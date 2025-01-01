Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 29
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*

Beast in Black

*



27 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BEAST IN BLACK

28 апр 2025 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

14 апр 2025 : 		 Видео с выступления BEAST IN BLACK

16 дек 2024 : 		 Альбом BEAST IN BLACK выйдет на виниле

30 авг 2024 : 		 Лидер BEAST IN BLACK о новом материале

27 июн 2024 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

24 авг 2023 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

11 янв 2023 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

6 май 2022 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 окт 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

3 сен 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

31 авг 2021 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

26 май 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

9 апр 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

23 янв 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

4 дек 2019 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

16 окт 2019 : 		 BEAST IN BLACK номинированы на награду

27 мар 2019 : 		 Гитарист BEAST IN BLACK о BLACKIE LAWLESS'e: «Ну такое...»

15 фев 2019 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

17 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 дек 2018 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома BEAST IN BLACK

18 окт 2018 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет зимой
Профессиональное видео полного выступления BEAST IN BLACK



Профессиональное видео полного выступления BEAST IN BLACK, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

Cry Out for a Hero
Hardcore
Born Again
Power of the Beast
Sweet True Lies
Moonlight Rendezvous
To the Last Drop of Blood
Blind and Frozen
Beast in Black
Unlimited Sin
Enter the Behelit
Die by the Blade
Blade Runner
One Night in Tokyo
End of the World




просмотров: 58

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом