31 авг 2025



MAX CAVALERA не верит в новый альбом NAILBOMB



MAX CAVALERA в недавнем интервью Bloodstock TV ответил на вопрос, почему сейчас подходящее время, чтобы вернуть на сцену NAILBOMB:



«Что ж, мы так и не смогли полностью избавиться от тяги к NAILBOMB. После выхода альбома эта пластинка как бы преследовала меня всю жизнь — SEPULTURA играли "Cockroaches", SOULFLY — каверы на NAILBOMB. Она всегда со мной. И это была любимая пластинка фанатов, культовая пластинка, которую любили люди. Но я не знаю, почему она привлекла столько внимания. Так случилось. Но мы отыграли одно шоу в Финиксе, и реакция была просто потрясающей. И я подумал: "Чувак, было бы расточительством не привезти это в Европу". После концерта я подумал: "Черт, мы должны это сделать", особенно на фестивалях и тому подобном. Потому что NAILBOMB по сути родились на фестивале "Dynamo" [Open Air festival в 1995 году]. И мы используем примерно тот же метод, который заключается в том, чтобы найти наших любимых музыкантов из андеграунда и создать новую группу. Вот так и была сформирован первый состав».



Max также рассказал о возможном продолжении единственного студийного альбома NAILBOMB 1994 года "Point Blank", на котором тогдашний фронтмен SEPULTURA объединился с Alex Newport'ом из FUDGE TUNNEL для создания насыщенного, индустриализованного материала, включающего разнообразные сэмплы и влияние панк-рока:



«К сожалению, я не думаю, что у нас получится еще один альбом NAILBOMB. Мы собираемся оставить все как есть, оставить его по-настоящему культовым. Это здорово, что он получился таким. Некоторые из этих песен лучше оставить в таком виде. Но с точки зрения концертной деятельности, эта пластинка слишком хороша, чтобы не играть ее вживую, чувак. Это одна из моих любимых, которые я когда-либо делал за всю свою карьеру. А потом у нас было шоу в Финиксе. Это было так здорово. А потом мы приехали в Европу… Реакция здесь была потрясающей.



Здорово, что новое поколение, маленькие дети, могут это увидеть. У них никогда не было возможности увидеть оригинальный состав [NAILBOMB], и теперь у них есть шанс увидеть это. Так что это весело для всех. Мне это доставляет удовольствие. Это немного отличается от всего остального, что я делаю. CAVALERA и SOULFLY. Я записываю вокал вместе со своим сыном Igor. Он исполняет партию Alex'a. И у вас есть все сэмплеры, оборудование. Так что это, конечно, совсем другое шоу».



После того, как ведущий отметил, что многие слова из "Point Blank" все еще звучат правдоподобно более трех десятилетий спустя, Max согласился с ним.



«Я думаю, Дональд Трамп заставил NAILBOMB вернуться», — пошутил он, прежде чем добавить: «Этот альбом сейчас более актуален, чем 30 лет назад, и это безумие… Но я считаю, что музыка для этого и существует. Я считаю, что одна из функций музыки, помимо развлекательной, заключается в том, чтобы...… Мы должны встряхнуть людей, чувак. Ты должен заставить их осознавать ситуацию, обращать внимание на вещи и высказывать свое мнение. И хорошо, что у нас есть такие песни, как "World Of Shit", "24 Hour Bullshit" и "Guerrilas", которые являются антивоенными, особенно сейчас, когда в Газе и на Украине происходят все эти войны, которые расползаются повсюду. Это неподвластный времени альбом, который сейчас актуален как никогда. А что касается звучания, чувак, так приятно исполнять этот материал вживую. Он действительно хорош!»







