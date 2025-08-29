Arts
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
The Pretty Reckless

29 авг 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом

23 авг 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 дек 2024 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog

2 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой

5 авг 2024 : 		 Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS

8 июн 2024 : 		 Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку

31 май 2024 : 		 На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка

29 янв 2024 : 		 THE PRETTY RECKLESS в студии

11 июл 2023 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 июн 2023 : 		 THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию

25 апр 2023 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

14 фев 2023 : 		 TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS

28 сен 2022 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

4 сен 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился на сцене к THE PRETTY RECKLESS

29 авг 2022 : 		 Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS

22 авг 2022 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 июл 2022 : 		 У вокалистки THE PRETTY RECKLESS две полоски

26 мар 2022 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о восприятии женщин в роке

1 окт 2021 : 		 Музыканты THE PRETTY RECKLESS в "How I Wrote That Song"

14 сен 2021 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

22 июл 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»

4 июл 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок не может умереть»

13 июн 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS рада успеху альбома

10 июн 2021 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

12 май 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS недавно узнала о «видеореакциях»

6 май 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS у Kelly Clarkson
THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в рамках недавнего интервью обсудила недавно выпущенный сингл "For I Am Death":

«Я очень довольна треком. Мы долго готовились. Это наша первая песня за... сколько уже прошло? Почти четыре года — пять лет или четыре с половиной года — ну как-то так. Время летит незаметно. Так что это действительно невероятное чувство — когда в мире появляется новая музыка».

На вопрос, что её вдохновило на написание текста для "For I Am Death", она ответила:

«Честно говоря, я хочу знать, что это значит для вас. И я думаю, что для меня это и есть музыка. Потому что я могла бы рассказать вам, где именно я была, когда писала эту песню, и о чем я думала, и обо всем остальном, но это на самом деле не передаст вам смысла песни. Это может отчасти помочь объяснить, как я к этому пришла. Но смысл музыки со временем меняется. И, честно говоря, то, что она значит для меня, уже не то, что раньше, потому что она распространена по всему миру. Как только она выйдет в свет, она больше не будет принадлежать мне. Она принадлежит вам и всем, кто ее слушает. И я думаю, что это стало моей любимой частью интервью, когда мы сейчас выпускаем новую музыку, — узнавать мнение других людей о ней, потому что я хочу знать, как она воспринимается вами.

Лично я думаю, что каждый раз, когда я слышу, как любимой мной артист подробно объясняет про свою песню, то для меня это ее разрушает. Потому что теперь то, что было дорого мне и что я приравнивала к себе, к своей жизни, к тому, как я вижу мир, и все остальное, теперь стерто, и каждый раз, когда я это слышу эту песню, я начинаю думать о том, что они сказали, а не то, что чувствовала я. И поэтому я не хочу делать такое с нашей музыкой. Я хочу, чтобы у каждого осталось свое понимание».

Что касается того, чего фанаты могут ожидать от грядущего пятого альбома THE PRETTY RECKLESS, Taylor сказал:

«Что ж, я должна вам сказать… В последние пару лет были просто сумасшедшими, ведь последние два года мы гастролировали с AC/DC. В перерывах между турами мы работали в студии звукозаписи. И мы еще не закончили. Мы еще не закончили турне — я сейчас в Париже — и мы еще не закончили запись, но я не могла больше ждать. И "For I Am Death" — это первое, что я хочу, чтобы люди услышали, и так оно и получилось. Так что я еще многого не могу вам рассказать. Но что я могу вам сказать, так это то, что следующие 12 месяцев в мире THE PRETTY RECKLESS будут безумными. Поэтому просто следите за новостями. Впереди еще много интересного. Все только начинается!»




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 авг 2025
father
Тому, кто фотошопил эту фотку, надо оторвать руки и набить ебало
29 авг 2025
Equitant
Фотка презабавная, на самом деле: все три мужика старательно пытаются не пялиться на задницу Тейлор :D
просмотров: 193

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
