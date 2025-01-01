сегодня



Лидер FILTER: «Сейчас музыканты редко поднимают серьезные темы»



RICHARD PATRICK в интервью "Whiplash" спросили, считает ли он, что в наши дни в музыке достаточно артистов, задающих сложные вопросы и поднимающих острые темы:



«Я не думаю, что в мире достаточно артистов, задающих сложные вопросы, но я также понимаю, что люди не обязательно хотят получать информацию от своих рок-звезд в принудительном порядке. Так что мне нравится говорить то, что мне нравится. У меня никогда не было проблем с разговорами о политике и музыке. Моя первая песня "Hey Man, Nice Shot'" [о публичном самоубийстве казначея штата Пенсильвания Р. Бадд Дуайер, 22 января 1987 года] был о политическом деятеле, который, предположительно, присвоил деньги, достал пистолет и застрелился. [Это была] правдивая история [о] Р. Бадде Дуайере. И поэтому я частенько говорю о странных политических темах.



Да, я надеюсь, что все хорошее в этой стране и в этом мире не будет уничтожено. Я надеюсь, что когда все будет сказано и сделано, мы поймем, что нам дан шанс жить на этой земле, и если мы сможем что-то изменить, помочь людям и объединить друг друга, я полагаю, что нам будет лучше как биологическому виду.



Я также считаю, что мы должны, как сказал Родни Кинг [автомобилист, который был жестоко избит полицейскими Лос—Анджелеса в 1991 году после погони на большой скорости и позже неохотно стал символом расовой напряженности в Америке], мы все должны попытаться просто поладить. И я думаю, что, как бы трогательно это ни звучало, это действительно так: относись к своему ближнему так же, как относишься к себе, относись к людям с таким же уважением и достоинством, с каким ты хотел бы, чтобы относились к тебе. И я уверен, что нам следует вернуться к такому поведению.



Я, конечно, сказал в Интернете кое-что, чем я не обязательно горжусь по сей день, но в то же время я понимаю гнев людей и лишь надеюсь, что в конечном итоге мы увидим лучшую сторону нашей натуры и будем стремиться к ней».







