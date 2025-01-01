сегодня



Вокалист LACUNA COIL об использовании искусственного интеллекта



ANDREA FERRO в недавнем интервью вновь высказался на популярную тему о вреде или благе искусственного интеллекта в музыке:



«Я считаю, что вы не можете бороться с прогрессом. Эволюция произойдет, несмотря ни на что. Но вы можете попытаться подойти разумно. Я не против искусственного интеллекта, если он используется как инструмент, помогающий вам, облегчающий вашу жизнь, делающий ее лучше. Но не злоупотребляйте этим. Я полагаю, что есть моменты, когда это нужно использовать, а есть ситуации, когда этого делать не стоит. И это тонкая грань, которую многим людям нелегко понять».



Ссылаясь на тот факт, что созданная искусственным интеллектом группа VELVET SUNDOWN недавно собрала более 900 000 слушателей только на Spotify всего через месяц после выпуска своих первых песен в июне, Andrea сказала:



«Я думаю, что искусственные группы — не очень полезные лично для меня, потому что они всегда будут черпать вдохновение из того, что уже существует, в то время как человеческие ошибки — это то, что делает искусство уникальным. Когда ты совершаешь ошибку и идешь в направлении, которого не ожидал, вот тут-то все и становится интересным, любопытным и экстремальным. И я думаю, что именно этого не хватает для того, чтобы что-то искусственное стало творческим».







