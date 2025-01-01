сегодня



Вокалист RATT ответил, почему 80-е были столь магическими



STEPHEN PEARCY в интервью программы "Back To The 80s" спросили, почему эпоха 80-х была столь магической:



«Сорок с лишним лет спустя я называю это "опытом Сансет Стрип". Это было так ново, освежающе и было открыто для всех — DURAN DURAN, VAN HALEN, Motley [CRUE], RATT — и все шло своим чередом. И не было никакой дискриминации, не было ничего. Это был просто чистый эксперимент. Все было новым. У каждого была возможность попробовать. Но это было даже не просто десятилетие упадка. Это было десятилетие цвета, волнения, опасности. Это десятилетие было таким ярким и новым. И это то, что, я думаю, люди открывают для себя сейчас, новые поколения, новое, как бы вы это ни называли. Это не просто тоска и уныние, с которыми всем приходилось сталкиваться в 90-х. Конечно, были отличные группы, которые вышли из того, что они называют сценой Сиэтла. Что ж, позвольте мне сказать вам, что сцена на Сансет-Стрип никогда не забудется. Она сейчас живее чем когда-либо прежде»



Позже в беседе он добавил:



«Это десятилетие никогда не повторится. 80-е были совершенно особенными. Время, место — это была просто эпоха, которая никогда не повторится. Так что, конечно, все хотят пережить это заново. Это было здорово. Это было приятное чувство. Поэтому всех так цепляет. И это приятно видеть. Что касается меня, то я вижу, как мои сверстники начинают становиться нытиками, типа: "Ах, мы не можем того-то сделать. Ах, мы не хотим этого делать". Теперь они используют это по максимуму. Конечно, почему бы и нет? Ведь однажды подобное случилось и если ты можешь продолжать в том же духе и получать от этого удовольствие, делай это. Почему бы и нет?»



Также его в очередной раз спросили о его мнении о ярлыке "hair metal" — уничижительном термине, который был введен в обиход в конце 1990-х годов как способ принизить выступления, которые, как считалось, были броскими и не содержательными:



«На тебя должны были навесить ярлык, и теперь это "hair metal". Меня это нисколько не беспокоит. Некоторых парней это беспокоит. Для меня это как "эй, смотри, давай". Они должны навесить на тебя ярлык. Кем ты хочешь быть? Так что лично меня это не парит пока они продолжают присылать чеки, понимаешь, о чем я? И я должен вам сказать, что некоторые из тех групп сейчас чаще звучат по радио, чем когда-либо раньше. Так что во всем этом хэйр-металле, как бы вы его ни называли, есть свои плюсы. Если они захотят привязать вас к этому, да и прекрасно!»







+1 -0



просмотров: 155

