Документальный фильм о KREATOR покажут в кино



Официальный документальный фильм о группе KREATOR, "Kreator - Hate & Hope", премьера которого состоялась на 42 мюнхенском фестивале, четвертого сентября будет показан в кинотеатрах. На вопрос о том, как выдерживался баланс при рассказе истории группы между открытостью и личными моментами, Mille Petrozza сказал:



«Я считаю, что мы нашли очень хороший компромисс, показав немного личного, не становясь слишком приватными. Но я также думаю, что фильм действительно выигрывает от того, что в нем больше личного, плюс есть зрители, и еще есть то, что происходит в студии, есть место и тому, что происходит за кулисами. В общем, это приятное разнообразие — показаны все грани. И это касается всей группы… Это тоже похоже на определенный… Как бы мне это сформулировать? Это почти как отношения с четырьмя людьми, плюс съемочная группа и плюс зрители. Так что режиссеру и правда удалось дать зрителю прекрасное представление о том, каково это — быть в группе. И дело не только в великолепии концертов, но и в том, что приходится ждать в аэропорту, в том, что это гораздо больше, чем просто то, что люди видят на сцене. И если вам это интересно, то фильм и правда очень хорош. Он интересный. Мы проведем вас за кулисы, а также познакомим с более личными аспектами».











