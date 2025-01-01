JEFF SCOTT SOTO о ранних альбомах с YNGWIE MALMSTEEN

|
|
Швеция
3 июл 2024 :
|
YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавторами и продюсерами
13 май 2024 :
|
YNGWIE MALMSTEEN говорит и показывает свою коллекцию
27 мар 2024 :
|
JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN — сам себе злейший враг»
22 окт 2023 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Благодаря Pro Tools мой творческий потенциал раскрылся»
15 окт 2023 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужны продюсеры, авторы и вокалисты!»
26 сен 2023 :
|
Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 авг 2023 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
24 авг 2023 :
|
Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN
21 авг 2023 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Я работаю над кучей вещей»
4 авг 2023 :
|
YNGWIE MALMSTEEN исполнил DEEP PURPLE
24 июл 2023 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
24 мар 2023 :
|
Мастер-класс от YNGWIE MALMSTEEN
10 мар 2023 :
|
JEFF SCOTT SOTO: «YNGWIE MALMSTEEN отменил бы концерт, если бы я на него пришёл!»
16 дек 2022 :
|
Фронтмен MUSE — о влиянии YNGWIE MALMSTEEN и IRON MAIDEN
23 авг 2022 :
|
YNGWIE MALMSTEEN — об участии в группе
21 июл 2022 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
24 май 2022 :
|
YNGWIE MALMSTEEN хотел отменить концерт из-за JEFF'a SCOTT'a SOTO?
16 май 2022 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
10 май 2022 :
|
YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каждый из них думал, что он Элвис Пресли»
23 мар 2022 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Только я могу продавать своё!»
22 янв 2022 :
|
STEVE VAI: «Никто не может играть как YNGWIE MALMSTEEN»
3 янв 2022 :
|
YNGWIE MALMSTEEN поздравил с Новым годом
12 дек 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN отменил концерты в США
25 ноя 2021 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 ноя 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN — о пандемии
16 ноя 2021 :
|
Барабанщик ANDERS JOHANSSON — об альбоме YNGWIE MALMSTEEN "Odyssey": «Лейбл хотел новых BON JOVI»
27 окт 2021 :
|
JOHN 5 не поедет с YNGWIE MALMSTEEN
13 окт 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN — о пьянке в самолёте в 1989 году
7 сен 2021 :
|
Барабанщик EUROPE рассказал о прослушивании в группу YNGWIE MALMSTEEN и объяснил, почему отказался от места
18 авг 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Я всё еще ощущаю вдохновение!»
16 авг 2021 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
10 авг 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Я как-то не нравился IAN'y GILLAN'y»
5 авг 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Ну я могу написать дэт-металл-песню за 10 минут, а дальше-то что?»
27 июл 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN выпускает NFT
26 июл 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN о ЗСРнР
24 июл 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN не слушает музыку, когда сам сочиняет
13 июл 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Я не делаю альбомы по заказу»
12 июл 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN исполняет DEEP PURPLE
9 июл 2021 :
|
Новое видео YNGWIE MALMSTEEN
8 июл 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Я ни с кем не сотрудничаю»
6 июл 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN — о том, почему не работал с DIO
2 июл 2021 :
|
GRAHAM BONNET рассказал, как YNGWIE MALMSTEEN пытался его задушить
20 июн 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Я никогда не повторяюсь!»
16 июн 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Мне не нужен продюсер или соавтор»
16 июн 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN исполнил тему для Takada
6 июн 2021 :
|
Новая песня YNGWIE MALMSTEEN
2 июн 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN — о сравнении себя с Эдди Ван Халеном
1 июн 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Если вы пытаетесь угодить всем, то не угодите никому»
10 май 2021 :
|
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
19 апр 2021 :
|
MARK BOALS — о пении YNGWIE MALMSTEEN: «К сожалению, я не могу забыть то, что услышал»
17 мар 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN выпустит альбом летом
11 мар 2021 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Никто не указывает мне как, что и куда!»
5 мар 2021 :
|
Стрим от YNGWIE MALMSTEEN
12 янв 2021 :
|
GÖRAN EDMAN: «Для YNGWIE мы были как скот...»
29 июл 2020 :
|
JEFF SCOTT SOTO: «Ты не работаешь с YNGWIE, ты работаешь на него»
8 июл 2020 :
|
TIM "RIPPER" OWENS о работе с YNGWIE MALMSTEEN: «Я бы с ним еще спел!»
24 май 2020 :
|
JOE LYNN TURNER: «YNGWIE MALMSTEEN'a понесло куда-то не туда»
17 май 2020 :
|
JEFF SCOTT SOTO не против сотрудничества с YNGWIE MALMSTEEN
3 мар 2020 :
|
YNGWIE MALMSTEEN о светотехнике: «Хватит страдать х...й!»
