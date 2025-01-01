SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома

28 май 2024 :
SLASH о туре "S.E.R.P.E.N.T."
17 май 2024 :
Demi Lovato в новом видео SLASH
6 май 2024 :
SLASH любит GOJIRA и новый альбом METALLICA
2 май 2024 :
SLASH: «Жаль, что я не мог пригласить на альбом Лемми»
1 май 2024 :
WOLFGANG VAN HALEN присоединился на сцене к SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS
13 апр 2024 :
Кавер-версия FLEETWOOD MAC от SLASH
11 мар 2024 :
SLASH об участии вокалиста AC/DC в записи сольного альбома
8 мар 2024 :
BRIAN JOHNSON, IGGY POP, PAUL RODGERS на новом альбоме SLASH
4 мар 2024 :
Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS
15 фев 2024 :
SLASH в новом видео THE DANDY WARHOLS
14 фев 2024 :
GILBY CLARKE присоединился на сцене к SLASH
27 янв 2024 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур
21 янв 2024 :
Документальный фильм о SLASH'e
17 дек 2023 :
DUFF MCKAGAN: «SLASH самый удивительный гитарист на планете!»
11 дек 2023 :
SLASH, MYLES KENNEDY и BILLY GIBBONS приняли участие в "Warren Haynes Presents: Christmas Jam"
4 дек 2023 :
SLASH исполнил классику LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH
17 ноя 2023 :
Демо SLASH'a и вокалиста LINKIN PARK
27 окт 2023 :
SLASH представил трейлер к комиксам
27 июл 2023 :
Гитарист EXTREME: «SLASH не смог бы сыграть у Рианны, а мне это по плечу!» А потом сдал назад
22 июл 2023 :
SLASH работает над новым сольником
14 июл 2023 :
SLASH записался с DEMI LOVATO
14 мар 2023 :
SLASH будет снимать хорроры
22 дек 2022 :
Рассказ о новой книге о SLASH
5 дек 2022 :
Сколько гитар SLASH берёт с собой в тур?
8 сен 2022 :
MYLES KENNEDY не знает, продолжит ли SLASH выпускать сольные пластинки
29 авг 2022 :
Новая книга SLASH'a выйдет осенью
19 май 2022 :
Японская версия альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет с DVD
6 май 2022 :
Концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет летом
5 май 2022 :
Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
5 апр 2022 :
SLASH: «Я всегда нервничаю перед шоу»
26 мар 2022 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на SiriusXM
22 мар 2022 :
Новая фигурка SLASH
14 мар 2022 :
Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
2 мар 2022 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS на SiriusXM
2 мар 2022 :
SLASH: «Сложно было привыкнуть к цифровому звуку»
25 фев 2022 :
SLASH — о своём образе
22 фев 2022 :
SLASH: «Когда я услышал "Rocks" AEROSMITH, для меня всё изменилось»
19 фев 2022 :
SLASH — о сотрудничестве с GIBSON RECORDS
15 фев 2022 :
SLASH: «Я фанат туров»
15 фев 2022 :
SLASH: «Мы приобрели новые знания при записи нового альбома»
14 фев 2022 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS представили новый альбом
14 фев 2022 :
Гитарист GUNS N' ROSES рассказал о том, что заставило его бросить курить
13 фев 2022 :
Кавер-версия Элтона Джона от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS
13 фев 2022 :
DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH
10 фев 2022 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS открыли тур
10 фев 2022 :
SLASH дал совет молодым музыкантам
10 фев 2022 :
SLASH: «Мне сейчас записывать пластинки даже кайфовее, чем раньше»
7 фев 2022 :
SLASH: «Я не читаю автобиографий»
4 фев 2022 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"
3 фев 2022 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS проведут стрим
14 янв 2022 :
Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
28 дек 2021 :
SLASH: «Только с Axl'ом я понял, как встречаются музыка и вокал»
11 дек 2021 :
SLASH: «В новом сингле Myles поёт от имени своего пса»
3 дек 2021 :
Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
8 ноя 2021 :
SLASH — о новом альбоме: «Это самая живая наша запись»
4 ноя 2021 :
Видео с текстом от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
3 ноя 2021 :
SLASH: «Пока писали, все подцепили COVID-19»
31 окт 2021 :
SLASH о новом сингле
26 окт 2021 :
SLASH — о названии нового альбома
22 окт 2021 :
Новое видео SLASH
15 окт 2021 :
Гитарист SLASH + MAMMOTH WVH попал в аварию
7 окт 2021 :
MYLES KENNEDY — о новом альбоме SLASH
6 окт 2021 :
Тизер нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
4 окт 2021 :
SLASH поможет котикам
5 сен 2021 :
Вокалист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS — о новом альбоме
28 июл 2021 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS на GIBSON RECORDS
4 июл 2021 :
Лидер MEGADETH — о словах SLASH'a для книги
31 май 2021 :
SLASH — о прелести AmpliTube
21 май 2021 :
SLASH и Честер Беннингтон
21 апр 2021 :
DUFF MCKAGAN — о первой встрече со SLASH
19 фев 2021 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают несколько месяцев
22 янв 2021 :
SLASH: «У меня много хорошего материала!»
24 дек 2020 :
SLASH надеется, что в 2021 выйдет что-то новое от GUNS N' ROSES и CONSPIRATORS
12 ноя 2020 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS работают над новым альбомом
6 ноя 2020 :
SLASH почтил память Роберта Эванса
21 окт 2020 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выпустят новый альбом в 2021
13 окт 2020 :
SLASH почтил память Роберта Эванса
18 авг 2020 :
LZZY HALE, SLASH, GILBY CLARKE и MATT SORUM исполняют THE BEATLES и AC/DC
22 июл 2020 :
SLASH написал вступительные слова для книги DAVE'a MUSTAINE'a
14 май 2020 :
Фигурки со свадебного торта с настоящими волосами SLASH'a не желаете?
12 май 2020 :
Басист SLASH: «Наша аудитория хочет слышать наши песни»
30 дек 2019 :
SLASH: альбом METALLICA "Garage Days" — «Один из лучших кавер-альбомов всех времён»
7 ноя 2019 :
SLASH: «Последний тур был лучшим!»
13 сен 2019 :
Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
30 авг 2019 :
Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
17 авг 2019 :
Фрагмент концертного альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
31 июл 2019 :
Новый трейлер к концертному альбому SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
16 июл 2019 :
Концертный релиз от SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS выйдет в сентябре
27 июн 2019 :
Закулисные съёмки SLASH Ft. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
2 май 2019 :
Концертное видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
9 апр 2019 :
SLASH: «Байопик о MÖTLEY CRÜE хорош, но про GUNS N'ROSES мне подобное не интересно»
5 апр 2019 :
Бывшая жена SLASH'a распродает вещи мужа
17 фев 2019 :
Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
16 фев 2019 :
SLASH о временах VELVET REVOLVER: «Внешне всё выглядело куда лучше, чем изнутри»
13 янв 2019 :
SLASH, JACOBY SHADDIX, COREY TAYLOR рассказали о музыке, под которую потеряли девственность
3 янв 2019 :
SLASH сказал, что рок-н-ролл стал «унылым и скучным», но, «похоже, открывает новую главу»
19 дек 2018 :
Сборник лучшего SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
18 дек 2018 :
SLASH исполнил кавер-версии LED ZEPPELIN, THE BEATLES
13 ноя 2018 :
Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
19 окт 2018 :
DUFF MCKAGAN выступил с SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
27 сен 2018 :
SLASH о Лемми: «Без него мир уже не тот»
25 сен 2018 :
Новое видео SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
24 сен 2018 :
Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
17 сен 2018 :
Новая песня SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
17 сен 2018 :
Видео с выступления SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
13 сен 2018 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS в "Jimmy Kimmel Live!"
13 сен 2018 :
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS исполнили пять песен из нового альбома
12 сен 2018 :
SLASH о коллапсе музыкальной индустрии: «Лейблы всё видели, но ничего не сделали»
6 сен 2018 :
SLASH: «Я свободен!»
