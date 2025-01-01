Arts
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 33
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*

Triumph

*



28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси

26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение

12 янв 2024 : 		 Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками

7 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о сравнении с RUSH

4 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о раке

26 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о партнёрах по TRIUMPH

10 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH

22 авг 2023 : 		 RIK EMMETT выпустил новый сингл

2 июн 2023 : 		 Басист TRIUMPH — о реюнионе

2 июн 2023 : 		 Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке
TRIUMPH введут в канадский зал славы



TRIUMPH будут включены в канадский зал славы авторов. Помимо них, этой чести будут удостоены François Cousineau, Andy Kim, Kate & Anna McGarrigle, Michel Pagliaro, Jane Siberry, Ian Thomas, Gino Vannelli и Florent Vollant.

«В этом году "Легенды" воплощают ценности, которые определяют канадское песенное творчество: художественную смелость, культурный вклад и повествование, выходящее за рамки жанра и языка», — говорит Ник Федор, исполнительный директор Зала славы канадских авторов песен. «"Легенды" — это больше, чем просто церемония награждения — это национальная сцена для прославления наследия, вдохновения следующего поколения и повышения роли автора песен в нашей культурной самобытности».




