Новости
Новости
*

Kreator

*



28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл

1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

22 июл 2024 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD выступили вместе

16 июл 2024 : 		 У лидера KREATOR есть десять идей для альбома

24 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

22 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

19 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

5 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

26 май 2024 : 		 Видео с текстом от KREATOR

17 май 2024 : 		 Никакого альбома KREATOR до 2026 года!

25 мар 2024 : 		 Бокс-сет KREATOR выйдет весной

2 мар 2024 : 		 Лидер KREATOR представил свою гитару

20 фев 2024 : 		 Барабанщик KREATOR исполняет

28 дек 2023 : 		 Лидер KREATOR подвел итоги года

15 дек 2023 : 		 Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял»
Документальный фильм о KREATOR покажут в кино



Официальный документальный фильм о группе KREATOR, "Kreator - Hate & Hope", премьера которого состоялась на 42 мюнхенском фестивале, четвертого сентября будет показан в кинотеатрах. На вопрос о том, как выдерживался баланс при рассказе истории группы между открытостью и личными моментами, Mille Petrozza сказал:

«Я считаю, что мы нашли очень хороший компромисс, показав немного личного, не становясь слишком приватными. Но я также думаю, что фильм действительно выигрывает от того, что в нем больше личного, плюс есть зрители, и еще есть то, что происходит в студии, есть место и тому, что происходит за кулисами. В общем, это приятное разнообразие — показаны все грани. И это касается всей группы… Это тоже похоже на определенный… Как бы мне это сформулировать? Это почти как отношения с четырьмя людьми, плюс съемочная группа и плюс зрители. Так что режиссеру и правда удалось дать зрителю прекрасное представление о том, каково это — быть в группе. И дело не только в великолепии концертов, но и в том, что приходится ждать в аэропорту, в том, что это гораздо больше, чем просто то, что люди видят на сцене. И если вам это интересно, то фильм и правда очень хорош. Он интересный. Мы проведем вас за кулисы, а также познакомим с более личными аспектами».






просмотров: 76

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
