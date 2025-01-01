сегодня



JEFF SCOTT SOTO о ранних альбомах с YNGWIE MALMSTEEN



JEFF SCOTT SOTO в недавнем интервью поговорил о работе с YNGWIE MALMSTEEN:



«Я помню всё. Многое из карьеры забывается. Трудно что-то вспомнить, если кто-то не напомнит мне. Но по какой-то причине я помню всё, что было в начале.



Многие не знают, что на первом альбоме, когда я спел только две песни, их собирался спеть Yngwie. Это должен был быть сольный альбом. Он был участником ALCATRAZZ. Ему предложили сольный контракт. Никто не говорил о новой группе под названием RISING FORCE. "Rising Force" было названием альбома, а не названием группы.



Я помню тот вечер, когда он сказал мне, что я официально в группе. Я был у него дома — я всегда ходил к нему, чтобы потусоваться. С ним в доме жили Марсель Джейкоб и братья Johansson. Они пили на кухне и разговаривали часами. А я сидел в гостиной и думал: "Я думал, это будет празднование. Я в группе, но сижу один". И они постоянно говорили по-шведски. Наконец через два часа Yngwie подошёл ко мне и сказал: "Слушай, эти парни сказали мне, что теперь ты в группе, и я должен записать вокал в эти выходные. Иди домой и послушай это. Если завтра в студии ты сможешь спеть это, то мы оставим это на записи. Если это будет звучать не очень, то я сам буду петь". Другие парни из группы не хотели, чтобы Yngwie пел, поэтому сказали: "У нас теперь есть певец. Пусть он поёт". Так что я не должен был участвовать в записи первого альбома. Но только потому, что в песне "As Above, So Below" Yngwie не мог спеть высокие ноты, а я мог легко это сделать, когда мне было 18 лет, он разрешил мне спеть эту песню. Но мы уже работали над песнями для "Marching Out". Я уже спел демо для "I'll See The Light Tonight", "Soldier Without Faith". Я также спел "I Am A Viking" и ещё одну песню, которую не помню. Я уже исполнил четыре песни, и он уже знал мой голос. Поэтому ребята сказали: "Он должен быть на первом альбоме"».



Относительно создания «Marching Out» Soto сказал:



«Мы начали предпродакшн, а затем приступили к записи альбома в конце 1984 года. Думаю, мы закончили работу над моей последней вокальной партией — по какой-то причине я помню, что мы закончили работу в канун Нового года, потому что я помню, что мы закончили, а затем пошли на новогоднюю вечеринку. Как все помнят, в феврале 1985 года он был номинирован на Грэмми за первый альбом, потому что второй альбом должен был стать первым официальным альбомом группы. "Marching Out" должен был стать первым альбомом, выпущенным по всему миру. "Rising Force" был предназначен только для Японии — это сольный альбом, он инструментальный. Потом внезапно пришла новость, что Yngwie был номинирован на Грэмми. "Мы пока не можем выпустить альбом группы. Нам нужно дождаться Грэмми, чтобы посмотреть, получит ли он её. И тогда у нас будет импульс. После этого мы выпустим "Marching Out". К тому времени, когда выпустили "Marching Out", я уже ушёл из группы. [Смеётся]».



На вопрос, каково было работать над музыкой для «Marching Out» с Yngwie, Jeff ответил:



«Это было довольно легко. У него были свои идеи. Он уже знал, чего хочет, но, опять же, он не мог петь то, что я спел. Он не может петь в этом диапазоне. Поэтому он полагался на меня: если он играл на гитаре или пел на октаву ниже, я пел на октаву выше, чтобы он мог услышать, как это будет звучать. Я мог вносить свои идеи. Я мог обмениваться с ним идеями, а не просто делать то, что от меня требовалось. Это было не так: "Спой это". — "Хорошо". — "Спой это". — "Хорошо". Я вкладывал свою индивидуальность во всё, но мы делали всё вместе».



Относительно того, как он сегодня оценивает своё исполнение на первых двух альбомах Yngwie, Soto сказал:



«Хотел бы я быть так же воодушевлён, как и остальной мир, когда мне говорят, что это лучшие вокальные партии, которые я когда-либо исполнял, или что это стало для них открытием. И это классические партии, они много на кого повлияли. Я слушаю это и думаю: "Арргх". Я звучу как ребёнок. Я звучу так, как будто ещё не нашёл свой голос. И я ясно помню, особенно в первых двух песнях, на первом альбоме, но даже в "I'll See The Light Tonight" и некоторых других песнях, я помню, как думал — я вырос, слушая соул, ритм-н-блюз — "Я не могу использовать этот стиль для металла". Но у меня ещё не было своего стиля, поэтому я думал: "Я позаимствую немного у Bruce'a, немного у Rob'a, немного у Ронни Джеймса Дио". Я копировал других, просто чтобы справиться с задачей. Теперь, когда я слушаю эти партии, я слышу в своем голосе больше "металла", но это звучит не так, как я бы пел сегодня. Если бы я пел это сейчас, я знал, как это сделать. Тогда у меня просто не было такого опыта».



Особым моментом в этом эпизоде является эксклюзивный комментарий к каждой песне, в котором Soto обсуждает все восемь песен, для которых он записал вокал. Забавный момент — когда Soto рассказывает об одной части в «Disciples Of Hell»: текст песни имел некую оккультную атмосферу, и он на самом деле хотел, чтобы Yngwie прочитал эту часть.



«Мне нравится эта песня с музыкальной точки зрения, мне нравятся мелодии, но я не был в восторге от текста. Yngwie был действительно увлечён оккультизмом. Знаете, когда Оззи пел "Mr. Crowley", текст написал кто-то другой — он просто поёт: "Мистер Кроули, что творилось в твоей голове?" Он не читал книг, не изучал Чёрную Библию и ничего подобного. А Yngwie изучал. Не то чтобы он был сатанистом — он просто очень интересовался оккультизмом. Он хотел понять обе стороны: светлую и тёмную. Поэтому он много изучал эту тему. И вот откуда взялась песня "Disciples of Hell".



Там были горящие свечи, заклинания — много всего, что вызывало у меня чувство дискомфорта. Я вырос в очень строгой католической семье, и всё время думал: "Чёрт, надеюсь, моя мама не услышит эту песню". Я только об этом и думал.

Помню, во время предварительной подготовки мы репетировали этот фрагмент после гитарных соло... Это была длинная часть, где ничего особенного не происходило, поэтому я просто начал дурачиться — вести себя как демон, как сатана. Все на репетиции подпевали мне. Потом мы пришли в студию, и Yngwie сказал: "Ты должен сделать это". Я ответил: "Чувак, я просто дурачился!" А потом он написал такие строки: "Подними свой кубок и прославь Принца Тьмы, узри истину..." — я даже не помню полный текст, но всё было так, как будто я поклонялся Сатане. И я не мог этого сделать. Я не сказал ему об этом — я не хотел, чтобы меня уволили. Поэтому я попробовал обратную психологию: "Ты должен сделать голос... У тебя европейский акцент — ты должен это сделать"».







