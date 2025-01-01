сегодня



Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE



JOHN MOYER опубликовал следующее сообщение:



«Что ж, во Франции и Италии было весело, но мне пора возвращаться домой.



Для меня большая честь быть продюсером нового альбома GEOFF TATE. За последние 2 с половиной недели мы проделали огромную работу. Было приятно работать с ним и его гитаристами Amaury [Altmayer] и Dario [Parente]. . Все они музыканты высочайшего уровня, и от записи Geoff'a у меня мурашки бегали по коже каждый раз, когда мы записывали трек. У него потрясающий голос, и на этой пластинке у него несколько отличных номеров».