1 янв 2020 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
3 июн 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN рассказал о том, что его альбом спас производителя гитар Fender
21 май 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «От вокалистов всегда одни проблемы»
20 май 2019 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
18 апр 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN может играть кантри и джаз, но не хочет
16 апр 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN попытался разбить первую в мире неразбиваемую гитару
15 апр 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN сказал, что другие гитаристы не повлияли на его стиль
4 апр 2019 :
|
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN доступен для прослушивания
26 мар 2019 :
|
Трейлер нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
23 мар 2019 :
|
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 мар 2019 :
|
Кавер-версия THE BEATLES от YNGWIE MALMSTEEN
26 фев 2019 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
|
Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN
1 фев 2019 :
|
YNGWIE MALMSTEEN на новом альбоме исполняет песни DEEP PURPLE, THE BEATLES, JIMI HENDRIX, THE ROLLING STONES
25 дек 2018 :
|
JAKE E. LEE: «Да не называл я YNGWIE MALMSTEEN'a дерьмовым гитаристом»
29 ноя 2018 :
|
YNGWIE MALMSTEEN исполняет хит DEEP PURPLE
24 сен 2018 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
5 авг 2018 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
9 авг 2017 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
28 июл 2017 :
|
JEFF SCOTT SOTO и RIPPER ответили YNGWIE MALMSTEEN'у
28 июл 2017 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Мне неинтересно опять работать с JEFF'ом SCOTT'ом SOTO, JOE LYNN'ом TURNER'ом и TIM'ом 'RIPPER' OWENS'ом»
14 май 2017 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2017 :
|
YNGWIE MALMSTEEN исполняет LITTLE RICHARD'a
18 май 2016 :
|
YNGWIE MALMSTEEN сам спел на новом альбоме
17 май 2016 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
16 апр 2016 :
|
STEVE VAI, YNGWIE MALMSTEEN, ZAKK WYLDE, NUNO BETTENCOURT, TOSIN ABASI исполнили песню BOSTON
12 апр 2016 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 апр 2016 :
|
YNGWIE MALMSTEEN и STEVE VAI сыграли вместе
26 фев 2016 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 фев 2016 :
|
YNGWIE MALMSTEEN сменил название альбома
22 фев 2016 :
|
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в апреле
21 фев 2016 :
|
YNGWIE MALMSTEEN, STEVE VAI And RUDY SARZO исполнили VAN HALEN
22 окт 2015 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: «Почему я ушёл от YNGWIE MALMSTEEN'а»
6 июн 2015 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
14 май 2015 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 май 2015 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 фев 2015 :
|
Скончался бывший клавишник YNGWIE MALMSTEEN'a
16 фев 2015 :
|
YNGWIE MALMSTEEN работает над следующим альбомом
13 фев 2015 :
|
YNGWIE MALMSTEEN включен в SWEDISH MUSIC HALL OF FAME
6 фев 2015 :
|
YNGWIE MALMSTEEN вдохновил инвалида
18 окт 2014 :
|
YNGWIE MALMSTEEN уверен, что молодые группы никогда не станут настоящими рок-звёздами
7 июл 2014 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
2 июл 2014 :
|
YNGWIE MALMSTEEN работает над концертным DVD
22 июн 2014 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
20 июн 2014 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
23 май 2014 :
|
Умер бывший басист YNGWIE MALMSTEEN
12 апр 2014 :
|
YNGWIE MALMSTEEN, ULI JON ROTH, BUMBLEFOOT, GARY HOEY поедут в тур
30 дек 2013 :
|
Мемуары YNGWIE MALMSTEEN вышли на аудиокниге
12 сен 2013 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: «Пиратство уничтожило музыкальную индустрию»
29 май 2013 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
7 май 2013 :
|
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
2 май 2013 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN
27 апр 2013 :
|
Пром-видео биографии YNGWIE MALMSTEEN
9 фев 2013 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: "Большая часть материала, которую вы услышите на записи, была записана с первых дублей"
2 фев 2013 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: "Я создаю только ту музыку, которая мне нравится"
31 янв 2013 :
|
Автобиография YNGWIE MALMSTEEN выйдет в мае
30 ноя 2012 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: официальные семплы альбома
28 ноя 2012 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: семплы нового альбома
11 ноя 2012 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
19 окт 2012 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS не записывал вокал для нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
18 окт 2012 :
|
Новый альбом YNGWIE MALMSTEEN выйдет в декабре
16 окт 2012 :
|
Название нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
2 окт 2012 :
|
Биография YNGWIE MALMSTEEN'a выйдет в следующем году
16 авг 2012 :
|
YNGWIE MALMSTEEN занялся благотворительностью
10 июл 2012 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN без Ripper'a
15 дек 2011 :
|
YNGWIE MALMSTEEN удостоен награды SHARPIE!
