TRIXTER работают над новым альбомом



P.J. Farley в недавнем интервью 100.5 The KATT FM заявил, что группа работает над новым материалом:



«Да, у нас есть несколько написанных песен. У нас нет расписания или лейбла — мы еще не так далеко продвинулись, — но мы готовим материал. И у нас есть песни. Посмотрим, что получится. Надеюсь все выгорит. Полагаю, пришло время [выпустить что-то новое]».



На вопрос о "атмосфере" новых песен, он ответил:



«Просто TRIXTER, чувак. Хорошая рок-н-ролльная музыка. На самом деле нет ничего другого, кроме потрясающей рок-н-ролльной музыки»



Farley также рассказал о новом фильме в документальном стиле, который, как сообщается, готовится уже как минимум пару лет и будет посвящен "совместному путешествию" PJ и Steve'a:



«"Работа над документальным фильмом идет медленно. Это наш хороший друг, для него это своего рода любимый проект. Опять же, [это] еще одна вещь, которая не стоит в расписании или какой-либо повестке, кроме той, что можно описать как "мы сделаем это вместе!"»







