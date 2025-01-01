×
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
44
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
44
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Погиб бывший гитарист MASTODON
31
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
20
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
19
Alterium
Италия
Power Metal
https://www.alterium.band/
Myspace:
https://www.instagram.com/alterium.band/
Facebook:
https://www.facebook.com/alterium.band
31 авг 2025
:
Кавер-версия SYMPHONY X от ALTERIUM
30 июл 2025
:
Видео с текстом от ALTERIUM
13 июн 2025
:
Новое видео ALTERIUM
17 июн 2024
:
Новое видео ALTERIUM
17 фев 2024
:
Видео с текстом от ALTERIUM
28 янв 2024
:
Новое видео ALTERIUM
8 янв 2024
:
Новое видео ALTERIUM
24 ноя 2023
:
Новое видео ALTERIUM
7 окт 2023
:
Кавер-версия SABATON от ALTERIUM
1 сен 2023
:
Новое видео ALTERIUM
28 июл 2023
:
ALTERIUM на AFM Records
31 авг 2025
Кавер-версия SYMPHONY X от ALTERIUM
ALTERIUM представили видео на собственное прочтение композиции SYMPHONY X Paradise Lost
+2
-0
Сообщений нет
просмотров: 160
Сообщений нет