5 сен 2018 :
SLASH: «"Living The Dream" — первый альбом, где мы использовали Pro Tools»
25 авг 2018 :
SLASH в "Halloween Horror Nights"
22 авг 2018 :
SLASH: «AEROSMITH — одна из немногих настоящих рок-н-ролльных групп»
17 авг 2018 :
Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
7 авг 2018 :
SLASH сыграет специальное шоу
27 июл 2018 :
Трек-лист нового альбома SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS
23 июл 2018 :
Новая песня SLASH и MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS
19 июн 2018 :
Новый альбом SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет осенью
15 июн 2018 :
SLASH выплатит бывшей жене более 6,6 миллионов долларов
18 май 2018 :
SLASH и NICHOLAS O'TOOLE работают над новой темой
3 май 2018 :
MYLES KENNEDY завершил запись вокала для нового альбома SLASH'a
23 мар 2018 :
Новый альбом SLASH FT. MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в этом году
8 мар 2018 :
По слухам, SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершают работу над альбомом
31 дек 2017 :
SLASH купил новый дом
21 дек 2017 :
MYLES KENNEDY: «Конкретных планов относительно записи альбома со SLASH нет»
29 ноя 2017 :
SLASH продал свой дом за $8,7 млн
16 авг 2017 :
SLASH назначен глобальным представителем Gibson
22 май 2017 :
SLASH и JACK BLACK исполняют GUNS N' ROSES
6 май 2017 :
MYLES KENNEDY не знает, когда SLASH приступит к записи
29 мар 2017 :
MYLES KENNEDY: «Разговоры о новом альбоме SLASH'a были»
3 фев 2017 :
MYLES KENNEDY открыт для новогосотрудничества со SLASH'ем
13 ноя 2016 :
MYLES KENNEDY готов вернутся к SLASH'y
3 ноя 2016 :
Жена SLASH'a разочарована его словами
3 ноя 2016 :
SLASH говорит, что они не были женаты с Perla'ой
25 авг 2016 :
SLASH снизил цену на дом
3 авг 2016 :
SLASH записал кавер-версию ELTON'a JOHN'a
1 май 2016 :
Басисту SLASH'а понравилось выступление GUNS N' ROSES
15 мар 2016 :
Басист SLASH'а о реюнионе GUNS N' ROSES
2 мар 2016 :
SLASH и VINNY APPICE исполняют DIO
6 фев 2016 :
Документальный фильм о SLASH выйдет в феврале
15 янв 2016 :
Басист SLASH рад за коллег
2 янв 2016 :
SLASH почтил память Лемми
23 ноя 2015 :
DODA присоединилась на сцене к SLASH
13 ноя 2015 :
SLASH о нынешнем положении дел в музыкальной индустрии
30 окт 2015 :
SLASH о пятерке лучших хорроров
21 окт 2015 :
SLASH сочинил 90% материала
17 сен 2015 :
SLASH и DUFF MCKAGAN выступили вместе
12 сен 2015 :
Брат SLASH'a сначала назвал AXL ROSE'a "жирной свиньёй", а затем извинился
17 июл 2015 :
SLASH о новом фильме
26 июн 2015 :
Доступны фигурки группы SLASH
24 июн 2015 :
SLASH приступит к записи весной
22 июн 2015 :
Профессиональное видео полного выступления SLASH
19 июн 2015 :
Новый хоррор SLASH'a начнут снимать в январе
14 июн 2015 :
Видео полного выступления SLASH
12 июн 2015 :
Фрагмент нового DVD SLASH
10 июн 2015 :
SLASH продает особняк за 11 миллионов
7 июн 2015 :
Видео полного выступления SLASH
5 июн 2015 :
Трейлер нового DVD SLASH
1 июн 2015 :
Фрагмент нового DVD SLASH
1 июн 2015 :
MICHAEL MONROE присоединился на сцене к SLASH
20 май 2015 :
SLASH рассказал, почему не исполняет ещё неизданные песни
15 май 2015 :
SLASH защищает слонов
29 апр 2015 :
SLASH — не любитель «гитарных задротов»
8 апр 2015 :
SLASH: «Сотрудничество с Майклом Джексоном не повлияло на наши отношения с Axl'ом»
31 мар 2015 :
Новый концертный релиз SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в июне
11 мар 2015 :
SLASH уже работает над новым материалом
17 фев 2015 :
SLASH закотировал BABYMETAL
16 фев 2015 :
Жена SLASH'a о разводе
7 фев 2015 :
SLASH выступил на ток-шоу "Conan"
4 фев 2015 :
SLASH планирует четыре новых фильма
2 фев 2015 :
SLASH планирует новый ужастик
29 янв 2015 :
SLASH получил награду на NAMM TEC
8 янв 2015 :
SLASH и жена не подписывали брачный договор
6 янв 2015 :
Профессиональное видео полного выступления SLASH
31 дек 2014 :
SLASH расстался с женой
5 дек 2014 :
SLASH будет удостоен награды на NAMM TEC
29 ноя 2014 :
SLASH: "Рок-н-роллу нужна встряска"
14 ноя 2014 :
Акустика от SLASH
12 ноя 2014 :
SLASH исполнил "Crazy Train" на MTV EMA
11 ноя 2014 :
SLASH осудил молодых музыкантов за их корыстные побуждения
7 ноя 2014 :
Концертные видео SLASH
29 окт 2014 :
SLASH: "Бизнес чхать хотел на рок-н-ролл"
23 сен 2014 :
SLASH понятия не имеет, о чём видео GUNS N' ROSES "November Rain"
15 сен 2014 :
Акустика от SLASH'а
8 сен 2014 :
Новый альбом SLASH доступен для прослушивания
8 сен 2014 :
Акустика от SLASH
4 сен 2014 :
SLASH: «Сложно серьёзно воспринимать утверждение, что твой рифф называют вторым по крутизне»
3 сен 2014 :
SLASH: «C трудом представляю сотрудничество с Axl'ом в будущем»
31 авг 2014 :
Видео с выступления SLASH
28 авг 2014 :
SLASH исполнил новую песню
28 авг 2014 :
SLASH заявил, что планов воссоединения GUNS N' ROSES в классическом составе нет
27 авг 2014 :
SLASH о туре с AEROSMITH
26 авг 2014 :
SLASH обвиняет прессу в «ненужном разжигании конфликта между бывшими участниками GUNS N' ROSES»
21 авг 2014 :
DUFF MCKAGAN и SLASH исполняют GUNS N' ROSES
20 авг 2014 :
Фрагмент новой песни SLASH
18 авг 2014 :
Видео с выступления SLASH
15 авг 2014 :
Акустика от SLASH
31 июл 2014 :
SLASH: «Да TONY IOMMI заслужил чёртову медаль!»
24 июл 2014 :
SLASH исполнил новую песню
16 июл 2014 :
SLASH: «По поводу возрождения GUNS N' ROSES парятся только СМИ»
17 июн 2014 :
Видео с текстом от SLASH
14 июн 2014 :
Новая песня SLASH
10 июн 2014 :
Обложка нового сингла SLASH
9 июн 2014 :
Семпл новой песни SLASH
27 май 2014 :
Обложка и трек-лист нового альбома SLASH
4 май 2014 :
SLASH завершил сведение
18 апр 2014 :
SLASH о нелюбимой песне GUNS N' ROSES
6 апр 2014 :
SLASH завершил запись альбома
26 фев 2014 :
Рассказ о записи нового альбома SLASH в серии роликов "Real To Reel With Slash"
26 фев 2014 :
SLASH на трибьюте Bob'y Dylan'y
24 фев 2014 :
SLASH о своей самой доходной песне
17 фев 2014 :
По словам вокалиста, новый альбом SLASH будет «очень зажигательным»
23 янв 2014 :
Басист SLASH'a о новом альбоме
20 дек 2013 :
У SLASH готово 16 песен для нового альбома
10 дек 2013 :
SLASH: «Новый альбом MOTÖRHEAD — одна из лучших записей последних лет»
15 ноя 2013 :
SLASH и GILBY CLARKE исполнили классику THE BEATLES
27 сен 2013 :
SLASH о любимых ужастиках
26 сен 2013 :
Бургер от SLASH
18 сен 2013 :
SLASH не напрягается, что FERGIE назвала сына Axl'ом
6 сен 2013 :
TODD KERNS исполнил кавер-версию хита LED ZEPPELIN
8 авг 2013 :
SLASH о LEMMY
26 июл 2013 :
Профессиональное видео c выступления SLASH
21 июл 2013 :
Трейлер нового фильма SLASH
14 июл 2013 :
SLASH о своей группе и возможности реюниона с GUNS N' ROSES
