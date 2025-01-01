Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 33
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 33
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
[= ||| все новости группы



*

Mudvayne

*



28 авг 2025 : 		 Первая за 16 лет песня от MUDVAYNE

19 май 2025 : 		 MUDVAYNE на ALCHEMY RECORDINGS

17 сен 2024 : 		 Гитарист MUDVAYNE выбывает из тура

26 авг 2024 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

22 июл 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Готов выпускать только что-то ох..ое!»

6 июл 2024 : 		 Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий

6 апр 2024 : 		 Какой будет новая музыка MUDVAYNE?

26 янв 2024 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Все современные группы на одно лицо»

28 окт 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о новой музыке: «Это нечто особенное!»

24 сен 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE о втором гитаристе на концертах

29 авг 2023 : 		 Вокалист MUDVAYNE против подкладок

12 авг 2023 : 		 У MUDVAYNE есть четыре

9 авг 2023 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

24 июл 2023 : 		 MUDVAYNE в 4К

22 июл 2023 : 		 MUDVAYNE открыли тур

16 апр 2023 : 		 MUDVAYNE готовят что-то новое

8 сен 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE хотел бы написать что-то новое

26 авг 2022 : 		 Видео полного выступления MUDVAYNE

20 авг 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

10 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о состоянии здоровья

1 авг 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE — о падении

29 июл 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE упал со сцены во время исполнения "Not Falling"

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления MUDVAYNE

1 фев 2022 : 		 Вокалист MUDVAYNE: «Я с COVID'ом играл первый концерт!»

8 янв 2022 : 		 Drum-cam от MUDVAYNE

22 ноя 2021 : 		 Рассказ о выступлении MUDVAYNE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Первая за 16 лет песня от MUDVAYNE



zoom
MUDVAYNE выпустили первый за 16 лет новый студийный трек "Hurt People Hurt People", продюсером которого был Nick Raskulinecz (RUSH, KORN, ALICE IN CHAINS, DEFTONES, FOO FIGHTERS, EVANESCENCE), а за сведение отвечал Josh Wilbur (KORN, MEGADETH, GOJIRA, TRIVIUM).




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 49

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом