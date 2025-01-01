Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 36
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 25
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 36
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 25
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Crystal Viper

*



29 авг 2025 : 		 CRYSTAL VIPER всё

17 май 2024 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

16 апр 2024 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

14 мар 2024 : 		 Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет весной

28 ноя 2023 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

12 май 2023 : 		 Новая песня CRYSTAL VIPER

21 июн 2022 : 		 CRYSTAL VIPER нашли барабанщика

22 мар 2022 : 		 Новый ЕР CRYSTAL VIPER доступен для прослушивания

14 мар 2022 : 		 Видео с текстом от CRYSTAL VIPER

8 фев 2022 : 		 Гитарист KING DIAMOND в кавер-версии KING DIAMOND от CRYSTAL VIPER

25 янв 2022 : 		 CRYSTAL VIPER записали кавер-версию группы АРИЯ

17 дек 2021 : 		 Студийное видео CRYSTAL VIPER

17 ноя 2021 : 		 Из CRYSTAL VIPER ушёл барабанщик

22 окт 2021 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER исполняет ROCK GODDESS

15 июн 2021 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER исполняет MALTEZE

20 апр 2021 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER выпускает сольник

19 янв 2021 : 		 Видео с текстом от CRYSTAL VIPER

14 дек 2020 : 		 Видео с текстом от CRYSTAL VIPER

11 окт 2020 : 		 CRYSTAL VIPER на Listenable Records

5 июл 2020 : 		 Карантинное видео CRYSTAL VIPER

8 ноя 2019 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

10 окт 2019 : 		 Вокалистка CRYSTAL VIPER и вокалист RIOT V записали кавер-версию хита Леди Гаги

23 сен 2019 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER

5 сен 2019 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CRYSTAL VIPER

16 май 2019 : 		 CRYSTAL VIPER выпустят новый альбом осенью

29 июн 2018 : 		 Новое видео CRYSTAL VIPER
Показать далее
| - |

|||| 29 авг 2025

CRYSTAL VIPER всё



zoom
CRYSTAL VIPER опубликовали следующее сообщение:

«CRYSTAL VIPER 2006-2025 – Группа, известная как CRYSTAL VIPER, достигла конца своего пути и больше не существует. Спасибо всем!»



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 197

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом