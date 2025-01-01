Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Hollywood Undead

*



30 авг 2025 : 		 Видео с текстом от HOLLYWOOD UNDEAD

26 июн 2025 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

2 апр 2025 : 		 HOLLYWOOD UNDEAD: «Рок только сейчас догоняет хип-хоп в формате выпуска песен»

30 окт 2024 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

30 июл 2023 : 		 HOLLYWOOD UNDEAD без цензуры

27 апр 2023 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

3 мар 2023 : 		 Делюкс-версия последнего альбома HOLLYWOOD UNDEAD выйдет весной

10 июл 2022 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

9 июн 2022 : 		 "Hotel Kalifornia" от HOLLYWOOD UNDEAD

6 мар 2022 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

25 фев 2022 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD

7 апр 2021 : 		 Стрим от HOLLYWOOD UNDEAD

22 дек 2020 : 		 Концертное видео HOLLYWOOD UNDEAD с участием PAPA ROACH, ICE NINE KILLS

26 ноя 2020 : 		 HOLLYWOOD UNDEAD проведут стрим

16 ноя 2020 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD

21 окт 2020 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD Feat PAPA ROACH, ICE NINE KILLS

20 сен 2020 : 		 Видео с текстом от HOLLYWOOD UNDEAD

21 авг 2020 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

31 июл 2020 : 		 TECH N9NE в новой песне HOLLYWOOD UNDEAD

17 апр 2020 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

12 янв 2020 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

15 ноя 2019 : 		 Новый альбом HOLLYWOOD UNDEAD выйдет зимой

3 ноя 2019 : 		 Новое видео HOLLYWOOD UNDEAD

25 окт 2019 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD

2 ноя 2018 : 		 HOLLYWOOD UNDEAD выпустили новый ЕР

28 июл 2018 : 		 Новая песня HOLLYWOOD UNDEAD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от HOLLYWOOD UNDEAD



zoom
HOLLYWOOD UNDEAD опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу "SAVIOR".



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 52

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом