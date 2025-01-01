Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 28
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 28
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
[= ||| все новости группы



*

Mystic Circle

*



27 авг 2025 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

30 июл 2025 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

2 июл 2025 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

3 апр 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от MYSTIC CIRCLE

16 янв 2025 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

7 янв 2025 : 		 MYSTIC CIRCLE готовят альбом и кавер-версию IRON MAIDEN

19 мар 2023 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

1 фев 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MYSTIC CIRCLE

18 окт 2022 : 		 MYSTIC CIRCLE завершили запись альбома

7 окт 2022 : 		 Кавер-версия POSSESSED от MYSTIC CIRCLE

4 фев 2022 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

7 янв 2022 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

22 ноя 2021 : 		 Новое видео MYSTIC CIRCLE

17 ноя 2021 : 		 MYSTIC CIRCLE возвращаются

6 авг 2007 : 		 MYSTIC CIRCLE остались без фронтмена

9 апр 2007 : 		 MYSTIC CIRCLE подписывают контракт с ARMAGEDDON MUSIC

7 июн 2006 : 		 MYSTIC CIRCLE назвали имя нового ударника

8 фев 2006 : 		 MYSTIC CIRCLE: новый трэк в сети

16 авг 2005 : 		 MYSTIC CIRCLE объявили имя нового ударника

3 авг 2005 : 		 MYSTIC CIRCLE расстались с барабанщиком
| - |

|||| сегодня

Новое видео MYSTIC CIRCLE



zoom
The Scarlet Queen of Harlots ft. Sarah Jezebel Deva, новое видео MYSTIC CIRCLE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Hexenbrand 1486", релиз которого намечен на 31 октября на Reigning Phoenix Music.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 46

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом