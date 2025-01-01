Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Charon

27 авг 2025 : 		 Новая песня CHARON

7 июл 2024 : 		 Вокалист CHARON представил новое видео

3 июн 2011 : 		 CHARON летом прекратят существование

21 дек 2010 : 		 CHARON завершили работу над демо

29 май 2010 : 		 Трек-лист и обложка новой компиляции CHARON

24 май 2010 : 		 Тизер с новой компиляции CHARON

20 май 2010 : 		 CHARON выпустят сборник

27 мар 2010 : 		 Демо-версия новой песни CHARON

8 фев 2010 : 		 CHARON расстались с гитаристом

19 июн 2009 : 		 CHARON берут перерыв

26 сен 2008 : 		 CHARON вовсю трудятся над новым материалом

3 сен 2007 : 		 CHARON работают над новым альбомом

9 июл 2007 : 		 Вокалист CHARON объявил о своем новом сайд-проекте

15 июн 2007 : 		 CHARON сочиняют новый материал

26 ноя 2005 : 		 CHARON: подробности сингла 'Colder'

21 ноя 2005 : 		 CHARON: релиз сингла "Colder" в декабре

8 сен 2005 : 		 CHARON выбрали трэк для второго сингла

6 авг 2005 : 		 CHARON: подробности о новом альбоме

29 июл 2005 : 		 CHARON: фрагмент нового трека в сети

3 июн 2005 : 		 CHARON озаглавили новый альбом

21 сен 2003 : 		 CHARON: новые сэмплы

11 авг 2003 : 		 CHARON поменяли название альбома
Новая песня CHARON



Fall of Angels, новая песня CHARON, доступна для прослушивания ниже.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
