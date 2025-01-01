×
Christ Agony
Польша
Black Metal
Dark Metal
Death Metal
http://www.christagony.com
Myspace:
http://www.myspace.com/christagonyofficial
30 авг 2025
:
Новая песня CHRIST AGONY
5 ноя 2016
:
Новая песня CHRIST AGONY
24 окт 2016
:
Новый альбом CHRIST AGONY выйдет осенью
25 мар 2011
:
CHRIST AGONY начали запись
9 фев 2011
:
Ударник BEHEMOTH на новом альбоме CHRIST AGONY
2 ноя 2008
:
Новый альбом CHRIST AGONY выйдет в ноябре
сегодня
Новая песня CHRIST AGONY
“Nocturnal Dominion”, новая песня группы CHRIST AGONY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Anthems, релиз которого намечен на 26 сентября на Deformeathing Production:
“Empire Of Twilight”
“Throne Of Eternal Silence”
“Sanctuary Of Death”
“Rites Of The Black Sun”
“Dark Waters”
“Nocturnal Dominion”
просмотров: 140
