сегодня



JOHN CORABI: «Новый альбом очень эклектичный»



JOHN CORABI опубликовал сообщение о том, как идет работа над новым материалом:



«Я возвращаюсь в студию с мистером Marti Frederiksen'ом и наконец-то заканчиваю работу над своим сольным альбомом, о котором я говорил уже очень давно. Я сделал небольшой перерыв, потому что не понимаю всего этого стриминга, Spotify, iHeartRadio и прочего. Но я выпустил "Cosi Bella", "Your Own Worst Enemy", и теперь остальная часть альбома почти готова. Я подписал контракт с Frontiers, Sony, The Orchard, по-моему, и буду держать вас в курсе событий. Надеюсь, когда вернусь, смогу снять видео в студии с Марти.



У нас есть куча классных песен. Они эклектичны, потому что я вырос в эпоху, когда не было никаких ярлыков. Поэтому для такого парня, как я, было неудивительно пойти в среду на концерт BLACK SABBATH, в пятницу на шоу Джеймса Тейлора, в субботу на концерт YES, а в воскресенье на выступление GRAND FUNK RAILROAD. Мы были везде. Не было никаких ярлыков, и я очень стремлюсь к этому. Так что это будет очень эклектичный альбом. Надеюсь, вам понравится. Он очень эклектичный. В нём есть понемногу всего. Это всё то, на чём я вырос. Но я по-настоящему очень горжусь тем, что мы с Марти и его сыном Эваном создали, это будет потрясающе».







