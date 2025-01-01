×
Charon
Финляндия
Gothic Metal
http://www.charon.fi/
Myspace:
http://www.myspace.com/charonofficial
VK.com:
https://www.instagram.com/charonband/
Facebook:
https://www.facebook.com/charonband/
27 авг 2025
:
Новая песня CHARON
7 июл 2024
:
Вокалист CHARON представил новое видео
3 июн 2011
:
CHARON летом прекратят существование
21 дек 2010
:
CHARON завершили работу над демо
29 май 2010
:
Трек-лист и обложка новой компиляции CHARON
24 май 2010
:
Тизер с новой компиляции CHARON
20 май 2010
:
CHARON выпустят сборник
27 мар 2010
:
Демо-версия новой песни CHARON
8 фев 2010
:
CHARON расстались с гитаристом
19 июн 2009
:
CHARON берут перерыв
26 сен 2008
:
CHARON вовсю трудятся над новым материалом
3 сен 2007
:
CHARON работают над новым альбомом
9 июл 2007
:
Вокалист CHARON объявил о своем новом сайд-проекте
15 июн 2007
:
CHARON сочиняют новый материал
26 ноя 2005
:
CHARON: подробности сингла 'Colder'
21 ноя 2005
:
CHARON: релиз сингла "Colder" в декабре
8 сен 2005
:
CHARON выбрали трэк для второго сингла
6 авг 2005
:
CHARON: подробности о новом альбоме
29 июл 2005
:
CHARON: фрагмент нового трека в сети
3 июн 2005
:
CHARON озаглавили новый альбом
21 сен 2003
:
CHARON: новые сэмплы
11 авг 2003
:
CHARON поменяли название альбома
сегодня
Новая песня CHARON
Fall of Angels, новая песня CHARON, доступна для прослушивания ниже.
просмотров: 116
