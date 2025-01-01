сегодня



TRIUMPH введут в канадский зал славы



TRIUMPH будут включены в канадский зал славы авторов. Помимо них, этой чести будут удостоены François Cousineau, Andy Kim, Kate & Anna McGarrigle, Michel Pagliaro, Jane Siberry, Ian Thomas, Gino Vannelli и Florent Vollant.



«В этом году "Легенды" воплощают ценности, которые определяют канадское песенное творчество: художественную смелость, культурный вклад и повествование, выходящее за рамки жанра и языка», — говорит Ник Федор, исполнительный директор Зала славы канадских авторов песен. «"Легенды" — это больше, чем просто церемония награждения — это национальная сцена для прославления наследия, вдохновения следующего поколения и повышения роли автора песен в нашей культурной самобытности».







