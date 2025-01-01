сегодня



Лидер TRIUMPH OF DEATH: «Думаем сделать что-то в духе HELLHAMMER»



TOM G. FISCHER в недавнем интервью обсудил декабрьское шоу в рамках Chile Terrorfest, где будет исполнен материал HELLHAMER. И на вопрос о том, думал ли он когда-нибудь о том, чтобы выйти за рамки исполнения музыки HELLHAMMER и CELTIC FROST в своих текущих проектах и, возможно, возродить обе группы с помощью нового материала, он ответил:



«Ну, в случае с CELTIC FROST мы делаем это с TRIPTYKON. TRIPTYKON — это, по сути, продолжение CELTIC FROST без некоторых личных проблем, которые были у нас. Но даже на следующем альбоме TRIPTYKON будет музыка, которую я написал, когда еще был в CELTIC FROST, а также новая музыка, которая во многом является моей музыкой, в том виде, в каком я ее пишу, и в том виде, в каком я бы ее написал, даже если бы CELTIC FROST все еще существовал. Что касается HELLHAMMER и TRIUMPH OF DEATH, то нужно учитывать, что музыка HELLHAMMER существовала всего два года; HELLHAMMER просуществовал всего два года. И да, мы говорили о том, что, возможно, попытаемся написать музыку в стиле HELLHAMMER, но я очень осторожен в этом вопросе. Я не хочу сделать что-то не так. Для меня HELLHAMMER — это нечто очень важное в моей жизни. И если мы когда-нибудь на это решимся, то будем очень, очень осторожны, чтобы сделать все правильно. И если это покажется нам неправильным, мы не будем ничего выпускать. Мы не обязаны это делать, так что нет никакого давления. Мы можем это сделать, только если звезды сойдутся».



На вопрос, что стало "поворотным моментом", который заставил его наконец "принять идею" исполнять музыку CELTIC FROST и HELLHAMMER в своих текущих проектах, Tom ответил:



«Для Martin [Eric Ain,, басиста HELLHAMMER и CELTIC FROST] и меня поворотным моментом стало воссоединение CELTIC FROST в 2001 году. Рассказывая о старых временах, и это было не просто ностальгией, мы действительно пытались вернуться к причинам, по которым мы создали HELLHAMMER, CELTIC FROST и так далее, и разговоры об этом, конечно, заставили нас послушать старую музыку и, может быть, немного понять ее глубже, чем мы могли, когда были молоды. Когда мы были молоды, нас переполняли адреналин и тестостерон, и мы думали только о настоящем, но когда мы реформировали CELTIC FROST, мы стали старше и, надеюсь, немного более зрелыми. Мы были взрослыми мужчинами. Мы послушали эту музыку и сказали: "Ого, кое-что из этой музыки на самом деле очень хорошо прошло проверку временем". И мы начали играть несколько песен HELLHAMMER во время репетиций альбома [CELTIC FROST] "Monotheist" [в 2006 году]. У нас было намерение сыграть несколько песен HELLHAMMER в туре "Monotheist". Причина, по которой мы в итоге этого не сделали, заключалась в том, что барабанщику, который у нас был в то время, эта музыка совершенно не нравилась. Мы пытались сыграть эти песни в репетиционном зале, но они просто не подходили тому барабанщику, который у нас был. Но потом я написал книгу о HELLHAMMER — примерно в 2010 году я написал книгу "Only Death Is Real", посвященную истории HELLHAMMER, — и это вдохновило меня попробовать еще раз, но уже с группой, специально созданной для подобного. Итак, я создал TRIUMPH OF DEATH с несколькими моими очень хорошими друзьями, которые, как я знаю, понимают музыку HELLHAMMER. И вот тогда все и срослось».







