 сен 2023 : 		 Лидер FILTER: «У меня свой взгляд на мир»

27 авг 2023 : 		 Лидер FILTER: «Политика США превратилось в убогое шоу»

12 июл 2023 : 		 Новое видео FILTER

18 июн 2023 : 		 Лидер FILTER — о новой пластинке

26 май 2023 : 		 Новое видео FILTER

6 май 2023 : 		 Новая песня FILTER

16 окт 2022 : 		 Новая песня FILTER

1 окт 2022 : 		 FILTER планируют новый сингл

28 апр 2022 : 		 У FILTER есть новая музыка

18 май 2021 : 		 FILTER на GOLDEN ROBOT RECORDS

6 ноя 2020 : 		 Обложка нового альбома FILTER

29 окт 2020 : 		 FILTER в новом видео высмеяли сторонников Дональда Трампа
Лидер FILTER: «Сейчас музыканты редко поднимают серьезные темы»



RICHARD PATRICK в интервью "Whiplash" спросили, считает ли он, что в наши дни в музыке достаточно артистов, задающих сложные вопросы и поднимающих острые темы:

«Я не думаю, что в мире достаточно артистов, задающих сложные вопросы, но я также понимаю, что люди не обязательно хотят получать информацию от своих рок-звезд в принудительном порядке. Так что мне нравится говорить то, что мне нравится. У меня никогда не было проблем с разговорами о политике и музыке. Моя первая песня "Hey Man, Nice Shot'" [о публичном самоубийстве казначея штата Пенсильвания Р. Бадд Дуайер, 22 января 1987 года] был о политическом деятеле, который, предположительно, присвоил деньги, достал пистолет и застрелился. [Это была] правдивая история [о] Р. Бадде Дуайере. И поэтому я частенько говорю о странных политических темах.

Да, я надеюсь, что все хорошее в этой стране и в этом мире не будет уничтожено. Я надеюсь, что когда все будет сказано и сделано, мы поймем, что нам дан шанс жить на этой земле, и если мы сможем что-то изменить, помочь людям и объединить друг друга, я полагаю, что нам будет лучше как биологическому виду.

Я также считаю, что мы должны, как сказал Родни Кинг [автомобилист, который был жестоко избит полицейскими Лос—Анджелеса в 1991 году после погони на большой скорости и позже неохотно стал символом расовой напряженности в Америке], мы все должны попытаться просто поладить. И я думаю, что, как бы трогательно это ни звучало, это действительно так: относись к своему ближнему так же, как относишься к себе, относись к людям с таким же уважением и достоинством, с каким ты хотел бы, чтобы относились к тебе. И я уверен, что нам следует вернуться к такому поведению.

Я, конечно, сказал в Интернете кое-что, чем я не обязательно горжусь по сей день, но в то же время я понимаю гнев людей и лишь надеюсь, что в конечном итоге мы увидим лучшую сторону нашей натуры и будем стремиться к ней».




просмотров: 35

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
