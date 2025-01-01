Arts
Новости
Lacuna Coil

29 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта

8 авг 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Оззи был нашим крестным отцом»

9 июн 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL отметила 53-летие на сцене

23 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы не планируем сольные альбомы»

21 мар 2025 : 		 LACUNA COIL исполнила новые песни

17 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о важности визуальной составляющей для группы

8 мар 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Вы можете нападать на меня, потому что я встану, отвечу и донесу до всех, что вы гребаный мудак»

4 мар 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL об искусственном интеллекте

22 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Я всегда считала, что женственность — это очень мощная сила»

14 фев 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

11 фев 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL о современных технологиях

3 фев 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о встрече с лидером MEGADETH

28 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Перемен с бывшим не было и мы расстались»

21 янв 2025 : 		 Вокалист LACUNA COIL: «Мы очень довольны этим альбомом!»

19 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL о новом гитаристе

10 янв 2025 : 		 Новое видео LACUNA COIL

9 янв 2025 : 		 Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии»

24 ноя 2024 : 		 ANDREA FERRO за альбомы или синглы?

12 окт 2024 : 		 LACUNA COIL определилась с гитаристом

2 окт 2024 : 		 Новое видео LACUNA COIL

7 авг 2024 : 		 LACUNA COIL отыграла первое шоу с новым гитаристом

2 авг 2024 : 		 RANDY BLYTHE в новой песне LACUNA COIL

25 июл 2024 : 		 LACUNA COIL заканчивают работу над альбомом

20 июн 2024 : 		 Гитарист LACUNA COIL об уходе из группы

17 июн 2024 : 		 LACUNA COIL расстались с гитаристом

30 май 2024 : 		 Вокалистка LACUNA COIL об искусственном интеллекте
Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта



ANDREA FERRO в недавнем интервью вновь высказался на популярную тему о вреде или благе искусственного интеллекта в музыке:

«Я считаю, что вы не можете бороться с прогрессом. Эволюция произойдет, несмотря ни на что. Но вы можете попытаться подойти разумно. Я не против искусственного интеллекта, если он используется как инструмент, помогающий вам, облегчающий вашу жизнь, делающий ее лучше. Но не злоупотребляйте этим. Я полагаю, что есть моменты, когда это нужно использовать, а есть ситуации, когда этого делать не стоит. И это тонкая грань, которую многим людям нелегко понять».

Ссылаясь на тот факт, что созданная искусственным интеллектом группа VELVET SUNDOWN недавно собрала более 900 000 слушателей только на Spotify всего через месяц после выпуска своих первых песен в июне, Andrea сказала:

«Я думаю, что искусственные группы — не очень полезные лично для меня, потому что они всегда будут черпать вдохновение из того, что уже существует, в то время как человеческие ошибки — это то, что делает искусство уникальным. Когда ты совершаешь ошибку и идешь в направлении, которого не ожидал, вот тут-то все и становится интересным, любопытным и экстремальным. И я думаю, что именно этого не хватает для того, чтобы что-то искусственное стало творческим».




просмотров: 129

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
