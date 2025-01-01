сегодня



Умер основатель SACRAMENTUM



Основатель SACRAMENTUM, Ниссе Карлен, скончался в возрасте 50 лет:



«С глубоким прискорбием мы сообщаем душераздирающую новость о том, что наш дорогой друг, участник группы и один из основателей Sacramentum Ниссе Карлен скончался. Он решил покинуть этот мир из-за проблем с психическим здоровьем.



В настоящее время мы убедительно просим его семью, друзей и коллег по группе не беспокоить нас, поскольку мы пытаемся примириться с этой потерей.



Спасибо тебе за все, Ниссе. Ты всегда будешь с нами.



Самоубийство никогда не следует прославлять». https://sacramentum.bandcamp.com/





+0 -0



просмотров: 179

