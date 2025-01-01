сегодня



Барабанщик BREAKING BENJAMIN завязывает с турами



SHAUN FOIST опубликовал следующее сообщение:



«Друзья, семья и, самое главное, поклонники, с 2017 года я борюсь с болезнью Хашимото, испытывая усталость, слабость в ногах, скованность движений, изменение веса и общие проблемы с контролем игры на барабанах. Во время тура "Awaken The Fallen" весной 2025 года я испытывал сильную усталость в ногах и испытывал осложнения, из-за чего играть на барабанах было практически невозможно. Мы провели тесты на моей спине, которые, к счастью, прошли нормально, но тесты подтвердили, что болезнь Хашимото обострилась, из-за чего моя щитовидная железа перешла в "гиперактивный" режим, вызвав слабость и потерю веса.



После разговора со своей семьей и врачами я решил на данный момент отойти от гастролей, чтобы сосредоточиться на лечении.



Пожалуйста, продолжайте поддерживать группу и получать удовольствие от концертов.



Я серьезно забочусь о нашем наследии и не хочу, чтобы мое здоровье сказывалось на выступлениях.



Спасибо вам за годы любви и поддержки. Я снова буду играть на барабанах!»