15 ноя 2011 :
|
YNGWIE MALMSTEEN получил награду от MIAMI MARLINS
25 окт 2011 :
|
YNGWIE MALMSTEEN на ТВ
23 мар 2011 :
|
YNGWIE MALMSTEEN о Японии
18 янв 2011 :
|
Видео с выступления YNGWIE MALMSTEEN'a
8 дек 2010 :
|
YNGWIE MALMSTEEN ответил на вопросы поклонников
25 ноя 2010 :
|
Tim "Ripper" Owens "ничего не знает" о новом альбоме YNGWIE MALMSTEEN
9 ноя 2010 :
|
Семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
14 окт 2010 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
9 сен 2010 :
|
Название и дата выхода нового альбома YNGWIE MALMSTEEN
27 авг 2010 :
|
YNGWIE MALMSTEEN начал запись альбома
9 июн 2010 :
|
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'a
23 май 2010 :
|
YNGWIE MALMSTEEN о смерти DIO
21 апр 2010 :
|
Концерт Ингви Мальмстина перенесен на 22 апреля
5 дек 2009 :
|
Семплы с нового диска YNGWIE MALMSTEEN
1 дек 2009 :
|
Семпл кавер-версии Michаel'a Jackson'a от YNGWIE MALMSTEEN'a
8 ноя 2009 :
|
YNGWIE MALMSTEEN записал кавер-версию MICHAEL'a JACKSON'a
27 окт 2009 :
|
YNGWIE MALMSTEEN обещает большой сюрприз
2 окт 2009 :
|
Новый DVD YNGWIE MALMSTEEN'а
13 мар 2009 :
|
Доступны семплы с нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
3 мар 2009 :
|
Детали нового альбома YNGWIE MALMSTEEN'a
27 фев 2009 :
|
2 DVD от YNGWIE MALMSTEEN в марте
22 фев 2009 :
|
YNGWIE MALMSTEEN выпустит акустический альбом в марте
2 сен 2008 :
|
YNGWIE MALMSTEEN раскрывает детали нового альбома
4 май 2008 :
|
Бывший вокалист YNGWIE MALMSTEEN выпускает сольный альбом
1 мар 2008 :
|
TIM 'RIPPER' OWENS: "Я жду очень много от работы с Ингви"
28 фев 2008 :
|
YNGWIE MALMSTEEN: объявлен новый состав
27 фев 2008 :
|
Tim "Ripper" Owens стал новым вокалистом у YNGWIE MALMSTEEN`а
6 авг 2007 :
|
Экс-вокалист YNGWIE MALMSTEEN выступит в России
|
|
|
сегодня
JEFF SCOTT SOTO о ранних альбомах с YNGWIE MALMSTEEN
JEFF SCOTT SOTO в недавнем интервью поговорил о работе с YNGWIE MALMSTEEN:
«Я помню всё. Многое из карьеры забывается. Трудно что-то вспомнить, если кто-то не напомнит мне. Но по какой-то причине я помню всё, что было в начале.
Многие не знают, что на первом альбоме, когда я спел только две песни, их собирался спеть Yngwie. Это должен был быть сольный альбом. Он был участником ALCATRAZZ. Ему предложили сольный контракт. Никто не говорил о новой группе под названием RISING FORCE. "Rising Force" было названием альбома, а не названием группы.
Я помню тот вечер, когда он сказал мне, что я официально в группе. Я был у него дома — я всегда ходил к нему, чтобы потусоваться. С ним в доме жили Марсель Джейкоб и братья Johansson. Они пили на кухне и разговаривали часами. А я сидел в гостиной и думал: "Я думал, это будет празднование. Я в группе, но сижу один". И они постоянно говорили по-шведски. Наконец через два часа Yngwie подошёл ко мне и сказал: "Слушай, эти парни сказали мне, что теперь ты в группе, и я должен записать вокал в эти выходные. Иди домой и послушай это. Если завтра в студии ты сможешь спеть это, то мы оставим это на записи. Если это будет звучать не очень, то я сам буду петь". Другие парни из группы не хотели, чтобы Yngwie пел, поэтому сказали: "У нас теперь есть певец. Пусть он поёт". Так что я не должен был участвовать в записи первого альбома. Но только потому, что в песне "As Above, So Below" Yngwie не мог спеть высокие ноты, а я мог легко это сделать, когда мне было 18 лет, он разрешил мне спеть эту песню. Но мы уже работали над песнями для "Marching Out". Я уже спел демо для "I'll See The Light Tonight", "Soldier Without Faith". Я также спел "I Am A Viking" и ещё одну песню, которую не помню. Я уже исполнил четыре песни, и он уже знал мой голос. Поэтому ребята сказали: "Он должен быть на первом альбоме"».
