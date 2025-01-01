TRIUMPH введут в канадский зал славы

|
Канада
30 май 2023 :
NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH
27 май 2023 :
Концертное видео TRIUMPH 1983 года
9 мар 2023 :
Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью
18 ноя 2022 :
Винил от TRIUMPH
6 июн 2022 :
MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH
13 май 2022 :
Так будет ли реюнион TRIUMPH?
19 апр 2022 :
Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме
8 мар 2022 :
Фрагмент документального фильма TRIUMPH
6 янв 2022 :
Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»
15 дек 2021 :
TRIUMPH открыли архивы
22 окт 2021 :
Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»
26 авг 2021 :
Гитарист TRIUMPH выпускает книгу
25 авг 2021 :
Трейлер документального фильма TRIUMPH
17 июл 2021 :
Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью
16 июн 2021 :
JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH
15 июн 2021 :
Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»
24 май 2021 :
TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом
24 апр 2021 :
ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH
22 мар 2021 :
Студенты исполняют TRIUMPH
17 мар 2021 :
TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета
24 фев 2021 :
Кавер-версия TRIUMPH
8 сен 2020 :
RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»
2 авг 2020 :
RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH
11 июл 2020 :
Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте
3 июл 2020 :
Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»
22 янв 2020 :
Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»
24 дек 2019 :
SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH
27 ноя 2019 :
TRIUMPH отлично провели время
25 ноя 2019 :
Рассказ об издании альбома TRIUMPH
11 ноя 2019 :
Переиздание TRIUMPH выйдет зимой
7 ноя 2018 :
TRIUMPH планируют съемку документального фильма
1 авг 2016 :
Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9
5 июл 2016 :
Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a
30 авг 2012 :
Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания
11 июл 2012 :
Трейлер концертного релиза TRIUMPH
28 июн 2012 :
Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH
20 мар 2012 :
Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной
19 ноя 2010 :
Трейлер к переизданию TRIUMPH
29 окт 2010 :
Бокс-сет от TRIUMPH
25 июн 2010 :
Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
сегодня
TRIUMPH введут в канадский зал славы
TRIUMPH будут включены в канадский зал славы авторов. Помимо них, этой чести будут удостоены François Cousineau, Andy Kim, Kate & Anna McGarrigle, Michel Pagliaro, Jane Siberry, Ian Thomas, Gino Vannelli и Florent Vollant.
«В этом году "Легенды" воплощают ценности, которые определяют канадское песенное творчество: художественную смелость, культурный вклад и повествование, выходящее за рамки жанра и языка», — говорит Ник Федор, исполнительный директор Зала славы канадских авторов песен. «"Легенды" — это больше, чем просто церемония награждения — это национальная сцена для прославления наследия, вдохновения следующего поколения и повышения роли автора песен в нашей культурной самобытности».
