Новости
Музыканты TESTAMENT о новом сингле



Музыканты TESTAMENT рассказали о новом сингле "Infanticide A.I.", который будет включен в выходящий десятого октября на Nuclear Blast новый альбом "Para Bellum":

Eric Peterson: «Когда мы сочиняли песню, по-моему, было около 12 часов ночи, когда мы закончили джем, а Chris был дома, и мы смотрели [фильм ужасов 2023 года] "Evil Dead Rise". И буквально через полчаса я говорю: "Пошли, спускаемся вниз". И только представьте себе это».

Dovas добавил: «Это нас невероятно вдохновило. Мы подумали: "Мы собираемся пойти и написать какую-нибудь зловещую музыку. Ну же, поехали". По-моему, мы пили Jäger[meister] или что-то в этом роде. И, да, я не знаю. Мы просто засиделись допоздна. Это был один из тех вечеров, когда мы не спали до двух-трех часов ночи, просто джемовали, и так, в некотором роде, родилась эта песня».

Eric продолжил: «Я думаю, что многие фильмы, в том числе фильмы ужасов, вдохновляют меня на написание музыки».

Steve DiGiorgio добавил: «Я всегда знал, что это очень сильная песня. У меня было предчувствие, что она, вероятно, станет синглом или заглавным треком».




