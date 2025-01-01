сегодня



SYSTEM OF A DOWN почтили память Оззи



SYSTEM OF A DOWN в рамках выступления 27 августа на MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, почтили память Оззи Осборна и исполнили кавер-версию композиции BLACK SABBATH "Snowblind"