12 июл 2013 :
SLASH исполнил кавер-версию LED ZEPPELIN
2 июл 2013 :
Фильм SLASH'a выйдет в октябре
4 июн 2013 :
SLASH на новом сингле BRIAN MAY
17 апр 2013 :
SLASH, MATT SORUM выступили на благотворительном вечере
28 мар 2013 :
Доступна скульптура SLASH'a
27 мар 2013 :
Видео полного концерта SLASH
21 мар 2013 :
SLASH начал работу над демо
12 мар 2013 :
SLASH готовится к работе над новым альбомом
10 мар 2013 :
SLASH записал тему из Angry Birds Space
28 фев 2013 :
Вокалистка HALESTORM исполнила классику GUNS N' ROSES со SLASH'ем
22 фев 2013 :
MICHAEL MONROE присоединился на сцене к SLASH'y
19 фев 2013 :
SLASH о ситуации с фронтменом LAMB OF GOD
14 фев 2013 :
Видео с выступления SLASH
6 фев 2013 :
SLASH: новое видео
5 фев 2013 :
SLASH "не был разочарован отсутствием Axl'a на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла"
3 фев 2013 :
SLASH: "Я должен быть благодарен судьбе за то, что мне предоставился шанс поработать с двумя лучшими рок певцами в истории"
2 фев 2013 :
ALICE COOPER присоединился на сцене к SLASH'y
6 янв 2013 :
SLASH выступил на открытии бара Чарли Шина
5 янв 2013 :
SLASH о WEILAND'e: "Если бы я успешно не запустил свой сольный проект, я бы всё равно не стал вновь работать с ним"
20 дек 2012 :
SLASH в гостях у Чарли Шина
3 дек 2012 :
SLASH записал песню для саундтрека
29 ноя 2012 :
Басист SLASH'a запишет акустический альбом
19 ноя 2012 :
ZAKK WYLDE вышел на одну сцену со SLASH'ом
13 ноя 2012 :
"Apocalyptic Love" SLASH'a выйдет на тройном диске
8 ноя 2012 :
Профессиональное видео с выступления SLASH
25 окт 2012 :
SLASH: видео с выступления
5 окт 2012 :
SLASH в "Conan"
29 сен 2012 :
Четырехдисковое издание от SLASH'a
26 сен 2012 :
SLASH: новое видео
15 сен 2012 :
Профессиональное видео всего выступления SLASH
9 сен 2012 :
Видео с выступления SLASH'a
30 авг 2012 :
SLASH рассказал об отношениях мамы с David'ом Bowie
14 авг 2012 :
SLASH «собирает идеи» для следующего альбома
14 авг 2012 :
GILBY CLARKE вышел на сцену со SLASH'ем
13 авг 2012 :
LEMMY вышел на сцену со SLASH' ом
16 июл 2012 :
SLASH начал работу над новым диском
15 июл 2012 :
DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к SLASH'y
14 июл 2012 :
SLASH получил звезду на аллее славы в Голливуде
17 июн 2012 :
SLASH получит звезду на голливудском бульваре
13 июн 2012 :
Вокалистка HALESTORM испонила классику GUNS N' ROSES вместо со SLASH'ем
12 июн 2012 :
Ритм-секция SLASH'а на новом сольном альбоме JAKE E. LEE
2 июн 2012 :
SLASH заявил, что документальный фильм 'The Cat In The Hat: The Story So Far' не является официальным
30 май 2012 :
SLASH: "Ввод в Зал славы рок-н-ролла поставил крест на возможном реюнионе GUNS N' ROSES"
26 май 2012 :
SLASH и MYLES KENNEDY в акустике
25 май 2012 :
SLASH: Видео с релиз-вечеринки
15 май 2012 :
SLASH: Новое видео
12 май 2012 :
Пятый трек из нового альбома SLASH'а
10 май 2012 :
Новый трек SLASH'а
9 май 2012 :
SLASH: Новая песня
7 май 2012 :
SLASH даст возможность 20 не подписанным группам выступить на своих концертах
5 май 2012 :
SLASH открыл американское турне
25 апр 2012 :
SLASH об ощущениях от церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла
18 апр 2012 :
Программа SLASH'a на BBC
12 апр 2012 :
DUFF MCKAGAN вручил награду 'Riff Lord' SLASH'y
11 апр 2012 :
SLASH в 'Jimmy Kimmel Live!'
