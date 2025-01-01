Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 33
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 33
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
[= ||| все новости группы



*

Ayreon

*



28 авг 2025 : 		 У одного из вокалистов AYREON рак

21 апр 2025 : 		 Новое видео AYREON

22 май 2024 : 		 Концертное видео AYREON

4 апр 2024 : 		 Концертное видео AYREON

4 фев 2024 : 		 Концертное видео AYREON

21 окт 2023 : 		 AYREON готовят концертный альбом

21 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от AYREON

1 ноя 2022 : 		 Билеты на концерты AYREON распроданы

14 окт 2022 : 		 AYREON целиком исполнят "01011001"

13 окт 2022 : 		 Фрагмент переиздания AYREON

8 сен 2022 : 		 Переиздание AYREON выйдет осенью

23 апр 2021 : 		 Лидер AYREON хотел Rob'a, но тот отказал

28 ноя 2020 : 		 Рождественский трек AYREON

14 окт 2020 : 		 Позиции в чартах AYREON

8 окт 2020 : 		 Альбом AYREON стал первым

5 окт 2020 : 		 Новое видео AYREON

27 сен 2020 : 		 Рассказ об издании альбома AYREON

18 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON

4 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON с участием вокалистки EPICA

25 авг 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

24 июл 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

19 июл 2020 : 		 Новые песни AYREON

13 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о клавишнике

8 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о барабанщике

28 июн 2020 : 		 Новый альбом AYREON выйдет осенью

25 июн 2020 : 		 Обложка нового альбома AYREON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У одного из вокалистов AYREON рак



EDWARD REEKERS, работавший с AYREON с первого альбома, опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие мои, у меня очень печальные новости.

У меня диагностировали метастатический рак легких. Излечения больше не существует, остается только лечение, продлевающее жизнь. Я, с величайшей неохотой, вынужден буду уйти из общественной жизни. Врачи разрабатывают график лечения, и я ожидаю, что в начале сентября будет больше ясности.

Я хотел бы поблагодарить всех моих друзей и поклонников за их поддержку и энтузиазм в течение того времени, когда я занимался тем, что я люблю больше всего: сочинение музыки.

И всем моим коллегам, которые сопровождали меня в моем музыкальном путешествии, огромное спасибо. Без вас это было бы и вполовину не так весело».

Он был заявлен как участник сентябрьских концертов An Amazing Flight Through Time 30th Anniversary Shows, а также записывал партии для таких альбомов AYREON как The Final Experiment (1995), Actual Fantasy (1996), Into The Electric Castle (1998), Universal Migrator Part 1: The Dream Sequencer (2000), Ayreonauts Only (2000), Ayreon Universe (2018) и Electric Castle Live And Other Tales (2020).




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 184

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом