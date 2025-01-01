сегодня



У одного из вокалистов AYREON рак



EDWARD REEKERS, работавший с AYREON с первого альбома, опубликовал следующее сообщение:



«Дорогие мои, у меня очень печальные новости.



У меня диагностировали метастатический рак легких. Излечения больше не существует, остается только лечение, продлевающее жизнь. Я, с величайшей неохотой, вынужден буду уйти из общественной жизни. Врачи разрабатывают график лечения, и я ожидаю, что в начале сентября будет больше ясности.



Я хотел бы поблагодарить всех моих друзей и поклонников за их поддержку и энтузиазм в течение того времени, когда я занимался тем, что я люблю больше всего: сочинение музыки.



И всем моим коллегам, которые сопровождали меня в моем музыкальном путешествии, огромное спасибо. Без вас это было бы и вполовину не так весело».



Он был заявлен как участник сентябрьских концертов An Amazing Flight Through Time 30th Anniversary Shows, а также записывал партии для таких альбомов AYREON как The Final Experiment (1995), Actual Fantasy (1996), Into The Electric Castle (1998), Universal Migrator Part 1: The Dream Sequencer (2000), Ayreonauts Only (2000), Ayreon Universe (2018) и Electric Castle Live And Other Tales (2020). http://www.ayreon.com







