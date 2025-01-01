Arts
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
*

Slash

*



29 авг 2025 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома

23 авг 2025 : 		 Новый альбом SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS выйдет в 2027

15 июл 2025 : 		 Видео полного выступления SLASH'S SNAKEPIT'95

9 июн 2025 : 		 Барабанщик SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «У нас полно дурацких названий песен»

31 янв 2025 : 		 Басист SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS: «Альбом будет, и это главное»

19 янв 2025 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH: «Мне нужно попасть в студию!»

26 дек 2024 : 		 MYLES KENNEDY о новом альбоме SLASH

6 дек 2024 : 		 Благотворительный сингл от DUFF MCKAGAN и SLASH

24 окт 2024 : 		 MYLES KENNEDY доволен новым материалом SLASH

20 окт 2024 : 		 SLASH собрал 125 000 на благотворительность

27 сен 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS начнут запись осенью

22 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH: Про-шот

19 сен 2024 : 		 BRIAN JOHNSON присоединился на сцене к SLASH

31 авг 2024 : 		 Новый релиз SLASH

7 авг 2024 : 		 Видео с выступления SLASH

5 авг 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

30 июл 2024 : 		 SLASH скорбит по падчерице

26 июл 2024 : 		 SLASH о любимых ранних AC/DC

14 июл 2024 : 		 SLASH в Gibson Garage

9 июл 2024 : 		 SLASH: «Я скучал по Axl'y»

14 июн 2024 : 		 SLASH устроит стрим

10 июн 2024 : 		 SLASH: «Нет ничего лучше блюза»

3 июн 2024 : 		 SLASH в акустике

2 июн 2024 : 		 SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS планирует альбом

31 май 2024 : 		 SLASH об искусственном интеллекте

30 май 2024 : 		 SLASH: «Хотел бы, чтобы рок-сцена была такой же яркой, как блюзовая»
SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS завершили запись альбома



SLASH опубликовал фото с участниками SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS и подписал его так:

«Сегодня завершена запись альбома #SMKC под номером 5. Название альбома [будет уточнено позднее]. Это была очень крутая сессия. И мы все согласны с тем, что она одна из, если не лучшая на сегодняшний день. К сожалению, вам придется подождать до 2027 года, чтобы все взвесить, слишком много всего произойдет в следующем году, чтобы выпустить его. Но ожидание того стоит. Впереди полномасштабное мировое турне!»




[=     =]
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
