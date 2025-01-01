×
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
36
Погиб бывший гитарист MASTODON
28
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
25
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
Crystal Viper
Польша
Heavy Metal
http://www.crystalviper.com
http://www.myspace.com/crystalviperofficial
http://www.facebook.com/crystalviperofficial
29 авг 2025
:
CRYSTAL VIPER всё
17 май 2024
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
16 апр 2024
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
14 мар 2024
:
Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет весной
28 ноя 2023
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
12 май 2023
:
Новая песня CRYSTAL VIPER
21 июн 2022
:
CRYSTAL VIPER нашли барабанщика
22 мар 2022
:
Новый ЕР CRYSTAL VIPER доступен для прослушивания
14 мар 2022
:
Видео с текстом от CRYSTAL VIPER
8 фев 2022
:
Гитарист KING DIAMOND в кавер-версии KING DIAMOND от CRYSTAL VIPER
25 янв 2022
:
CRYSTAL VIPER записали кавер-версию группы АРИЯ
17 дек 2021
:
Студийное видео CRYSTAL VIPER
17 ноя 2021
:
Из CRYSTAL VIPER ушёл барабанщик
22 окт 2021
:
Вокалистка CRYSTAL VIPER исполняет ROCK GODDESS
15 июн 2021
:
Вокалистка CRYSTAL VIPER исполняет MALTEZE
20 апр 2021
:
Вокалистка CRYSTAL VIPER выпускает сольник
19 янв 2021
:
Видео с текстом от CRYSTAL VIPER
14 дек 2020
:
Видео с текстом от CRYSTAL VIPER
11 окт 2020
:
CRYSTAL VIPER на Listenable Records
5 июл 2020
:
Карантинное видео CRYSTAL VIPER
8 ноя 2019
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
10 окт 2019
:
Вокалистка CRYSTAL VIPER и вокалист RIOT V записали кавер-версию хита Леди Гаги
23 сен 2019
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
5 сен 2019
:
Обложка и трек-лист нового альбома CRYSTAL VIPER
16 май 2019
:
CRYSTAL VIPER выпустят новый альбом осенью
29 июн 2018
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
14 июн 2018
:
Новый ЕР CRYSTAL VIPER выйдет летом
12 апр 2018
:
CRYSTAL VIPER выпустят в июне новый EP на виниле
8 фев 2017
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
10 дек 2016
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
7 окт 2016
:
Музыканты VENOM, SARACEN на новом альбоме CRYSTAL VIPER
1 сен 2016
:
Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет зимой
2 апр 2014
:
Кавер-версия DEMON от CRYSTAL VIPER
29 ноя 2013
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
1 ноя 2013
:
Новый сингл CRYSTAL VIPER
8 окт 2013
:
Обложка нового альбома CRYSTAL VIPER
26 июл 2013
:
Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет в декабре
27 июн 2012
:
Вокалистка CRYSTAL VIPER запустила Thunderball Clothing
7 июн 2012
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
31 мар 2012
:
Трейлер нового альбома CRYSTAL VIPER
16 мар 2012
:
CRYSTAL VIPER выпустят цифровой сингл
2 мар 2012
:
Новая песня CRYSTAL VIPER
17 фев 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома CRYSTAL VIPER
14 фев 2012
:
Гости на новом альбоме CRYSTAL VIPER
23 ноя 2011
:
Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет в апреле
17 янв 2011
:
Видео с концерта CRYSTAL VIPER
10 окт 2010
:
Новый трек CRYSTAL VIPER
30 сен 2010
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
20 сен 2010
:
Новая песня CRYSTAL VIPER
26 авг 2010
:
Обложка нового альбома CRYSTAL VIPER
12 авг 2010
:
Новый альбом CRYSTAL VIPER выйдет в октябре
30 апр 2010
:
CRYSTAL VIPER выпустят концертный альбом
26 окт 2009
:
CRYSTAL VIPER опубликовали альтернативное видео
19 окт 2009
:
Новое видео CRYSTAL VIPER
12 окт 2009
:
Новый сингл CRYSTAL VIPER
8 янв 2009
:
Новые треки от CRYSTAL VIPER
4 янв 2009
:
CRYSTAL VIPER: обложка и трек-лист нового альбома
29 авг 2025
CRYSTAL VIPER всё
CRYSTAL VIPER опубликовали следующее сообщение:
«CRYSTAL VIPER 2006-2025 – Группа, известная как CRYSTAL VIPER, достигла конца своего пути и больше не существует. Спасибо всем!»
просмотров: 197
