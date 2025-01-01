сегодня



Винилы CREMATORY выйдут осенью



ROAR, подразделение Reigning Phoenix Music, 17 октября выпустят три винила CREMATORY — Act Seven, Believe и Revolution. Эти релизы следуют после недавно выпущенных виниловых версий Illusions (1995), Das Deutsche Album (1996) и Awake (1997). http://www.crematory.de





