Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 38
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 30
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
*

Downswing

*
Страна
United StatesСША
Стиль
Сайт
|||| сегодня

Новое видео DOWNSWING



"For What It’s Worth” (Feat. Travis Moseley of Colorblind)", новое видео группы DOWNSWING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома And Everything Was Dark, выходящего 24 октября на MNRK:

“No God To Me”
“Emptiness Remains”
“Drowned Out”
“Thanks For Nothing”
“In A Daze”
“For What It’s Worth” (Feat. Travis Moseley)
“Stand By…”
“Serpent”
“Letting Go” (Feat. Elijah Witt)
“Too Little Too Late” (Feat. Chris Roetter)
“Eternal”




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом