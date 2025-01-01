Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 37
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 37
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Breaking Benjamin

*



30 авг 2025 : 		 Барабанщик BREAKING BENJAMIN завязывает с турами

27 апр 2025 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

13 янв 2025 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

6 дек 2024 : 		 Видео с текстом от BREAKING BENJAMIN

10 ноя 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Временами я жужжу в ванной»

26 окт 2024 : 		 Вокалист BREAKING BENJAMIN: «Мы не спешим»

16 окт 2024 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

16 окт 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN на BMG

28 май 2024 : 		 Новой музыке BREAKING BENJAMIN быть!

9 апр 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN о новом материале

17 мар 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 фев 2024 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новым материалом

9 фев 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN представил новое видео

16 янв 2024 : 		 Гитарист BREAKING BENJAMIN выпускает сольную пластинку

17 июл 2023 : 		 У BREAKING BENJAMIN много нового

15 май 2023 : 		 BREAKING BENJAMIN работают над новой музыкой

1 окт 2021 : 		 MARK KLEPASKI выступил с BREAKING BENJAMIN

6 дек 2020 : 		 Видео BREAKING BENJAMIN

25 июл 2020 : 		 GAVIN ROSSDALE исполняет ALICE IN CHAINS с BREAKING BENJAMIN

21 май 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN отменили летний тур с BUSH и THEORY OF A DEADMAN

16 апр 2020 : 		 LACEY STURM в новом видео BREAKING BENJAMIN

8 мар 2020 : 		 Вокалист BUSH присоединился на сцене к BREAKING BENJAMIN

30 янв 2020 : 		 BREAKING BENJAMIN в AdventureQuest 3D и AQWorlds

24 янв 2020 : 		 Новое видео BREAKING BENJAMIN

12 янв 2020 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN

1 ноя 2019 : 		 Новая песня BREAKING BENJAMIN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик BREAKING BENJAMIN завязывает с турами



zoom
SHAUN FOIST опубликовал следующее сообщение:

«Друзья, семья и, самое главное, поклонники, с 2017 года я борюсь с болезнью Хашимото, испытывая усталость, слабость в ногах, скованность движений, изменение веса и общие проблемы с контролем игры на барабанах. Во время тура "Awaken The Fallen" весной 2025 года я испытывал сильную усталость в ногах и испытывал осложнения, из-за чего играть на барабанах было практически невозможно. Мы провели тесты на моей спине, которые, к счастью, прошли нормально, но тесты подтвердили, что болезнь Хашимото обострилась, из-за чего моя щитовидная железа перешла в "гиперактивный" режим, вызвав слабость и потерю веса.

После разговора со своей семьей и врачами я решил на данный момент отойти от гастролей, чтобы сосредоточиться на лечении.

Пожалуйста, продолжайте поддерживать группу и получать удовольствие от концертов.

Я серьезно забочусь о нашем наследии и не хочу, чтобы мое здоровье сказывалось на выступлениях.

Спасибо вам за годы любви и поддержки. Я снова буду играть на барабанах!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 97

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом