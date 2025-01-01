Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 35
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 24
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

John Corabi

*



29 авг 2025 : 		 JOHN CORABI: «Новый альбом очень эклектичный»

24 июл 2025 : 		 JOHN CORABI нашел лейбл

14 июл 2025 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

18 май 2025 : 		 JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х

11 апр 2025 : 		 JOHN CORABI думает о сольном альбоме

30 дек 2024 : 		 JOHN CORABI: «На жизнь хватает!»

25 дек 2024 : 		 JOHN CORABI был расстроен, но испытал облегчение, когда его уволили из MÖTLEY CRÜE

18 июн 2024 : 		 JOHN CORABI заявил, что записал 80 процентов гитарных партий для альбома MÖTLEY CRÜE

2 июн 2024 : 		 JOHN CORABI готовит аудиокнигу

16 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Сейчас мало покупают билетов заранее»

2 сен 2023 : 		 JOHN CORABI о комментариях MICK'a MARS'a насчёт фонограммы на концертах MÖTLEY CRÜE

30 авг 2023 : 		 JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM

3 авг 2023 : 		 JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»

13 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»

5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках

18 дек 2022 : 		 JOHN CORABI — об отношениях с бывшими

1 дек 2022 : 		 JOHN CORABI: «Я не верю словам MÖTLEY CRÜE про Mick'a»

22 ноя 2022 : 		 JOHN CORABI: «Вселенная дала мне место в MÖTLEY CRÜE»

28 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — о шансах что-то сделать с MÖTLEY CRÜE

3 авг 2022 : 		 JOHN CORABI — об обиде на участников MÖTLEY CRÜE

9 июн 2022 : 		 JOHN CORABI о контроле за оружием: «Хватит молиться — действуйте!»

29 май 2022 : 		 JOHN CORABI: «Когда я писал, я проходил процесс очищения»

2 мар 2022 : 		 JOHN CORABI — о разборках Neil'a Young'a и Spotify

23 фев 2022 : 		 Новая песня JOHN CORABI

21 фев 2022 : 		 JOHN CORABI — о сериале "Pam & Tommy": «Ну и х...»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN CORABI: «Новый альбом очень эклектичный»



zoom
JOHN CORABI опубликовал сообщение о том, как идет работа над новым материалом:

«Я возвращаюсь в студию с мистером Marti Frederiksen'ом и наконец-то заканчиваю работу над своим сольным альбомом, о котором я говорил уже очень давно. Я сделал небольшой перерыв, потому что не понимаю всего этого стриминга, Spotify, iHeartRadio и прочего. Но я выпустил "Cosi Bella", "Your Own Worst Enemy", и теперь остальная часть альбома почти готова. Я подписал контракт с Frontiers, Sony, The Orchard, по-моему, и буду держать вас в курсе событий. Надеюсь, когда вернусь, смогу снять видео в студии с Марти.

У нас есть куча классных песен. Они эклектичны, потому что я вырос в эпоху, когда не было никаких ярлыков. Поэтому для такого парня, как я, было неудивительно пойти в среду на концерт BLACK SABBATH, в пятницу на шоу Джеймса Тейлора, в субботу на концерт YES, а в воскресенье на выступление GRAND FUNK RAILROAD. Мы были везде. Не было никаких ярлыков, и я очень стремлюсь к этому. Так что это будет очень эклектичный альбом. Надеюсь, вам понравится. Он очень эклектичный. В нём есть понемногу всего. Это всё то, на чём я вырос. Но я по-настоящему очень горжусь тем, что мы с Марти и его сыном Эваном создали, это будет потрясающе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 118

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом