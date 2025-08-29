Arts
Новости
Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку



BRUCE DICKINSON в интервью 94.9 и 104.5 The Pick ответил на вопрос, было ли "более тяжелое" музыкальное направление его сольных альбомов по сравнению с записями IRON MAIDEN "преднамеренным":

«Да, потому что в стилистическом плане на MAIDEN, очевидно, во всем сильно влияние Steve. Но порой там есть место и тяжести и прогрессивности. Что касается меня, то я иногда играю в стиле прог, но мне нравится такая сокрушительная расстроенность… Я имею в виду, что сейчас в воздухе витает много тяжести, которой MAIDEN на самом деле не пользуются, потому что я не уверен, что это соответствует тому типу саундскейпа, который нравится Steve'y. Но меня ничего не ограничивает. Это все равно, что работать с художником, у которого неограниченная палитра. Вы, конечно, рискуете немного размазаться, но на этот риск стоит пойти, потому что предполагается, что вы художник. Вперед!»




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 авг 2025
gravitgroove
у Maiden есть Be Quick or be dead, хотя это был потуг выжать что-то злобное типа Priest'овской Painkiller. А так Wrathchild, конечно же (минимум эпичности с большими яйцами).
