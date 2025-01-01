Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

MÈlancolia

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео MÉLANCOLIA



“Lithia” feat. Hunter Young, новое видео группы MéLANCOLIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “random.access.misery”, выход которого намечен на 29 августа на Nuclear Blast Records:

“ALL_IS_RUST”
“icanseethroughtheholesinmyhands”
“Picking Scabs”
“boiler.room”
“Lithia” feat. Hunter Young
“RoseBloomWrist”
“SPIT!” feat. Christopher Mackertich
“random.access.misery”
“Cold Now…”
“…Colder Still”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 71

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом