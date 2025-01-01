Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Bloodred Hourglass

*



29 авг 2025 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

14 июн 2025 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

26 апр 2025 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

15 мар 2025 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

10 дек 2023 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

20 окт 2023 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

5 июл 2023 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

9 ноя 2021 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

17 июн 2021 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

30 июн 2019 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

9 июн 2019 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

18 мар 2015 : 		 Новая песня BLOODRED HOURGLASS

25 авг 2012 : 		 Новое видео BLOODRED HOURGLASS

29 июн 2012 : 		 Видео с текстом от BLOODRED HOURGLASS

7 май 2012 : 		 BLOODRED HOURGLASS на SPINEFARM RECORDS
| - |

|||| сегодня

Новое видео BLOODRED HOURGLASS



zoom
Chasing Shadows, новое видео BLOODRED HOURGLASS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "We Should Be Buried Like This", релиз которого намечен на третье октября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 87

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом