Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Bent Sea

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео BENT SEA



zoom
"My Fall" feat. Kevin Sharp (VENOMOUS CONCEPT, ex-BRUTAL TRUTH), новое видео группы BENT SEA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Dormant Ruin", выходящего в сентябре этого года на Give Praise Records:

Side A

01. From The Beast's Mouth
02. Apathy And Irony
03. Tidal Fire
04. Curtailer Of Conceit
05. A Scopic Radiance
06. Shapeless Ones
07. My Fall
08. Meat Trade Misery
09. Final Corridor
10. Paragon Of Inhumanity

Side B

11. Locked In Glitch
12. Ominous Reversal
13. Prodigious Blight
14. Vermin Burning
15. The Voice They Cannot Be
16. Below The Cold Void
17. Sharpen The Blade
18. Stifled And Dreaming
19. Erased From The Earthly Crust
20. The Dormant Ruin




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 57

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом