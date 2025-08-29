Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 19
[= ||| все новости группы



*

Helloween

*



29 авг 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

29 авг 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

17 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»

1 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»

25 июл 2025 : 		 Новая песня HELLOWEEN

21 июл 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не г*и. Это был бы следующий шаг...»

29 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»

28 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала

20 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»

13 июн 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

27 май 2025 : 		 Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

6 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

3 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

27 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

25 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

21 фев 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео HELLOWEEN



zoom
"A Little Is A Little Too Much", новое видео группы HELLOWEEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Giants & Monsters", выходящего 29 августа на Reigning Phoenix Music (RPM).

Трек-лист:

01. Giants On The Run
02. Saviour Of The World
03. A Little Is A Little Too Much
04. We Can Be Gods
05. Into The Sun
06. This Is Tokyo
07. Universe (Gravity For Hearts)
08. Hand Of God
09. Under The Moonlight
10. Majestic




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 авг 2025
NancyLebowskiMaiden
просто охуенно!
просмотров: 397

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом