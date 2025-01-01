Профессиональное видео полного выступления BEAST IN BLACK
Профессиональное видео полного выступления BEAST IN BLACK, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
Cry Out for a Hero
Hardcore
Born Again
Power of the Beast
Sweet True Lies
Moonlight Rendezvous
To the Last Drop of Blood
Blind and Frozen
Beast in Black
Unlimited Sin
Enter the Behelit
Die by the Blade
Blade Runner
One Night in Tokyo
End of the World
