Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 44
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Новости
*

Alterium

|||| 31 авг 2025

Кавер-версия SYMPHONY X от ALTERIUM



ALTERIUM представили видео на собственное прочтение композиции SYMPHONY X Paradise Lost




просмотров: 160

