Новости
*

Ratt

*



6 сен 2025 : 		 Вокалист RATT ответил, почему 80-е были столь магическими

16 май 2025 : 		 Новое видео RATT

21 ноя 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE никогда бы не согласились играть после RATT»

12 окт 2024 : 		 Нереализованный трек RATT

21 сен 2024 : 		 RATT переиздают дебютный альбом

8 июн 2024 : 		 Вокалист RATT вспоминает времена на Atlantic

11 апр 2024 : 		 Сборник редкостей от RATT

18 мар 2024 : 		 WARREN DeMARTINI исполнил классику RATT

27 июл 2023 : 		 Басист RATT: «Если ты попадал в студию, это уже было огромным достижением»

14 июл 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT: «Может, нам суждено было быть всего десять лет»

24 июн 2023 : 		 Басист RATT: «Мы были крутой концертной группой»

10 июн 2023 : 		 RATT и еще пара групп стояли у истоков сцены Sunset Strip

23 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER — о комментарии, что RATT круче MÖTLEY CRÜE: «Из мухи раздули слона»

9 май 2023 : 		 BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE в музыкальном плане»

10 апр 2023 : 		 Бокс-сет RATT выйдет летом

14 мар 2023 : 		 Видео полного выступления RATT

6 сен 2022 : 		 RATT заслуживают собраться хотя бы однажды

6 сен 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сожалеет, что так и не выступил с оригинальным составом RATT

12 июн 2022 : 		 RATT должны были поехать в тур этим летом

5 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о классическом составе RATT

24 фев 2022 : 		 METALLICA и RATT на юбилейном выпуске Metal Massacre

14 янв 2022 : 		 JOHN CORABI — музыкантам RATT: «Оставьте своё эго за дверью и соберите классический состав»

2 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY сомневается, что RATT попадут в ЗСРнР

24 дек 2021 : 		 STEPHEN PEARCY хотел бы вновь собрать классический состав RATT

23 авг 2021 : 		 STEPHEN PEARCY — о RATT
Вокалист RATT ответил, почему 80-е были столь магическими



STEPHEN PEARCY в интервью программы "Back To The 80s" спросили, почему эпоха 80-х была столь магической:

«Сорок с лишним лет спустя я называю это "опытом Сансет Стрип". Это было так ново, освежающе и было открыто для всех — DURAN DURAN, VAN HALEN, Motley [CRUE], RATT — и все шло своим чередом. И не было никакой дискриминации, не было ничего. Это был просто чистый эксперимент. Все было новым. У каждого была возможность попробовать. Но это было даже не просто десятилетие упадка. Это было десятилетие цвета, волнения, опасности. Это десятилетие было таким ярким и новым. И это то, что, я думаю, люди открывают для себя сейчас, новые поколения, новое, как бы вы это ни называли. Это не просто тоска и уныние, с которыми всем приходилось сталкиваться в 90-х. Конечно, были отличные группы, которые вышли из того, что они называют сценой Сиэтла. Что ж, позвольте мне сказать вам, что сцена на Сансет-Стрип никогда не забудется. Она сейчас живее чем когда-либо прежде»

Позже в беседе он добавил:

«Это десятилетие никогда не повторится. 80-е были совершенно особенными. Время, место — это была просто эпоха, которая никогда не повторится. Так что, конечно, все хотят пережить это заново. Это было здорово. Это было приятное чувство. Поэтому всех так цепляет. И это приятно видеть. Что касается меня, то я вижу, как мои сверстники начинают становиться нытиками, типа: "Ах, мы не можем того-то сделать. Ах, мы не хотим этого делать". Теперь они используют это по максимуму. Конечно, почему бы и нет? Ведь однажды подобное случилось и если ты можешь продолжать в том же духе и получать от этого удовольствие, делай это. Почему бы и нет?»

Также его в очередной раз спросили о его мнении о ярлыке "hair metal" — уничижительном термине, который был введен в обиход в конце 1990-х годов как способ принизить выступления, которые, как считалось, были броскими и не содержательными:

«На тебя должны были навесить ярлык, и теперь это "hair metal". Меня это нисколько не беспокоит. Некоторых парней это беспокоит. Для меня это как "эй, смотри, давай". Они должны навесить на тебя ярлык. Кем ты хочешь быть? Так что лично меня это не парит пока они продолжают присылать чеки, понимаешь, о чем я? И я должен вам сказать, что некоторые из тех групп сейчас чаще звучат по радио, чем когда-либо раньше. Так что во всем этом хэйр-металле, как бы вы его ни называли, есть свои плюсы. Если они захотят привязать вас к этому, да и прекрасно!»




просмотров: 155

