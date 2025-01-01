сегодня



MANTAS и ABADDON против CRONOS в борьбе за логотип VENOM



Jeff "Mantas" Dunn и Anthony "Abaddon" Bray, легендарные соучредители новаторской блэк металл группы VENOM обращаются к своим преданным поклонникам — the "Legions" — за поддержкой в судебном процессе против бывшего коллеги по группе Conrad "Cronos" Lant. С 2023 года Mantas и Abaddon боролись за решение двух важнейших задач: добиться признания их вклада в легендарное творчество VENOM и получить свою законную долю прибыли от продажи альбомов, которые они написали и исполнили в соавторстве, включая "Welcome To Hell" (1981), "Black Metal" (1982), "At War With Satan" (1984) и "Possessed" (1985).



Сейчас, когда Mantas и Abaddon уже за 60, они стремятся к справедливому решению проблемы, чтобы их семьи могли воспользоваться непреходящим наследием VENOM, которое помогло определить жанр блэк-металла.



«Мы просто просим то, что принадлежит нам по праву», — говорится в их совместном заявлении. «После десятилетий конфликта, которого можно было избежать, мы хотим мира и урегулирования».



Несмотря на попытки разрешить спор мирным путем, дуэт был вынужден подать в суд, что повлекло за собой значительные личные и финансовые издержки.



Судебная тяжба обострилась в июне 2024 года, когда Cronos подала в суд на Abaddon и Plastic Head Music Distribution Ltd, обвинив дистрибьютора в продаже товаров с использованием защищенных авторским правом дизайнов VENOM от Lant, а Bray — в одобрении нарушения в рамках лицензионного соглашения. Спор разгорелся вокруг того факта, что обе стороны лицензировали и продавали официальную продукцию VENOM с использованием оспариваемых дизайнов.



Mantas и Abaddon выражают глубокую благодарность Plastic Head за их поддержку (в том числе за содействие в проведении краудфандинга) и The Legions за их неизменную преданность делу.



«Для нас было честью всей жизни создавать музыку, которая вдохновила на создание жанра. Ваша поддержка помогала нам пережить как лучшие, так и трудные времена».



После недавней победы Abaddon над раком, пара пожертвовала все средства, вырученные от их кампании, в благотворительный фонд MacMillan Cancer Charity.



Дуэт призывает поклонников по всему миру помочь в их законной борьбе.



«Если бы каждый фанат купил нам по пинте пива, мы могли бы довести дело до конца», — сказали они.



Пожертвования можно сделать по этому адресу.



Согласно Law360.com Lant утверждал в суде, что он присоединился к VENOM в конце 1979 года и придумал дизайн на сатанинскую тематику, использованный в логотипе группы и на обложках альбомов, который включал козлиные головы, пентаграммы и перевернутые кресты.



Bray подал встречный иск о нарушении авторских прав против компании Lant и ее дистрибьютора, Razmataz.com Ltd., утверждая, что именно он был настоящим автором работ.



Поскольку Lant смог показать множество эскизов, которые продемонстрировали его дизайнерский процесс, а Bray не смог сделать то же самое, Baray был признан владельцем оригинального логотипа, в то время как Lant был признан создателем и владельцем авторских прав на все другие художественные работы, кроме одной, о которых шел спор.



Что касается первого логотипа VENOM, использованного группой, — версии логотипа, использованного на альбоме "Welcome To Hell", выпущенном лейблом Neat Records в 1981 году, но предшествовавшего этому релизу, — секретарь Верховного суда Аманда Майклс написала в своем решении от 31 июля 2025 года, в котором говорится:



«Мистер Lant заявил, что он придумал логотип вскоре после прихода в группу, в то время как мистер Bray утверждал, что он сам нарисовал его на подставке для барабана, которая использовалась в группе до того, как к ней присоединился мистер Lant. Показания мистера Bray были поддержаны мистером Dann'ом и мистером Ash'ом [ который боролся против живых мертвецов Стивен Эш, друг Bray с 1977 года и который участвовал в создании группы в первые годы ее существования], которые оба согласились с тем, что группа называлась VENOM до того, как к ней присоединился мистер Lant, и что первый логотип VENOM использовался на барабанной установке до того, как Lant присоединился к группе.



У ответчиков не было документального подтверждения утверждения о том, что логотип был разработан мистером Bray до осени 1979 года. Изначально они полагались на фотографию оригинального вокалиста [Clive] Archer, стоящего на сцене перед логотипом VENOM, заявив, что на ней изображен оригинальный логотип VENOM. Мистер Bray утверждал, что снимок был сделан на вечеринке по случаю дня рождения и предшествовал приходу мистера Lant'a в группу. Однако позже обвиняемые признали, что изображение было обрезано с фотографии, которая, как было доказано, была сделана во время выступления в Ньюкасле в 1980 году, на которой мистер Lant тоже был запечатлен на сцене, играющим на гитаре. Логотип на этой полной фотографии может быть либо версии 1, либо версии 2, поэтому это не помогает установить правоту какой-либо из сторон в отношении логотипа VENOM 1. С другой стороны, есть фотография мистера Dunn'a, стоящего перед барабанной установкой на сцене, и логотип на ней, как мне кажется, VENOM Logo 1. Буква "V" показана не полностью, но видны верхние части букв "N", "O" и "M", которые закруглены, а не заострены, что означает, что это был логотип 1. Мистер Lant определил, что эта фотография была сделана на концерте, которое состоялось примерно в марте 1980 года в Ньюкасле. Я думаю, что, скорее всего, это из того же концерта, что и на фотографии большего размера, но если это не так, то это примерно из того же времени. К сожалению, тот факт, что в начале 1980-х годов группа использовала логотип VENOM 1, о котором, я думаю, на самом деле не было речи, не помогает мне решить вопрос о том, кто его придумал.



Мистер Lant сказал, что начал с редизайна эмблемы Baphomet device, а на следующей неделе отнес несколько эскизов нового логотипа VENOM на репетиции, чтобы показать остальным. Он поработал над эскизами и заручился одобрением мистера Bray, прежде чем прийти к окончательному варианту, который затем был помещен на подставку для барабанов. Он считает, что это произошло в конце 1979 или начале 1980 года. Он раскрыл несколько ранних набросков, которые включают в себя несколько версий логотипа, которые очень похожи, если не идентичны логотипу VENOM 1. Однако все эскизы не датированы, и невозможно узнать, в какой последовательности они были нарисованы, а также были ли они оригинальными работами или копиями существующей формы логотипа, использованного в качестве основы для дизайнерских идей. На одном из таких рисунков изображен логотип, который не является ни логотипом VENOM 1, ни логотипом 2 на эскизе билета на самое раннее выступление группы. Это не помогает установить даты или последовательность итераций дизайна. В сложившихся обстоятельствах мне не кажется, что доказательства мистера Lant'a о том, что он нарисовал логотипы VENOM 1 и 2, однозначно подтверждаются какими-либо документами. Мой вывод о том, что логотип VENOM 1 использовался на барабанной установке в начале 1980-х годов, не может помочь мне решить вопрос о его авторстве.



Заявление мистера Lant'a об авторстве было опровергнуто показаниями мистера Bray, мистера Dunn и мистера Ash, которые были связаны с группой до того, как мистер Lant присоединился к ней. И мистер Dunn, и мистер Ash считают, что мистер Bray был автором логотипа VENOM 1 и представил его до того, как мистер Lant присоединился к группе. Мистер Ash сказал, что он помнит, как помогал прикреплять табличку с логотипом VENOM 1 к стойке барабана, чтобы дать концерт на лужайке матери мистера Bray, когда группа подняла такой шум, что соседи вызвали полицию. Мистер Dunn сказал, что версия логотипа, показанная ему мистером Lant'ом на репетиции, была логотипом VENOM 2, а не 1, и его готовность признать, что мистер Lant был автором этой версии логотипа, придает определенный вес этим доказательствам и его мнению, что тот не создавал логотип VENOM 1.. В целом, я считаю, что мне следует принять доказательства подсудимых по этому вопросу, достоверность которых не была оспорена.



Мистер Dunn в качестве доказательства выразил мнение, что все представленные работы были созданы группой и могли быть использованы любым участником группы. По его мнению, это было ясно из-за наличия уведомлений об авторских правах в виде "© Venom" на альбомах и старых товарах, таких как те, что были выпущены Razmataz в 1996 году. Однако ни одна из сторон не настаивала на этом. Кроме того, в 1990-х годах участники группы обсуждали возможность заключения соглашения о совместном использовании произведений группы, но этого не произошло. Напротив, нет никаких предположений о том, что мистер Lant когда-либо разрешал ответчикам использовать его работы, защищенные авторским правом, или что мистер Bray разрешал мистерам Lant'y и Razmataz использовать его работы».



Почти десять лет назад Dunn основал VENOM INC. вместе с Bray и другим бывшим участником VENOM, басистом/вокалистом Tony "Demolition Man" Dolan'ом.



В декабре прошлого года, примерно через восемь месяцев после перенесенного второго сердечного приступа, Dunn объявил, что покидает VENOM INC., объяснив это тем, что его "здоровье и благополучие имеют первостепенное значение для меня и моей семьи", но добавив, что "есть и более личные проблемы, которые повлияли на мое решение"."



Dunn перенес свой первый сердечный приступ в мае 2018 года и перенес операцию двойного шунтирования.