8 апр 2012 :
SLASH вспоминает JIM'a MARSHALL'a
2 апр 2012 :
SLASH выпустил видео в помощь бездомной молодежи
29 мар 2012 :
SLASH не против сыграть в классическом составе GUNS N' ROSES на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла
26 мар 2012 :
SLASH: Семплы нового альбома
25 мар 2012 :
SLASH открыл турне
18 мар 2012 :
SLASH о церемонии введения в зал славы рок-н-ролла
16 мар 2012 :
SLASH на новом альбоме STEVEN'a ADLER'a
15 мар 2012 :
SLASH в программе "Top Gear"
6 мар 2012 :
SLASH записал программы для BBC Radio 2
6 мар 2012 :
SLASH: Трек-лист нового альбома
28 фев 2012 :
Новая песня SLASH 'a
24 фев 2012 :
Семпл нового трека SLASH
21 фев 2012 :
SLASH выступил на юбилее Мухаммеда Али
21 фев 2012 :
SLASH: «Я предпочитаю работать в группе»
18 фев 2012 :
SLASH нашел гитариста для тура
16 фев 2012 :
Обложка и название нового альбома SLASH
11 фев 2012 :
SLASH начнет сведение нового альбома на следующей неделе
8 фев 2012 :
Новый альбом SLASH 'a вновь выйдет с Classic Rock
6 фев 2012 :
SLASH выпустит новый альбом в мае
5 фев 2012 :
BOBBY SCHNECK не поедет в тур со SLASH 'ом
3 фев 2012 :
SLASH закончит запись на следующей неделе
26 янв 2012 :
SLASH выступил на финале NFL
5 янв 2012 :
SLASH тяготеет к более 'сырому' звуку на новом альбоме
28 дек 2011 :
SLASH: «Когда я смотрю на съёмку GUNS N' ROSES, то вижу этот чёртов голод и это отношение»
10 дек 2011 :
Myles Kennedy заявил, что новый альбом SLASH’а будет «динамичным»
23 ноя 2011 :
У SLASH'a готово 13 песен
11 ноя 2011 :
Концертный альбом SLASH доступен для прослушивания
7 ноя 2011 :
SLASH о новом сольном альбоме, VELVET REVOLVER и возможном воссоединении GN'R для «Зала славы рок-н-ролла»
6 окт 2011 :
SLASH: Для нового альбома готово «почти 20 песен»
18 сен 2011 :
SLASH начнет запись в конце октября
13 сен 2011 :
Детали концертного альбома SLASH’а
11 сен 2011 :
SLASH откроет крупнейший гитарный магазин в Великобритании
8 сен 2011 :
SLASH выпустит DVD/Blu-Ray в ноябре
13 авг 2011 :
SLASH исполнил классику KISS в Lopez Tonight
12 авг 2011 :
SLASH записал трек с MARY J. BLIGE
7 авг 2011 :
SLASH выступил с CYPRESS HILL
1 авг 2011 :
SLASH выпустит DVD в октябре
23 июл 2011 :
Новое видео SLASH'a
19 июл 2011 :
Новая композиция SLASH'a
14 июл 2011 :
FERGIE присоединилась на сцене к SLASH'y
8 июл 2011 :
SLASH записал песню для 'Phineas And Ferb The Movie'
4 июл 2011 :
SLASH в новом видео TRAVIS'a BARKER'a
9 июн 2011 :
SLASH о новом альбоме
28 май 2011 :
SLASH: "Новый альбом в марте/апреле"
14 апр 2011 :
LEMMY присоединился к SLASH'y на сцене
29 мар 2011 :
Качественное видео с выступления SLASH'a
9 мар 2011 :
SLASH на новом сингле STATE LINE EMPIRE
4 мар 2011 :
SLASH уже работает над новым сольным диском
4 мар 2011 :
Вокалист WOLFMOTHER присоединился к SLASH'y на сцене
2 мар 2011 :
SLASH на сольном альбоме TRAVIS'a BARKER'a
2 мар 2011 :
SLASH заявил, что Charlie Sheen — «самый рок-н-ролльный персонаж из сферы развлечений»
22 фев 2011 :
Гитарист AEROSMITH присоединился на сцене к SLASH'y
17 фев 2011 :
SLASH о закрытии серии "Guitar Hero"
16 фев 2011 :
Гитарист CHEAP TRICK присоединился к SLASH'y в Чикаго
17 янв 2011 :
SLASH: «AXL ROSE всегда был одним из лучших фронтменов и авторов текстов в рок-н-ролле»
29 дек 2010 :
SLASH выпустил новый ЕР
22 дек 2010 :
Вокалист ALTER BRIDGE подтвердил, что будет петь на новом альбоме SLASH'a
24 ноя 2010 :
