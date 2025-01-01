Умер основатель SACRAMENTUM

Основатель SACRAMENTUM, Ниссе Карлен, скончался в возрасте 50 лет:
«С глубоким прискорбием мы сообщаем душераздирающую новость о том, что наш дорогой друг, участник группы и один из основателей Sacramentum Ниссе Карлен скончался. Он решил покинуть этот мир из-за проблем с психическим здоровьем.
В настоящее время мы убедительно просим его семью, друзей и коллег по группе не беспокоить нас, поскольку мы пытаемся примириться с этой потерей.
Спасибо тебе за все, Ниссе. Ты всегда будешь с нами.
