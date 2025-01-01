Arts
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Новости
Новая песня CHRIST AGONY



“Nocturnal Dominion”, новая песня группы CHRIST AGONY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Anthems, релиз которого намечен на 26 сентября на Deformeathing Production:

“Empire Of Twilight”
“Throne Of Eternal Silence”
“Sanctuary Of Death”
“Rites Of The Black Sun”
“Dark Waters”
“Nocturnal Dominion”




