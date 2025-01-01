Arts
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 19
O <- TOP5 <-
Blacktop Mojo

29 авг 2025 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от BLACKTOP MOJO

11 янв 2025 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

31 дек 2024 : 		 BLACKTOP MOJO поздравили с новым годом

26 ноя 2024 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

15 июл 2024 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO представил сольную композицию

19 июн 2024 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO представил сольную композицию

20 апр 2024 : 		 Концертное видео BLACKTOP MOJO

26 мар 2024 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

7 мар 2024 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

5 мар 2024 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

19 фев 2024 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

14 фев 2024 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

10 окт 2023 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO представил сольную композицию

3 июл 2023 : 		 Участники BLACKTOP MOJO исполняют LYNYRD SKYNYRD

30 июн 2023 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO представил сольную композицию

25 апр 2023 : 		 Вокалист BLACKTOP MOJO представил сольную композицию

23 июл 2022 : 		 BLACKTOP MOJO And DYLAN WHEELER исполняют AUDIOSLAVE

3 июн 2022 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

2 май 2022 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

7 мар 2022 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

16 фев 2022 : 		 Кавер-версия THE TEMPTATIONS от BLACKTOP MOJO

6 фев 2022 : 		 RYAN KIEFER не вернется в BLACKTOP MOJO

13 янв 2022 : 		 Видео с текстом от BLACKTOP MOJO

10 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от BLACKTOP MOJO

2 дек 2021 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

1 сен 2021 : 		 BLACKTOP MOJO отменили концерты из-за случаев COVID-19 в группе
Кавер-версия THE BEATLES от BLACKTOP MOJO



BLACKTOP MOJO в пустом бассейне исполнили композицию THE BEATLES “With A Little Help From My Friends”




просмотров: 53

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
