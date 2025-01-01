сегодня



MASTODON точно запишут кавер-версию BLACK SABBATH



Участники MASTODON Brann Dailor и Bill Kelliher в интервью Bloodstock TV рассказали о том опыте, который они получили на выступлении "Back To The Beginning":



Brann: «Прошло, наверное, около полугода, прежде чем [это произошло]. Возможно, были выбраны шесть оригинальных групп или что-то в этом роде, прежде чем позже были добавлены другие. И вот мы получили электронное письмо с вопросом, не заинтересовало ли нас это. И сначала это было что-то вроде: "Вы уверены? Вы уверены, что обратились именно к тем людям или тут какая-то ошибка?" Наш менеджер даже пошутил, что это был самый быстрый ответ, который кто-то когда-либо получал от нас коллективно: "Мы ответили, по-моему, за 0,10 секунды до того, как они действительно попросили нас об этом. Мы уже ответили "да"".



Далее он сказал, что для него было "честью всей жизни" получить приглашение выступить на "Back To The Beginning": «Это лучше, чем "Грэмми". Это лучше, чем что-либо, что кто-либо когда-либо мог бы тебе предложить, — услышать призыв от гигантского дуба, которым является BLACK SABBATH. Что касается других музыкальных жанров, то их основателей уже нет в живых. Так что для меня было действительно невероятной честью просто решиться на это. И, да, тогда это была трудная задача — выбрать песню [SABBATH] [для исполнения на мероприятии]».



По поводу того, почему MASTODON в итоге выбрали "Supernaut" для выступления на "Back To The Beginning", Bill сказал:



«"Supernaut" — мне понравилась эта песня. Я имею в виду, что все их песни великолепны, но я и представить себе не мог, что однажды [гитарист SABBATH] Tony Iommi придет на репетицию и скажет: "У меня хороший рифф, чувак. Вы, ребята, хотите услышать, что у меня есть", и сыграть этот рифф, и просто сказать:… Вы, должно быть, продали свою душу, чтобы придумать этот рифф. Дьявол дал вам этот рифф!" Так что, когда я увидел, что он еще не выбран, это было... "Это то самое, берем!».



Brann добавил: «Итак, очевидно, что были песни, которые собирались спеть сами SABBATH. И вот они выбрали свои самые популярные хиты и свои самые популярные песни. Изначально я хотел сделать "Children Of The Grave" просто потому, что наша группа живет в темпе 6/8, в том стиле хэви-металла, который проторил для нас "Children Of The Grave". У нас есть много песен, которые вошли в него; это очень, очень удобная для нас позиция. Но я увидел, что LAMB OF GOD уже выбрали эту песню, и я подумал, что ее оценят — эту песню — довольно быстро, ведь это такая потрясающая песня. Но потом [мы увидели] "Supernaut" [был доступен], и я подумал: "А как насчет "Supernaut"?" Я чувствовал, что мог бы спеть ее, так что, возможно, все сводилось бы к этому, если бы я смог сыграть на барабанах и спеть ее. А потом, когда нас выбрали выступать на разогреве, я подумал: "Чувак, я думаю, если мы выберем ее, то это будет идеальная тема для открытия". Она очень энергичная. Некоторые из самых роковых, возможно, были слишком медленными, чтобы по-настоящему запустить процесс. Но, по-моему, этот трек был идеальным»



На вопрос, записали ли MASTODON студийную версию "Supernaut", Bill ответил:



«Пока нет, но мы точно это обсуждали. Мы должны это сделать. Мы играем ее каждый вечер. Мы записали ее несколько раз вживую, и она вышла в свет… Кто знает? Возможно, мы запишем концертную версию или студийную версию».



Brann добавил: «Мы определенно ее сделаем!»







