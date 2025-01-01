Arts
Новости
TOP5
*

Mike Tramp

*



28 авг 2025 : 		 MIKE TRAMP: «Никаких релизов с новой музыкой WHITE LION не будет»

25 авг 2025 : 		 Выпустит ли MIKE TRAMP что-то как WHITE LION

15 авг 2025 : 		 MIKE TRAMP представил новый сингл

12 авг 2025 : 		 Зачем MIKE TRAMP продолжает перепевать WHITE LION

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

12 мар 2025 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

20 янв 2025 : 		 MIKE TRAMP закончил

27 ноя 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

24 окт 2024 : 		 MIKE TRAMP: «Финальные глэм-группы 80-х были посмешищем»

10 сен 2024 : 		 Видео с выступления MIKE TRAMP

4 сен 2024 : 		 Что VITO BRATTA думает о новой пластинке MIKE TRAMP

26 авг 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

17 июл 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

16 июл 2024 : 		 Трамп приедет и споет у вас дома. Но есть нюанс

16 июн 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

26 янв 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

25 янв 2024 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной

3 окт 2023 : 		 Почему MIKE TRAMP не выступает как WHITE LION?

24 май 2023 : 		 MIKE TRAMP: «Четыре вакцинации, а накрыло не по-детски»

16 май 2023 : 		 MIKE TRAMP поймал две полоски

10 мар 2023 : 		 Трейлер нового релиза MIKE TRAMP

5 мар 2023 : 		 MIKE TRAMP выпустил новый сингл

8 фев 2023 : 		 MIKE TRAMP перепел WHITE LION

29 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP выпустит альбом осенью

8 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

2 июн 2022 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле
MIKE TRAMP: «Никаких релизов с новой музыкой WHITE LION не будет»



zoom
MIKE TRAMP в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать альбома с его новой музыкой:

«Да, конечно, это естественный и интересный вопрос. У меня уже есть что-то вроде… Я имею в виду, послушайте, я не сижу и не пишу каждый день, и я не каждый день бываю в своей студии, и тому подобное — мне определенно нужно отдыхать от процесса, — но за последние пару лет, пока мы работали над первым-третьим томом, я закончил работу над новым сольным альбомом MIKE TRAMP. Когда он выйдет и как он выйдет, это, вероятно, более важный вопрос с учетом того, как сейчас выпускаются альбомы».

Далее он рассказал, что его звукозаписывающая компания предложила ему выпустить новый сольный альбом в стиле "hard rock", но он признал, что "это совсем другое дело, потому что писать новый хард-рок-альбом, зная, что ты не собираешься исполнять песни вживую, потому что ты гастролируя с материалом WHITE LION, и необходима определенная решимость:

«В чем смысл? В чем смысл? Потому что я не писал хард-рок-альбомов с 2009 года, и моя душа к этому не лежит. Выходить и исполнять песни WHITE LION — это одно, но как артист я не сторонник хард-рока. У меня есть свои классические альбомы, которые я время от времени слушаю и на которых вырос, но сесть и написать "Fight To Survive" в возрасте 65 лет…

У меня есть кое-какие соображения по поводу того, что, возможно, это должен быть более масштабный проект. Это мог бы быть концептуальный альбом, в котором истории могли бы быть рассказаны с помощью песен в стиле хард-рок. Но просто сесть и сказать: "Это новый хард-рок-альбом Mike Tramp" и что я действительно в него верю, — это уже вряд ли... И я обязательно приглашу нескольких своих товарищей, с которыми, как мне кажется, я бы хотел и мог бы осуществить нечто подобное. Потому что, когда я сочиняю свои сольные альбомы, это истинный стиль Mike Tramp. Не я написал гитарные риффы WHITE LION. Так что это совсем другая история. Но все это есть на рабочем столе. На холодильнике много стикеров с заметками[Смеется]»

Когда интервьюер заметил, что звукозаписывающая компания, вероятно, хотела бы, чтобы хард-рок-альбом MIKE TRAMP был выдержан в стиле WHITE LION, он согласился.

«Да, они хотели бы, чтобы он был рассчитан на то, что они считают своей аудиторией. Конечно, альбомы должны были бы выходить под лейблом Mike Tramp. Да, я выступаю с концертами под именем WHITE LION, но ни один альбом с новой музыкой не будет выпущен как WHITE LION».




просмотров: 118

