Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 33
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
28 авг 2025 : 		 Новое видео ANNISOKAY

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ANNISOKAY

12 апр 2025 : 		 Новый ЕР ANNISOKAY доступен для прослушивания

28 мар 2025 : 		 Новое видео ANNISOKAY

21 дек 2024 : 		 Новое видео ANNISOKAY

22 авг 2024 : 		 Новое видео ANNISOKAY

22 сен 2023 : 		 Новый ЕР ANNISOKAY доступен для прослушивания

19 авг 2023 : 		 Новое видео ANNISOKAY

28 июн 2023 : 		 Новое видео ANNISOKAY

21 апр 2023 : 		 Новое видео ANNISOKAY

8 ноя 2021 : 		 Новое видео ANNISOKAY

2 фев 2021 : 		 Новая песня ANNISOKAY

11 янв 2021 : 		 Новое видео ANNISOKAY

29 сен 2020 : 		 Новое видео ANNISOKAY

20 май 2020 : 		 Новое видео ANNISOKAY

22 авг 2018 : 		 Новое видео ANNISOKAY

15 мар 2017 : 		 Новое видео ANNISOKAY

28 сен 2015 : 		 Новое видео ANNISOKAY

14 фев 2015 : 		 Новое видео ANNISOKAY
Новое видео ANNISOKAY



My Effigy, новое видео ANNISOKAY, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 90

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
