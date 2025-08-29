сегодня



Новое видео HELLOWEEN



"A Little Is A Little Too Much", новое видео группы HELLOWEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Giants & Monsters", выходящего 29 августа на Reigning Phoenix Music (RPM).



Трек-лист:



01. Giants On The Run

02. Saviour Of The World

03. A Little Is A Little Too Much

04. We Can Be Gods

05. Into The Sun

06. This Is Tokyo

07. Universe (Gravity For Hearts)

08. Hand Of God

09. Under The Moonlight

10. Majestic







