сегодня



Первая за 16 лет песня от MUDVAYNE



MUDVAYNE выпустили первый за 16 лет новый студийный трек "Hurt People Hurt People", продюсером которого был Nick Raskulinecz (RUSH, KORN, ALICE IN CHAINS, DEFTONES, FOO FIGHTERS, EVANESCENCE), а за сведение отвечал Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM).







+0 -0



просмотров: 49

