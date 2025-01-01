сегодня



SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома



SLASH опубликовал фото с участниками SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS и подписал его так:



«Сегодня завершена запись альбома #SMKC под номером 5. Название альбома [будет уточнено позднее]. Это была очень крутая сессия. И мы все согласны с тем, что она одна из, если не лучшая на сегодняшний день. К сожалению, вам придется подождать до 2027 года, чтобы все взвесить, слишком много всего произойдет в следующем году, чтобы выпустить его. Но ожидание того стоит. Впереди полномасштабное мировое турне!»





