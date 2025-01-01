Arts
Новости
29 авг 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

17 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»

1 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»

25 июл 2025 : 		 Новая песня HELLOWEEN

21 июл 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не г*и. Это был бы следующий шаг...»

29 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»

28 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала

20 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»

13 июн 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

27 май 2025 : 		 Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

6 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

3 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

27 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

25 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

21 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 фев 2025 : 		 Юбилейный сборник HELLOWEEN
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания



Giants & Monsters, новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания ниже.




просмотров: 78

