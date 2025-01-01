Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

2 сен 2023 :
GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»
28 авг 2023 :
GEOFF TATE продолжает работать над биографией
24 авг 2023 :
GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID
7 июн 2023 :
GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией
3 фев 2023 :
GEOFF TATE почти доделал альбом
19 янв 2023 :
GEOFF TATE — о главном хите QUEENSRŸCHE
18 янв 2023 :
GEOFF TATE отметил день рождения на сцене
13 дек 2022 :
Видео с выступления GEOFF TATE
6 дек 2022 :
GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE
5 дек 2022 :
GEOFF TATE: «Буду петь сколько смогу»
18 ноя 2022 :
GEOFF TATE всё ещё готов не на 100 %
19 окт 2022 :
GEOFF TATE исполняет "Queen Of The Reich"
7 сен 2022 :
GEOFF TATE: «Когда меня выписали из больницы, я едва мог ходить»
1 сен 2022 :
GEOFF TATE исполняет альбом QUEENSRŸCHE
7 июл 2022 :
GEOFF TATE чувствует себя лучше
30 июн 2022 :
GEOFF TATE: «Я больше уже так не могу»
15 июн 2022 :
GEOFF TATE — у врачей
7 апр 2022 :
GEOFF TATE: «Мотивации для возвращения в QUEENSRŸCHE нет!»
14 мар 2022 :
GEOFF TATE исполняет материал QUEENSRŸCHE
10 фев 2022 :
GEOFF TATE: «Поддерживать форму в турах непросто»
31 янв 2022 :
GEOFF TATE: «За воссоединение QUEENSRŸCHE предлагали неприлично много»
27 янв 2022 :
GEOFF TATE — о сохранении вокала
13 дек 2021 :
MICHAEL SWEET отказался работать с GEOFF'ом TATE'ом
12 дек 2021 :
GEOFF TATE зовёт в Италию
6 дек 2021 :
GEOFF TATE: «Иду — не курю, сижу — не курю!»
28 окт 2021 :
GEOFF TATE в новом видео KURT DEIMER
23 окт 2021 :
GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE
14 окт 2021 :
GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE
9 окт 2021 :
GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE
13 сен 2021 :
GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE
5 сен 2021 :
GEOFF TATE — о Чарли Уоттсе
14 июн 2021 :
GEOFF TATE хочет записать идеальный по звучанию альбом
3 июн 2021 :
GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE
23 апр 2021 :
GEOFF TATE о вакцинации
7 апр 2021 :
GEOFF TATE — о впечатлениях от QUEENSRŸCHE
6 апр 2021 :
GEOFF TATE — о возможном туре QUEENSRŸCHE
2 апр 2021 :
GEOFF TATE о HEAR 'N AID: «Был напуган до коричневых штанов»
1 апр 2021 :
GEOFF TATE не спешит с биографией
25 мар 2021 :
GEOFF TATE: «Прогрессив-металла до QUEENSRŸCHE не существовало!»
24 мар 2021 :
Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE
16 мар 2021 :
GEOFF TATE — об альбоме QUEENSRŸCHE "Frequency Unknown"
3 мар 2021 :
Профессиональное видео с выступления GEOFF TATE
2 мар 2021 :
GEOFF TATE выбирает музыкантов мечты
26 фев 2021 :
GEOFF TATE исполняет трек QUEENSRŸCHE
16 дек 2020 :
GEOFF TATE исполняет песню THE ROLLING STONES
13 авг 2020 :
GEOFF TATE: «Работаю над альбомом, о котором пока не могу говорить»
12 авг 2020 :
GEOFF TATE: «Обидно играть с теми, кому пофиг»
1 апр 2020 :
GEOFF TATE хочет проехать с "Empire" по всему миру
26 мар 2020 :
Видео с выступления GEOFF TATE
19 мар 2020 :
GEOFF TATE о коронавирусе
13 мар 2020 :
Видео с выступления GEOFF TATE
25 фев 2020 :
GEOFF TATE в акустике
25 фев 2020 :
Бывший вокалист QUEENSRŸCHE: «Будь мы более одинаковыми, мы были бы популярнее»
7 фев 2020 :
GEOFF TATE целиком исполняет "Rage For Order" и "Empire"
26 дек 2019 :
GEOFF TATE исполняет классику QUEENSRŸCHE
14 дек 2019 :
GEOFF TATE в акустике
20 ноя 2019 :
GEOFF TATE намекает на реюнион QUEENSRŸCHE?
17 окт 2019 :
GEOFF TATE: «Молодым командам непросто завоевать аудиторию»
14 окт 2019 :
MICHELLE LAJEUNESSE присоединилась на сцене к GEOFF TATE
30 сен 2019 :
Видео с выступления GEOFF TATE
5 май 2019 :
GEOFF TATE считает, что металл превратился из «опасной музыки для изгоев» в нечто «общепризнанное и доступное»
10 мар 2019 :
GEOFF TATE выступил с ECHOES
20 фев 2019 :
GEOFF TATE исполнил олдскульный сет QUEENSRŸCHE
17 фев 2019 :
Видео полного концерта GEOFF TATE
24 дек 2018 :
GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME исполняют QUEENSRŸCHE
22 дек 2018 :
Акустика от GEOFF TATE
27 ноя 2018 :
GEOFF TATE работает над "феноменальным" бокс-сетом альбома "Empire" QUEENSRŸCHE
27 авг 2018 :
GEOFF TATE: «Мне нравится играть музыку с разными людьми»
19 авг 2018 :
Видео с выступления GEOFF TATE
10 июн 2018 :
Видео с выступления GEOFF TATE
15 апр 2018 :
Видео с выступления GEOFF TATE
27 мар 2018 :
TOBIAS SAMMET присоединился на сцене к GEOFF TATE
2 мар 2018 :
GEOFF TATE назвал имена вдохновивших его музыкантов
29 янв 2018 :
Видео с выступления GEOFF TATE
18 янв 2018 :
Видео с выступления GEOFF TATE
15 янв 2018 :
GEOFF TATE отметил 30-летие "Operation: Mindcrime"
9 дек 2017 :
GEOFF TATE записал новую песню
16 ноя 2017 :
Новое лирик-видео GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
31 окт 2017 :
GEOFF TATE отметит юбилей "Operation: Mindcrime"
30 окт 2017 :
Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
10 окт 2017 :
Обложка и трек-лист нового альбома GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME
7 окт 2017 :
GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME выйдет зимой
28 авг 2017 :
GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE
11 авг 2017 :
GEOFF TATE о встрече с TODD LA TORRE: «Мы сделали селфи, значит, что мы встречаемся?»
7 авг 2017 :
Новый альбом GEOFF TATE’s OPERATION: MINDCRIME выйдет осенью
16 мар 2017 :
Видео с выступления GEOFF TATE
12 мар 2017 :
Видео с выступления GEOFF TATE
28 фев 2017 :
Видео с выступления GEOFF TATE
24 фев 2017 :
GEOFF TATE в 'One On One'
20 фев 2017 :
GEOFF TATE: «Реюнион QUEENSRŸCHE произойдёт только из-за денег»
5 фев 2017 :
GEOFF TATE снялся в хорроре
26 янв 2017 :
Видео с выступления GEOFF TATE
26 янв 2017 :
GEOFF TATE: «Разногласия с QUEENSRŸCHE могут быть улажены»
28 дек 2016 :
Акустика от GEOFF TATE
25 дек 2016 :
Акустика от GEOFF TATE
20 дек 2016 :
Акустический сет GEOFF TATE
19 дек 2016 :
GEOFF TATE в акустике
28 ноя 2016 :
Видео с выступления GEOFF TATE, BLAZE BAYLEY And TIM 'RIPPER' OWENS
20 ноя 2016 :
GEOFF TATE, BLAZE BAYLEY And TIM 'RIPPER' OWENS открыли тур
11 окт 2016 :
GEOFF TATE исполняет QUEENSRŸCHE
15 сен 2016 :
GEOFF TATE, BLAZE BAYLEY, TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео
31 авг 2016 :
Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
10 авг 2016 :
Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
29 июл 2016 :
Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
14 июл 2016 :
Новый альбом GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME выйдет осенью
8 июл 2016 :
Видео с выступления GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
20 апр 2016 :
GEOFF TATE сочиняет новые песни после медитации
27 мар 2016 :
Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME
15 мар 2016 :
GEOFF TATE: «Когда я работаю над альбомом, то ничего не слушаю»
28 фев 2016 :
Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME
11 фев 2016 :
GEOFF TATE сочиняет альбом в стиле джаз
29 дек 2015 :
Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME
23 дек 2015 :
GEOFF TATE о событиях в Париже
17 дек 2015 :
GEOFF TATE о своем нежелании вновь быть участником группы
12 дек 2015 :
Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME
1 дек 2015 :
Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME
23 ноя 2015 :
Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME
16 ноя 2015 :
Видео с выступления GEOFF TATE OPERATION: MINDCRIME
2 ноя 2015 :
GEOFF TATE выпускает вино
13 окт 2015 :
GEOFF TATE рад, что будущее поколение сможет услышать его музыку
9 сен 2015 :
Новая песня GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
2 сен 2015 :
Видео с текстом от GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
27 авг 2015 :
GEOFF TATE о своей роли в творчестве QUEENSRŸCHE
25 авг 2015 :
GEOFF TATE: «Новый альбом OPERATION: MINDCRIME уже готов»
20 авг 2015 :
Новое видео GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
17 авг 2015 :
GEOFF TATE о названии группы
29 июл 2015 :
Новое видео GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
8 июл 2015 :
Обложка и трек-лист нового альбома GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
30 июн 2015 :
Трейлер нового альбома GEOFF TATE's OPERATION: MINDCRIME
14 фев 2015 :
GEOFF TATE "упорно работает" над будущей трилогией
18 дек 2014 :
GEOFF TATE о будущей трилогии: "Лучшие песни, что я когда-либо создавал!"
16 дек 2014 :
Гитарист ROBERT SARZO не стал присоединяться к проекту OPERATION: MINDCRIME
9 дек 2014 :
GEOFF TATE выпустит трилогию студийных альбомов
6 дек 2014 :
GEOFF TATE о состоянии музыкальной индустрии
3 дек 2014 :
Новая группа GEOFF TATE на FRONTIERS MUSIC SRL
26 ноя 2014 :
Музыканты MEGADETH, ANGRA, Ex-BLACK SABBATH присоединились на сцене к GEOFF TATE
4 ноя 2014 :
Вышла делюкс-версия альбома GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
24 окт 2014 :
Любимый вокалист GEOFF'a TATE'a — GEOFF TATE
2 сен 2014 :
Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
12 авг 2014 :
GEOFF TATE: «Я всегда исполняю только ту музыку, которую написал сам»
7 авг 2014 :
Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
6 авг 2014 :
Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
5 май 2014 :
GEOFF TATE о правах на имя QUEENSRŸCHE
23 апр 2014 :
GEOFF TATE: 'Голос QUEENSRŸCHE'
22 апр 2014 :
GEOFF TATE и QUEENSRŸCHE достигли "мирового соглашения"
28 мар 2014 :
GEOFF TATE надеется, что однажды вновь будет общаться с бывшими коллегами
20 фев 2014 :
GEOFF TATE и QUEENSRŸCHE откладывают разбирательства - 3
25 янв 2014 :
GEOFF TATE и QUEENSRŸCHE откладывают разбирательства -2
21 янв 2014 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE исполнил 'Silent Lucidity'
20 янв 2014 :
GEOFF TATE и QUEENSRŸCHE откладывают разбирательства
8 янв 2014 :
GEOFF TATE на новой песне THE VOODOOS
28 ноя 2013 :
Видео с выступления GEOFF TATE-QUEENSRŸCHE
23 ноя 2013 :
Видео с выступления GEOFF TATE-QUEENSRŸCHE
14 ноя 2013 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE отыграли сет "MTV Unplugged"
10 ноя 2013 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE отыграли сет 'MTV Unplugged'
9 ноя 2013 :
GEOFF TATE: 'QUEENSRŸCHE - это я!'
29 окт 2013 :
Профессиональное видео всего выступления GEOFF TATE-QUEENSRŸCHE
23 окт 2013 :
Видео с выступления GEOFF TATE-QUEENSRŸCHE
17 июл 2013 :
GEOFF TATE о реюнионе с QUEENSRŸCHE: «Нет, конечно. На кой мне всё это нужно?»
