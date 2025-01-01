Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 38
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 30
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 38
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 30
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
*

Crematory

*



30 авг 2025 : 		 Винилы CREMATORY выйдут осенью

2 июн 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

2 май 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

7 апр 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

7 мар 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

7 фев 2025 : 		 Новое видео CREMATORY

2 ноя 2024 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет весной

31 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CREMATORY

21 фев 2023 : 		 Новый сингл CREMATORY

16 июн 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

24 май 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

14 апр 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

23 мар 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

9 дек 2021 : 		 CREMATORY нашли басиста

28 дек 2020 : 		 CREMATORY завершили запись демо

15 сен 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

3 июл 2020 : 		 Кавер-версия WHITE LION от CREMATORY

19 мар 2020 : 		 CREMATORY в студии

3 мар 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

6 фев 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

9 май 2019 : 		 CREMATORY подписали контракт с NAPALM RECORDS

28 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

14 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

4 апр 2018 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

16 мар 2018 : 		 Новое видео CREMATORY
Винилы CREMATORY выйдут осенью



ROAR, подразделение Reigning Phoenix Music, 17 октября выпустят три винила CREMATORY — Act Seven, Believe и Revolution. Эти релизы следуют после недавно выпущенных виниловых версий Illusions (1995), Das Deutsche Album (1996) и Awake (1997).



