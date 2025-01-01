Arts
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 33
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Trixter

28 авг 2025 : 		 TRIXTER работают над новым альбомом

3 июн 2025 : 		 STEVE BROWN обещает крутой альбом TRIXTER

17 мар 2025 : 		 Новому TRIXTER быть!

14 ноя 2024 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Я не хотел быть мальчиком для битья»

20 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER о разборках в группе

6 июн 2024 : 		 Вокалист TRIXTER представил сингл

28 май 2024 : 		 Вокалист TRIXTER готовит сингл

28 мар 2024 : 		 Вокалист TRIXTER присоединился к коллегам на сцене

12 ноя 2023 : 		 Барабанщик TRIXTER ответил гитаристу

2 окт 2023 : 		 TRIXTER никогда не соберутся с Mark'ом

25 июн 2023 : 		 Вокалист TRIXTER: «Было бы неплохо вновь собраться»

1 фев 2022 : 		 Гитарист TRIXTER — о том, чему его научил Эдди Ван Хален

11 янв 2022 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Похоже, что мы вряд ли соберёмся снова»

18 авг 2021 : 		 Гитарист TRIXTER выпустил новый трек

19 апр 2021 : 		 Новое видео басиста TRIXTER

28 авг 2020 : 		 Басист TRIXTER выпускает сольный альбом

20 июл 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Должен был играть с DEF LEPPARD, но...»

19 июл 2020 : 		 STEVE BROWN: «В ближайшие годы будет много всего от TRIXTER»

29 июн 2020 : 		 Гитарист TRIXTER: «Хрень с барабанщиком вряд ли будет утрясена»

17 май 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER: «Концерты? Это вряд ли...»

28 апр 2020 : 		 Барабанщик TRIXTER перепел главный хит группы

22 янв 2020 : 		 Гитарист TRIXTER выпускает сольную работу

26 дек 2019 : 		 Гитарист TRIXTER: «Мы планируем отметить юбилей дебюта»

11 сен 2017 : 		 Новая песня барабанщика TRIXTER

25 июн 2015 : 		 Новое видео TRIXTER

2 июн 2015 : 		 Новая песня TRIXTER
TRIXTER работают над новым альбомом



P.J. Farley в недавнем интервью 100.5 The KATT FM заявил, что группа работает над новым материалом:

«Да, у нас есть несколько написанных песен. У нас нет расписания или лейбла — мы еще не так далеко продвинулись, — но мы готовим материал. И у нас есть песни. Посмотрим, что получится. Надеюсь все выгорит. Полагаю, пришло время [выпустить что-то новое]».

На вопрос о "атмосфере" новых песен, он ответил:

«Просто TRIXTER, чувак. Хорошая рок-н-ролльная музыка. На самом деле нет ничего другого, кроме потрясающей рок-н-ролльной музыки»

Farley также рассказал о новом фильме в документальном стиле, который, как сообщается, готовится уже как минимум пару лет и будет посвящен "совместному путешествию" PJ и Steve'a:

«"Работа над документальным фильмом идет медленно. Это наш хороший друг, для него это своего рода любимый проект. Опять же, [это] еще одна вещь, которая не стоит в расписании или какой-либо повестке, кроме той, что можно описать как "мы сделаем это вместе!"»




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