16 июн 2013 :
Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
13 июн 2013 :
GEOFF TATE: 'Новый альбом - каждые полгода'
11 июн 2013 :
GEOFF TATE считает себя жертвой чёрного пиара
8 июн 2013 :
GEOFF TATE уже работает над следующим альбомом QUEENSRŸCHE
2 июн 2013 :
GEOFF TATE прокомментировал инцидент с iPhone'ом поклонника
30 май 2013 :
GEOFF TATE: «Мы с QUEENSRŸCHE никогда не были близки»
29 май 2013 :
GEOFF TATE отобрал iPhone у зрителя
24 май 2013 :
Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
22 май 2013 :
Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
22 май 2013 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE в акустике
14 май 2013 :
Бэк-вокалистка GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE ушла из тура
11 май 2013 :
SASS JORDAN исполнит партии "Сестры Мэри" в июньском туре GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
2 май 2013 :
Новый альбом GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выйдет на кассете
26 апр 2013 :
Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
25 апр 2013 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE: доступен новый микс
23 апр 2013 :
Видео полного концерта GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
23 апр 2013 :
GEOFF TATE: "Я был несчастен в QUEENSRŸCHE"
20 апр 2013 :
BRIAN TICHY поедет в тур с GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
17 апр 2013 :
Новый альбом GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE доступен для прослушивания
15 апр 2013 :
NINA NOIR из тура GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
14 апр 2013 :
Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
12 апр 2013 :
Видео с выступления GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
8 апр 2013 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE открыл турне
6 апр 2013 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE в акустике
5 апр 2013 :
Новый сингл GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выйдет на виниле
4 апр 2013 :
Новая песня GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
2 апр 2013 :
Billy Sherwood не будет пересводить альбом GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
31 мар 2013 :
NINA NOIR поедет в тур с GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
28 мар 2013 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE выйдет как и планировалось
28 мар 2013 :
BILLY SHERWOOD подправит альбом GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
13 мар 2013 :
Семплы новых песен GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
5 мар 2013 :
Обложка и трек-лист нового альбома GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
4 мар 2013 :
GEOFF TATE: "Нельзя просто так взять и выкинуть своего фронтмена на улицу"
23 фев 2013 :
Craig Locicero и Paul Bostaph на новом альбоме Geoff Tate's QUEENSRŸCHE
19 фев 2013 :
Первые фото состава GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
14 фев 2013 :
Вокалист Y&T на новом альбоме GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
7 фев 2013 :
Гитарист NIGHT RANGER на новом альбоме GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE
25 янв 2013 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE на CLEOPATRA
4 янв 2013 :
GEOFF TATE: мои бывшие коллеги по QUEENSRŸCHE "трусы, которые не могут за себя постоять"
28 дек 2012 :
Клавишник GEOFF 'a TATE 'a перенес инфаркт
17 дек 2012 :
GEOFF TATE: "Мои бывшие коллеги по QUEENSRŸCHE не способны обидеть и младенца"
13 дек 2012 :
GEOFF TATE: "Раскол QUEENSRŸCHE - из-за денег"
11 дек 2012 :
GEOFF TATE: Видео с выступления
9 дек 2012 :
GEOFF TATE: Видео с выступления
27 ноя 2012 :
GEOFF TATE's QUEENSRŸCHE полностью исполнят "Operation: Mindcrime" в ходе будущего тура
25 ноя 2012 :
GLEN DROVER ушел из QUEENSRŸCHE GEOFF'a TATE'a
25 окт 2012 :
GEOFF TATE: Видео с выступления
22 окт 2012 :
GEOFF TATE на CMJ Convention
17 окт 2012 :
Новая песня GEOFF TATE
4 окт 2012 :
Видео с лирикой GEOFF'а TATE'а
23 сен 2012 :
GEOFF TATE: семплы
18 сен 2012 :
GEOFF TATE: обложка и трек-лист
17 сен 2012 :
GEOFF TATE исполнил классику QUEENSRŸCHE
12 сен 2012 :
Новый альбом GEOFF TATE выйдет в ноябре
3 сен 2012 :
GEOFF TATE представил свою версию QUEENSRŸCHE
21 авг 2012 :
GEOFF TATE показал автобус для тура
18 авг 2012 :
GEOFF TATE планирует тур QUEENSRŸCHE со звездным составом музыкантов
27 июн 2012 :
GEOFF TATE на INSIDEOUT MUSIC
