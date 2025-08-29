сегодня



THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в рамках недавнего интервью обсудила недавно выпущенный сингл "For I Am Death":



«Я очень довольна треком. Мы долго готовились. Это наша первая песня за... сколько уже прошло? Почти четыре года — пять лет или четыре с половиной года — ну как-то так. Время летит незаметно. Так что это действительно невероятное чувство — когда в мире появляется новая музыка».



На вопрос, что её вдохновило на написание текста для "For I Am Death", она ответила:



«Честно говоря, я хочу знать, что это значит для вас. И я думаю, что для меня это и есть музыка. Потому что я могла бы рассказать вам, где именно я была, когда писала эту песню, и о чем я думала, и обо всем остальном, но это на самом деле не передаст вам смысла песни. Это может отчасти помочь объяснить, как я к этому пришла. Но смысл музыки со временем меняется. И, честно говоря, то, что она значит для меня, уже не то, что раньше, потому что она распространена по всему миру. Как только она выйдет в свет, она больше не будет принадлежать мне. Она принадлежит вам и всем, кто ее слушает. И я думаю, что это стало моей любимой частью интервью, когда мы сейчас выпускаем новую музыку, — узнавать мнение других людей о ней, потому что я хочу знать, как она воспринимается вами.



Лично я думаю, что каждый раз, когда я слышу, как любимой мной артист подробно объясняет про свою песню, то для меня это ее разрушает. Потому что теперь то, что было дорого мне и что я приравнивала к себе, к своей жизни, к тому, как я вижу мир, и все остальное, теперь стерто, и каждый раз, когда я это слышу эту песню, я начинаю думать о том, что они сказали, а не то, что чувствовала я. И поэтому я не хочу делать такое с нашей музыкой. Я хочу, чтобы у каждого осталось свое понимание».



Что касается того, чего фанаты могут ожидать от грядущего пятого альбома THE PRETTY RECKLESS, Taylor сказал:



«Что ж, я должна вам сказать… В последние пару лет были просто сумасшедшими, ведь последние два года мы гастролировали с AC/DC. В перерывах между турами мы работали в студии звукозаписи. И мы еще не закончили. Мы еще не закончили турне — я сейчас в Париже — и мы еще не закончили запись, но я не могла больше ждать. И "For I Am Death" — это первое, что я хочу, чтобы люди услышали, и так оно и получилось. Так что я еще многого не могу вам рассказать. Но что я могу вам сказать, так это то, что следующие 12 месяцев в мире THE PRETTY RECKLESS будут безумными. Поэтому просто следите за новостями. Впереди еще много интересного. Все только начинается!»







