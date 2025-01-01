все новости группы







30 авг 2025 : Новое видео DOWNSWING



Новое видео DOWNSWING



"For What It’s Worth” (Feat. Travis Moseley of Colorblind)", новое видео группы DOWNSWING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома And Everything Was Dark, выходящего 24 октября на MNRK:



“No God To Me”

“Emptiness Remains”

“Drowned Out”

“Thanks For Nothing”

“In A Daze”

“For What It’s Worth” (Feat. Travis Moseley)

“Stand By…”

“Serpent”

“Letting Go” (Feat. Elijah Witt)

“Too Little Too Late” (Feat. Chris Roetter)

