сегодня



Кавер-версия MEAT LOAF от вокалист MAJESTICA



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции MEAT LOAF & CHER ”Dead Ringer For Love”, а Kristin Starkey клипом на хит MEAT LOAF & Marion Raven "It's All Coming Back to Me"







просмотров: 53

