Новости
Новости.Рус
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 38
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 30
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
30 авг 2025 : 		 Новый альбом NEAL MORSE выйдет осенью

31 окт 2024 : 		 Демо от NEAL MORSE

10 окт 2024 : 		 Новое видео NEAL MORSE & THE RESONANCE

9 сен 2024 : 		 Новое видео NEAL MORSE & THE RESONANCE

13 янв 2024 : 		 Новая песня NEAL MORSE

30 ноя 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE

29 окт 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE

24 окт 2023 : 		 Рассказ об издании альбома NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

12 окт 2023 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

11 сен 2023 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

13 июл 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE

19 июн 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE

14 май 2023 : 		 Новое видео NEAL MORSE BAND

19 дек 2022 : 		 Фрагмент нового релиза NEAL MORSE BAND

17 фев 2022 : 		 Вскрытие NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

9 фев 2022 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

12 янв 2022 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

7 дек 2021 : 		 Новое видео NICK D’VIRGILIO, NEAL MORSE & ROSS JENNINGS

20 авг 2021 : 		 Новое видео NEAL MORSE BAND

28 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY исполняет новый трек NEAL MORSE BAND

23 июл 2021 : 		 Новое видео NEAL MORSE BAND

27 июн 2021 : 		 MIKE PORTNOY исполняет новый трек NEAL MORSE BAND

2 июн 2021 : 		 Новый альбом NMB (NEAL MORSE BAND) выйдет летом

11 май 2021 : 		 NEAL MORSE проведёт мастер-классы

29 дек 2020 : 		 Mike Portnoy в гостях у NEAL MORSE

22 дек 2020 : 		 Новое видео NEAL MORSE
Новый альбом NEAL MORSE выйдет осенью



"Reach Deep", новая песня группы NEAL MORSE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Never Been Down This Road, выход которого запланирован на 31 октября:

“Leavin’ California”
“New Man”
“Reach Deep”
“Open Up Again”
“Never Been Down This Road”
“The Most Important Person”
“The Heart Always Known”
“Breathe The Air”




КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 144

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
