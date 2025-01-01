сегодня



MIKE TRAMP: «Никаких релизов с новой музыкой WHITE LION не будет»



MIKE TRAMP в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать альбома с его новой музыкой:



«Да, конечно, это естественный и интересный вопрос. У меня уже есть что-то вроде… Я имею в виду, послушайте, я не сижу и не пишу каждый день, и я не каждый день бываю в своей студии, и тому подобное — мне определенно нужно отдыхать от процесса, — но за последние пару лет, пока мы работали над первым-третьим томом, я закончил работу над новым сольным альбомом MIKE TRAMP. Когда он выйдет и как он выйдет, это, вероятно, более важный вопрос с учетом того, как сейчас выпускаются альбомы».



Далее он рассказал, что его звукозаписывающая компания предложила ему выпустить новый сольный альбом в стиле "hard rock", но он признал, что "это совсем другое дело, потому что писать новый хард-рок-альбом, зная, что ты не собираешься исполнять песни вживую, потому что ты гастролируя с материалом WHITE LION, и необходима определенная решимость:



«В чем смысл? В чем смысл? Потому что я не писал хард-рок-альбомов с 2009 года, и моя душа к этому не лежит. Выходить и исполнять песни WHITE LION — это одно, но как артист я не сторонник хард-рока. У меня есть свои классические альбомы, которые я время от времени слушаю и на которых вырос, но сесть и написать "Fight To Survive" в возрасте 65 лет…



У меня есть кое-какие соображения по поводу того, что, возможно, это должен быть более масштабный проект. Это мог бы быть концептуальный альбом, в котором истории могли бы быть рассказаны с помощью песен в стиле хард-рок. Но просто сесть и сказать: "Это новый хард-рок-альбом Mike Tramp" и что я действительно в него верю, — это уже вряд ли... И я обязательно приглашу нескольких своих товарищей, с которыми, как мне кажется, я бы хотел и мог бы осуществить нечто подобное. Потому что, когда я сочиняю свои сольные альбомы, это истинный стиль Mike Tramp. Не я написал гитарные риффы WHITE LION. Так что это совсем другая история. Но все это есть на рабочем столе. На холодильнике много стикеров с заметками[Смеется]»



Когда интервьюер заметил, что звукозаписывающая компания, вероятно, хотела бы, чтобы хард-рок-альбом MIKE TRAMP был выдержан в стиле WHITE LION, он согласился.



«Да, они хотели бы, чтобы он был рассчитан на то, что они считают своей аудиторией. Конечно, альбомы должны были бы выходить под лейблом Mike Tramp. Да, я выступаю с концертами под именем WHITE LION, но ни один альбом с новой музыкой не будет выпущен как WHITE LION».