Относительно создания «Marching Out» Soto сказал:
«Мы начали предпродакшн, а затем приступили к записи альбома в конце 1984 года. Думаю, мы закончили работу над моей последней вокальной партией — по какой-то причине я помню, что мы закончили работу в канун Нового года, потому что я помню, что мы закончили, а затем пошли на новогоднюю вечеринку. Как все помнят, в феврале 1985 года он был номинирован на Грэмми за первый альбом, потому что второй альбом должен был стать первым официальным альбомом группы. "Marching Out" должен был стать первым альбомом, выпущенным по всему миру. "Rising Force" был предназначен только для Японии — это сольный альбом, он инструментальный. Потом внезапно пришла новость, что Yngwie был номинирован на Грэмми. "Мы пока не можем выпустить альбом группы. Нам нужно дождаться Грэмми, чтобы посмотреть, получит ли он её. И тогда у нас будет импульс. После этого мы выпустим "Marching Out". К тому времени, когда выпустили "Marching Out", я уже ушёл из группы. [Смеётся]».
На вопрос, каково было работать над музыкой для «Marching Out» с Yngwie, Jeff ответил:
«Это было довольно легко. У него были свои идеи. Он уже знал, чего хочет, но, опять же, он не мог петь то, что я спел. Он не может петь в этом диапазоне. Поэтому он полагался на меня: если он играл на гитаре или пел на октаву ниже, я пел на октаву выше, чтобы он мог услышать, как это будет звучать. Я мог вносить свои идеи. Я мог обмениваться с ним идеями, а не просто делать то, что от меня требовалось. Это было не так: "Спой это". — "Хорошо". — "Спой это". — "Хорошо". Я вкладывал свою индивидуальность во всё, но мы делали всё вместе».
Относительно того, как он сегодня оценивает своё исполнение на первых двух альбомах Yngwie, Soto сказал:
«Хотел бы я быть так же воодушевлён, как и остальной мир, когда мне говорят, что это лучшие вокальные партии, которые я когда-либо исполнял, или что это стало для них открытием. И это классические партии, они много на кого повлияли. Я слушаю это и думаю: "Арргх". Я звучу как ребёнок. Я звучу так, как будто ещё не нашёл свой голос. И я ясно помню, особенно в первых двух песнях, на первом альбоме, но даже в "I'll See The Light Tonight" и некоторых других песнях, я помню, как думал — я вырос, слушая соул, ритм-н-блюз — "Я не могу использовать этот стиль для металла". Но у меня ещё не было своего стиля, поэтому я думал: "Я позаимствую немного у Bruce'a, немного у Rob'a, немного у Ронни Джеймса Дио". Я копировал других, просто чтобы справиться с задачей. Теперь, когда я слушаю эти партии, я слышу в своем голосе больше "металла", но это звучит не так, как я бы пел сегодня. Если бы я пел это сейчас, я знал, как это сделать. Тогда у меня просто не было такого опыта».
Особым моментом в этом эпизоде является эксклюзивный комментарий к каждой песне, в котором Soto обсуждает все восемь песен, для которых он записал вокал. Забавный момент — когда Soto рассказывает об одной части в «Disciples Of Hell»: текст песни имел некую оккультную атмосферу, и он на самом деле хотел, чтобы Yngwie прочитал эту часть.
«Мне нравится эта песня с музыкальной точки зрения, мне нравятся мелодии, но я не был в восторге от текста. Yngwie был действительно увлечён оккультизмом. Знаете, когда Оззи пел "Mr. Crowley", текст написал кто-то другой — он просто поёт: "Мистер Кроули, что творилось в твоей голове?" Он не читал книг, не изучал Чёрную Библию и ничего подобного. А Yngwie изучал. Не то чтобы он был сатанистом — он просто очень интересовался оккультизмом. Он хотел понять обе стороны: светлую и тёмную. Поэтому он много изучал эту тему. И вот откуда взялась песня "Disciples of Hell".
Там были горящие свечи, заклинания — много всего, что вызывало у меня чувство дискомфорта. Я вырос в очень строгой католической семье, и всё время думал: "Чёрт, надеюсь, моя мама не услышит эту песню". Я только об этом и думал.
Помню, во время предварительной подготовки мы репетировали этот фрагмент после гитарных соло... Это была длинная часть, где ничего особенного не происходило, поэтому я просто начал дурачиться — вести себя как демон, как сатана. Все на репетиции подпевали мне. Потом мы пришли в студию, и Yngwie сказал: "Ты должен сделать это". Я ответил: "Чувак, я просто дурачился!" А потом он написал такие строки: "Подними свой кубок и прославь Принца Тьмы, узри истину..." — я даже не помню полный текст, но всё было так, как будто я поклонялся Сатане. И я не мог этого сделать. Я не сказал ему об этом — я не хотел, чтобы меня уволили. Поэтому я попробовал обратную психологию: "Ты должен сделать голос... У тебя европейский акцент — ты должен это сделать"».
