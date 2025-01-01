Arts
Defecto

Новое видео DEFECTO



"Sacred Alignment", новое видео DEFECTO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Echoes Of Isolation", релиз которого намечен на 31 октября:

1. The Unraveling
2. Eternal Descent
3. Sacred Alignment
4. Eclipsed By The Void
5. Heart On Fire
6. Quantum Abyss
7. Through Cloak And Bones
8. Shattered Reality
9. Echoes Of Isolation