Научись играть на гитаре как SLASH
22 ноя 2010 :
На новом альбоме SLASH'a будет петь Myles Kennedy
17 ноя 2010 :
SLASH о видео с FERGIE
4 ноя 2010 :
Хэллоуиновские истории SLASH'a
29 окт 2010 :
Новое видео SLASH'a
18 окт 2010 :
Видео с акустического концерта SLASH'a
10 окт 2010 :
SLASH исполнил 'My Michelle'
4 окт 2010 :
SLASH включил "Welcome To The Jungle" в сет-лист
22 сен 2010 :
Детали делюкс-издания альбома SLASH'a
16 сен 2010 :
Акустическое видео от SLASH'a
4 сен 2010 :
SLASH выпустит 3D-видео
31 авг 2010 :
SLASH подал на развод
30 авг 2010 :
SLASH выступил с FERGIE на SUNSET STRIP MUSIC FESTIVAL
23 авг 2010 :
SLASH сыграл вместе с ULI JON ROTH'ом классику Hendrix'a
17 авг 2010 :
SLASH: "Рекорд-лейбл не дал нам со STEVEN'ом TYLER'ом выпустить совместную песню"
16 авг 2010 :
SLASH выступит на игре-открытии NEW YORK JETS
11 авг 2010 :
Новое видео SLASH'a
10 авг 2010 :
SLASH о борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью
10 авг 2010 :
Профессиональные съемки с выступления SLASH
6 авг 2010 :
Делюкс-издание альбома SLASH
31 июл 2010 :
SLASH запишет австралийские концерты
27 июл 2010 :
SLASH воспользуется услугами басиста GREAT WHITE
4 июл 2010 :
SLASH получил награду "Hard Rock Ambassador of Rock"
30 июн 2010 :
Профессиональные съемки с выступления SLASH'a
24 июн 2010 :
SLASH исполнил "Civil War" на фестивале Hellfest
22 июн 2010 :
ALICE COOPER присоединился к SLASH'y на концерте в Париже
19 июн 2010 :
SLASH получит голливудскую звезду
15 июн 2010 :
К SLASH'y присоединился Lemmy
13 июн 2010 :
SLASH и его жена о происшествии во время концерте в Милане
11 июн 2010 :
SLASH'а столкнули со сцены в Милане
8 июн 2010 :
SLASH о DIO
2 июн 2010 :
Видео выступления SLASH'a
17 май 2010 :
SLASH: «Музыка DIO будет жить вечно»
29 апр 2010 :
SLASH: Новый вариант "Paradise City" восприняли слишком серьезно
29 апр 2010 :
Новое видео SLASH'a
13 апр 2010 :
SLASH, TOM MORELLO, KIRK HAMMETT попали в список лучших гитаристов
2 апр 2010 :
Новый альбом SLASH'a доступен для прослушивания
27 мар 2010 :
Изменение в составе туровой группы SLASH'а
25 мар 2010 :
Новая песня SLASH'а доступна для скачивания
23 мар 2010 :
5 полных песен SLASH'a доступны для прослушивания
17 мар 2010 :
Семплы нового альбома SLASH'a
16 мар 2010 :
SLASH объяснил, почему первый сингл из альбома будет не с Ozzy
11 мар 2010 :
Туровый состав группы SLASH'а
1 мар 2010 :
Первый сольный сингл SLASH'а доступен для прослушивания
25 фев 2010 :
SLASH сказал, что поиски вокалиста VELVET REVOLVER продолжаются
4 фев 2010 :
Новый альбом SLASH'a выйдет с журналом
2 фев 2010 :
Обложка и трек-лист сольного альбома SLASH'a
28 янв 2010 :
SLASH засветился в ремиксе песни THE WHO "My Generation"
13 янв 2010 :
Новый сольный альбом SLASH'а выйдет в апреле
30 ноя 2009 :
SLASH: «Новый альбом выйдет весной»
17 ноя 2009 :
SLASH выпустит сингл с Ozzy
11 ноя 2009 :
Новый сингл Slash'a
7 ноя 2009 :
SLASH пригласил вокалиста ALTER BRIDGE
6 ноя 2009 :
SLASH устал от вопросов о возвращении в GUNS N' ROSES
3 ноя 2009 :
SLASH на новом альбоме Rihanna'ы
21 окт 2009 :
SLASH'y осталось записать одну песню для сольного альбома
14 окт 2009 :
Обявлено имя гостьи на сольном альбоме SLASH'a
12 окт 2009 :
SLASH выпустит сингл
23 сен 2009 :
SLASH записал песню вместе с DAVE'ом GROHL'ом и DUFF'ом MCKAGAN'ом
8 сен 2009 :
SLASH'y заплатили $1,65 млн за выступление
