Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 19
Новости
29 авг 2025 : 		 Музыканты METALLICA почтили память Оззи

27 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'95

25 авг 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Made In Japаn лучший хард-рок-концертник»

10 авг 2025 : 		 METALLICA уже встречалась насчет выступлений в Сфере

7 авг 2025 : 		 METALLICA готова выступить в Сфере

4 авг 2025 : 		 BOB ROCK защищает Load и Reload METALLICA

20 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2025 : 		 METALLICA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

4 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2025 : 		 Альбом METALLICA стал первым в Великобритании

29 июн 2025 : 		 LARS ULRICH о «Metallica Saved My Life»

28 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 июн 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы такие же, как и наши фанаты»

22 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Музыканты METALLICA почтили память Оззи



zoom
METALLICA 28 августа отыграла эксклюзивное шоу в Stephen Talkhouse, Amagansett, New York по случаю запуска на SiriusXM канала Maximum Metallica:

01. Creeping Death
02. For Whom The Bell Tolls
03. Wherever I May Roam
04. Kirk And Rob Doodle (Ozzy Osbourne's "Crazy Train")
05. Fuel
06. Fade To Black
07. Sad But True
08. The Unforgiven
09. Whiskey In The Jar
10. Nothing Else Matters
11. Seek & Destroy
12. One
13. Master Of Puppets
14. Enter Sandman






просмотров: 77

