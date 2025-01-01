сегодня



Музыканты METALLICA почтили память Оззи



METALLICA 28 августа отыграла эксклюзивное шоу в Stephen Talkhouse, Amagansett, New York по случаю запуска на SiriusXM канала Maximum Metallica:



01. Creeping Death

02. For Whom The Bell Tolls

03. Wherever I May Roam

04. Kirk And Rob Doodle (Ozzy Osbourne's "Crazy Train")

05. Fuel

06. Fade To Black

07. Sad But True

08. The Unforgiven

09. Whiskey In The Jar

10. Nothing Else Matters

11. Seek & Destroy

12. One

13. Master Of Puppets

14. Enter Sandman











