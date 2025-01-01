Новое видео MÉLANCOLIA

“Lithia” feat. Hunter Young, новое видео группы MéLANCOLIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “random.access.misery”, выход которого намечен на 29 августа на Nuclear Blast Records:
“ALL_IS_RUST”
“icanseethroughtheholesinmyhands”
“Picking Scabs”
“boiler.room”
“Lithia” feat. Hunter Young
“RoseBloomWrist”
“SPIT!” feat. Christopher Mackertich
“random.access.misery”
“Cold Now…”
“…Colder Still”
