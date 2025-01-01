Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 37
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 37
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Conception

30 авг 2025 : 		 Новое видео CONCEPTION

2 июл 2025 : 		 У CONCEPTION есть несколько песен

12 май 2024 : 		 Гитарист CONCEPTION представил новый трек

10 мар 2023 : 		 Новое видео CONCEPTION

14 фев 2023 : 		 Вокалист CONCEPTION — о сольном релизе

11 фев 2023 : 		 Новое видео CONCEPTION

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления CONCEPTION

12 май 2022 : 		 Вокалист CONCEPTION: «Мы не религиозная группа»

25 апр 2022 : 		 Новое видео CONCEPTION

9 фев 2022 : 		 Новая песня CONCEPTION

12 окт 2021 : 		 Новое видео CONCEPTION

25 июл 2021 : 		 Концертное видео CONCEPTION

10 июн 2021 : 		 CONCEPTION выпустят делюкс-версию

28 май 2021 : 		 Новое видео CONCEPTION

4 сен 2020 : 		 Гитарист KAMELOT — о возвращении CONCEPTION

23 июн 2020 : 		 Новое видео CONCEPTION

13 апр 2020 : 		 Бывший вокалист KAMELOT исполняет композицию SECRET GARDEN

21 мар 2020 : 		 Новая песня CONCEPTION

6 мар 2020 : 		 Видео с текстом от CONCEPTION

5 мар 2020 : 		 Семплы новых песен CONCEPTION

29 апр 2019 : 		 Видео с выступления CONCEPTION

16 янв 2019 : 		 CONCEPTION объявили даты выступлений

25 ноя 2018 : 		 Новый ЕР CONCEPTION доступен для прослушивания

7 ноя 2018 : 		 Новый сингл CONCEPTION

1 май 2018 : 		 ROY KHAN возвращается с CONCEPTION
Новое видео CONCEPTION



“Feather Moves”, новое видео CONCEPTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома State Of Deception




просмотров: 140

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом